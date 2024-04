ศิลปินไทยประสบความสำเร็จบน Spotify

ศิลปินชาวไทยค้นพบผู้ฟังกลุ่มใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและจากทั่วทุกมุมโลกบน Spotify นับตั้งแต่การเปิดตัวในประเทศไทยในปี 2017 จำนวนศิลปินชาวไทยบน Spotify เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ด้วยจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน Spotify ได้เปิดการเข้าถึงดนตรีแบบไร้พรมแดนพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศT-Pop เป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาแนวเพลงไทยที่ถูกรับฟังบน Spotify และยังถูกส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึง สหรัฐอเมริกา อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย นอกเหนือจาก T-Pop แล้ว แนวเพลง Thai Hip Hop และ Indie ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในแนวดนตรีที่หลากหลายโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Spotify ได้เปิดตัวรายชื่อศิลปินที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม RADAR โปรแกรมระดับโลกที่สนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ซึ่งรวมถึงศิลปินอินดี้ CORNBOI และศิลปินฮิปฮอปอย่าง Percy และ 2Ectasyเพลย์ลิสต์ของ Spotify ได้รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง (machine learning) เข้ากับทีมกองบรรณาธิการเพลง (music editorial team) ทำให้ผู้ฟังใหม่ ๆ ค้นพบศิลปินในแบบเฉพาะตัว เพลย์ลิสต์ที่ถูกสร้างโดยอัลกอริทึมอย่าง Discover Weekly ออกแบบตามพฤติกรรมในการฟังเพลงของผู้ฟังแต่ละคน เพลย์ลิสต์ที่ถูกสร้างสรรค์โดยทีมกองบรรณาธิการเพลงของ Spotify อย่าง T-Pop Now ประกอบไปด้วยเพลงที่ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงดนตรีแนะนำให้แก่ผู้ฟังGustav Back, Spotify Managing Director, Southeast Asia กล่าวว่า “ผู้ฟังสามารถค้นพบด้านที่หลากหลายของเสียงที่สดใหม่จากประเทศไทย ทำให้ดนตรีและวัฒนธรรมไทยถูกจับตามองจากทั่วโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่าแพลตฟอร์มและโปรแกรมของเรายังคงช่วยเหลือศิลปินในการขยายกลุ่มผู้ฟัง และเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับแฟน ๆ มากยิ่งขึ้น จำนวนศิลปินไทยบนแพลตฟอร์มของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพวกเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันพวกเขาอย่างไม่หยุดยั้ง”คอนเสิร์ตจากศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติจะถูกจัดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2024 และเพลย์ลิสต์ที่เหมาะสำหรับการไปคอนเสิร์ตที่ Spotify สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบงานคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเป็น อยากไปคอนเสิร์ต (Want to go to Concert) และ On Tour Thailand ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ฟังสำหรับค่ำคืนในงานคอนเสิร์ตของพวกเขา นอกจากนี้ Spotify ยังเป็นแหล่งรวบรวมฟีเจอร์อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลมากมาย เช่น การแชร์เพลงและเนื้อเพลงบนโซเชียลมีเดีย ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ศิลปินได้ถูกค้นพบยิ่งขึ้นผ่านแฟน ๆ ของพวกเขาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมา Spotify ได้เฉลิมฉลองประเทศไทย พร้อมเปิดตัว Spotify House ณ Bangkok Kunsthalle งานอีเว้นต์ที่ถูกออกแบบเพื่อปลุกประสบการณ์การฟังเพลงรูปแบบใหม่ให้มีชีวิต เชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทำให้เพลย์ลิสต์ของ Spotify เป็นเหมือนสวรรค์แห่งเสียงในชีวิตจริงอีกด้วยหลังจากที่ได้เปิดตัวในปี ค.ศ. 2008 Spotify ได้พลิกโฉมวงการดนตรี และเปลี่ยนวิถีการฟังเพลงของผู้คนให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Spotify ทำให้เกิดการค้นพบ จัดการ และแบ่งปันเพลงกว่า 100 ล้านเพลง และมากกว่า 5 ล้าน พอดแคสต์ได้ฟรี หรืออัพเกรดแพ็กเกจเป็น Spotify Premium เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งรวมถึงการยกระดับคุณภาพเสียง การเลือกเพลง การเล่นเพลงโหมดออฟไลน์ และการฟังเพลงแบบไร้โฆษณา ปัจจุบัน Spotify คือบริการมิวสิคสตรีมมิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้มากกว่า 551 ล้านคน ซึ่งเป็นสมาชิก Spotify Premium มากกว่า 220 ล้านคน จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก