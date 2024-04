“ฮวีอิน” เผยเสน่ห์รอบด้าน สมมงตัวแม่ตำแหน่ง Queen Vocal ร้อง-เต้นฉ่ำ ในงาน ‘2024 Whee In 1ST WORLD TOUR :WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok’

กราฟความสุขของเหล่า MOOMOO (มูมู่ - ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทย เพิ่มขึ้น 300% กับความฉ่ำฟินทางเสียงเพลงที่ผีเสื้อสาวแสนสวยเจ้าของเสียงร้อง Honey Vocal แห่งวงขนมาเสิร์ฟให้ถึงที่ กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของเธอ ในงานที่จัดขึ้นใน วันที่ 6 เมษายน 2024 ที่ผ่านมา ณ BHIRAJ HALL ไบเทค บางนา โดยผู้จัด O.N worldwide ผู้พา “ฮวีอิน” มาเนรมิต Magic Mood ให้มูมู่ไทยในครั้งนี้โดยใน ‘2024 Whee In 1ST WORLD TOUR :WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok’ ถือเป็นประเทศที่สองที่ฮวีอินได้เริ่มต้นเวิล์ดทัวร์ เธอใช้เวลาถึง 2 เดือน ในการแต่งเติมสีสัน เรื่องราวบนเวทีแห่งนี้ WHEE IN THE MOOD [BEYOND] มาจากชื่ออัลบั้มของเธอคือ WHEE และ IN the mood ที่ฮวีอินจะแสดงให้เห็น MOOD ของเธอเองว่าฮวีอินเป็นคนแบบไหน และศิลปินแบบไหน เพราะฉะนั้นในครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่จะมีเพียงเรื่องราวของ “ฮวีอิน” ที่ตั้งใจส่งไปถึงเหล่าแฟนคลับของเธอI Know I Know I Know, Water Color และ Spark คือ 3 เพลงแรกที่ WHEE เลือกมาเปิดในคอนเสิร์ตนี้ ซึ่งเธอต้องการสื่อถึงเสน่ห์ต้นแบบในความเป็น “ฮวีอิน” ด้วยเสียงร้องทรงพลังเป็นอันดับแรก ก่อนที่เธอจะทักทาย “มูมู่ไทย” ด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีค่ะ” และพร้อมพูดถึงความรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง และไม่ลืมขอบคุณแฟนๆ ที่เตรียมของขวัญต้อนรับเธอตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงประเทศไทย ก่อนที่เธอจะพาทุกคนไปจอยกันต่อ! กับเพลง EASY, TRASH และ Bite Me ที่มีเสียงแฟนชานท์ของแฟนๆ คลอไปกับเสียงร้องอันเสนาะหูของฮวีอิน ตามมาด้วยเพลง Make Me Happy, Butterfly และ Paraglide กับเวทีที่ “ฮวีอิน” ทั้งร้องและเต้นไปกับเหล่าแดนเซอร์อย่างพลิ้วไหว สื่อถึงแสงอันลึกลับและหลากหลายของ “ฮวีอิน” ที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อสาวสวยมาบินวนรอบๆ กายพาร์ทแรกพาแฟนๆ โบยบินกันกันแล้ว มาต่อที่พาร์ทที่สองของคอนเสิร์ต ที่ “ฮวีอิน” เปลี่ยนลุคเป็นสาวเซ็กซี่แบบ All BLACK จัดเต็มเพลย์ลิสต์เพลงที่หลากหลาย และไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนให้แฟนๆ ในคอนเสิร์ตนี้ได้ชมแบบ Full Version กับเพลง Deserve และ Shh ซึ่งฟีดแบกจากแฟนๆ หลังจากได้ชมทั้งสองเพลงก็ทำฮวีอินยิ้มไม่หุบเพราะเหล่ามูมู่ชอบสเตจเพลงนี้มากกว่าที่คิด!และตามคำสัญญาที่ “ฮวีอิน” จะโชว์ภาพลักษณ์ที่หลากหลาย เธอจึงเลือกเพลงที่หลากหลายทั้งอารมณ์ และความรู้สึก เพื่อสื่อถึงฮวีอินทั้งในฐานะของ Vocal Queen แห่ง MAMAMOO และ Whee In ศิลปินโซโล่ที่มากด้วยแพสชั่นและจิตวิญญาณของศิลปิน กับเพลง On The Island, Dance 4 You, 17, In The Mood, Pastel และปิดท้ายด้วยเพลง Here I Am เพลงที่แฟนๆ ต่างตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ในชีวิตนี้ต้องมาฟังฮวีอินร้องสดๆ ให้ฟังให้ได้! ซึ่งในพาร์ทนี้นอกจาก “ฮวีอิน” จะตั้งใจโชว์ทุกด้านของเธอ ที่แม้แต่ช่วงของการเปลี่ยนไมค์ หรือการ Touch up ใบหน้า ทรงผม เธอก็โชว์ให้เหล่ามูมู่ของเธอให้เห็นกันแบบเรียลไทม์บนเวทีเปิดใจให้กันขนาดนี้ เหล่า “มูมู่ไทย” ตั้วแม่แห่งการทำโปรเจกต์ก็ไม่น้อยหน้า จัดเต็มความทรงจำดีๆ ให้ “ฮวีอิน” ไม่ว่าจะเป็นการชูป้ายแบนเนอร์ที่มีข้อความว่า “คนที่มีค่าและเปล่งประกายที่สุด จอง ฮวีอิน ต่อจากนี้ก็บินไปให้ไกลให้สูงกว่านี้เลยนะ ผีเสื้อของพวกเรา” ตามมาด้วย VCR FAN MADE แสดงความยินดีกับโซโล่คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ และ การเดบิวต์ครบรอบ 10 ปี ของเธอ และปิดท้ายด้วยเซอร์ไพร์สเค้กแสนสวย ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับฮวีอิน ในวันที่ 17 เมษายนนี้ เพื่อให้เธอก้าวสู่วัย 29 ด้วยวันที่สวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายดีๆ ความทรงจำดีๆ ในปีนี้ แน่นอนว่า “ฮวีอิน” ซึ้งใจสุดๆ และไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนๆ จากหัวใจ พร้อมสัญญาจะเก็บพลังงาน กำลังใจที่ดีของแฟนๆ ที่เธอได้รับในวันนี้ไปเป็นกำลังใจในการงานในอนาคต ขอบคุณที่มอบกำลังใจที่ดีให้กับเธอเสมอมา จะเป็นฮวีอินศิลปินที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งกว่าตอนนี้ และจะกลับมาหาทุกคนอีกครั้งอย่างแน่นอน!‘2024 Whee In 1ST WORLD TOUR :WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok’ เป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้ได้เห็นทุก MOOD ทุกพาร์ทในความเป็น “ศิลปิน” ของ “ฮวีอิน” ซึ่งตลอดระยะเวลาในการเดบิวต์ 10 ปี และ อีก 2 ชั่วโมงบนเวทีนี้ของเธอ “ฮวีอิน” ใส่เต็มในทุกการเพอร์ฟอร์แมนซ์ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นที่เต็มไปด้วยคาริสม่าในทุกๆ เพลง ประสานกับเสียงร้องที่สมศักดิ์ศรี Queen Vocal ที่เอาเวทีได้อยู่หมัด ทำ “มูมู่ไทย” ลอยละล่องไปกับเสียงร้องที่ตราตรึง!และก่อนจะปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้ “ฮวีอิน” ก็ไม่ลืมปิดท้ายช่วงอังกอร์ที่แฟนๆ เรียกร้องสนั่นฮอลล์ จัดไปให้เต็มอิ่มกับเพลง OHOO, Letter Filled With Light และ D-DAY ที่งทั้งสนุก และประทับใจ ให้มูมู่ทั้งหลายหาทางออกจาก ‘2024 Whee In 1ST WORLD TOUR :WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Bangkok’ ไม่ได้กันเลย