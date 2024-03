The Guitar Mag Awards 2024 กับ 13 ปีแห่งความสำเร็จ พร้อมโชว์ Unseen ทุกแนวเพลงจากทุกค่ายเพลง

การกลับมาของงาน “THE GUITAR MAG AWARDS 2024” ปีนี้ ได้ตอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 13 อย่างสุดประทับใจ พร้อมฉลองครบรอบปีที่ 22 ของ นิตยสาร THE GUITAR MAG อีกด้วย เรียกว่าบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการดนตรี งานประกาศรางวัลที่ได้ชื่อว่าเป็นงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย งานเดียวที่รวมศิลปิน และคนดนตรีทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังมารวมตัวกันมากที่สุดในเมืองไทย! และอลังการไปด้วยงานสร้างฉาก แสง สี เสียง โปรดักชั่นครบรส เพราะปีนี้มาในธีม “ MUSIC MOUNAMENT : อนุสาวรีย์แห่งเสียงเพลง”โดยกิจกรรมของงานเริ่มจากการแสดงของศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงที่ MINI STAGE ที่ตึก ICS ตั้งแต่เที่ยงวัน ก่อนจะนัดรวมพลอย่างพร้อมเพรียง อัดแน่นด้วยเหล่าแฟนคลับที่แห่มาร่วมงานเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 @ ICONSIAM เพื่อเก็บภาพบรรยากาศศิลปินที่ร่วมเดินพรมแดง RED CARPET ของพาเหรดศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต อาทิ JEFF SATUR / NONT TANONT / NUNEW / PROXIE / FELLOW FELLOW / 4EVE / ATLAS / GULF- KANAWUT / MIKE PATTARADET / TATTOO COLOUR / TILLY BIRDS / VIOLETTE WAUTIER / PURPEECH / LIPTA / BOW MAYLADA / NANON / DEPT / BNK48 / QRRA / LYKN / MIRRR / ZOM MARIE / THE DARKEST ROMANCE / HARDBOY / เสกสรรค์ ศุขพิมาย / FREEHAND / THE PARKINSON / และอีกมากมายส่วนภายในฮอลล์จะเป็นงานประกาศรางวัลสลับสับเปลี่ยนกับการแสดง เปิดไฮไลท์โชว์สุดพิเศษแบบ Unseen ทุกแนวดนตรี จากทุกค่ายเพลงในค่ำคืนเดียวกันสลับกับการประกาศ 18 รางวัลอันทรงเกียรติให้กับศิลปินทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง ประเดิมโชว์จากค่าย MUZIK MOVE นำโดยศิลปิน ETC. และไอดอลบอยกรุ๊ป ZOLAR ต่อด้วยค่าย RISER MUSIC น้องใหม่มาแรงจากGMMTV ไปกับโชว์จากหนุ่มหล่อเสียงดี NANON & LYKN บอยแบนด์น้องใหม่ ต่อเนื่องกันต่อที่รุ่นใหญ่จากค่าย GENIE RECORDS นำเสนอความมันส์โดยเมทัลร็อค RETROSPECT & BODYSLAM ร็อครุ่นใหญ่มาสาดความเดือดกันบนเวทีก่อนส่งต่อเรียกเสียงกรี๊ดโชว์เดี่ยวจากค่าย DUMUNDI จาก NUNEW ต่อเนื่องไปให้สุดจากค่าย BLACKAT RECORDS กับวงไอดอลกรุ๊ปสายร็อค DEADKAT และ เอส กล้วยไทย ตามด้วยอีกค่ายเพลงที่น่าจับตามอง KICKS RECORDS นำความน่ารักสดใสมาแจกแฟนๆกับสองหนุ่มดูโอป๊อบ Fellow Fellow คู่หูวง LIPTA และสาวสวยเสียงดี BOW MAYLADA ก่อนจะส่งเวทีต่อให้กับค่าย BROTHERS ด้วย6หนุ่มบอยกรุ๊ป PROXIE และค่าย INNING RECORD กับป๊อปร็อคไฟแรงวงแรกของค่าย MORENINE ก่อนที่จะถึงช่วงท้ายโชว์จากค่าย iAM ที่ส่งความน่ารักมาเติมความสนุกๆให้ทุกคนภายในฮอลล์จากสาวๆ BNK + QRRA ก่อนถึงโชว์พิเศษจากค่าย GENELAB อีกครั้งด้วยวงร็อคเลือดเดือดอย่าง DARKEST ROMANCE & HARDBOY ดนตรีสไตล์Glam Rock และส่งทุกคนเข้านอนด้วยค่าย XOXO ENTERTAINMENT ที่นำโชว์พิเศษจาก Girl Group แห่งปี 4EVE + JUSTMINENIKA +ATLAS วงT-POP Boy Band มาพาเหรดปิดท้ายความสนุกก่อนจบงานในค่ำคืนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผลสรุปผลรางวัลงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2024 มีดังนี้1.Lifetime Achievement Award ที่มอบให้กับผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และสร้างคุณูปการให้กับวงการเพลงบ้านเรา ได้แก่ เสกสรรค์ ศุขพิมาย2.Best Recording Of The Year รางวัลที่มอบให้กับ อัลบั้ม ที่มีการบันทึกเสียงออกมาได้ลงตัวและยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี ได้แก่ อัลบั้ม MOOD3 ศิลปิน VARITDA สังกัด Melodic Corner3.The Guitar Man Of The Year รางวัลที่มอบให้กับมือกีตาร์แห่งปีที่มีไลน์การเล่นกีตาร์โดดเด่นที่สุดในรอบปี ได้แก่ เทพวิพัฒน์ ประชุมชนเจริญ จากเพลง Chalawan Funk ศิลปิน H3F4.Best Producer Of The Year รางวัลที่มอบให้กับโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ธารณ ลิปตพัลลภ จากเพลง ดาวหางฮัลเลย์ ศิลปิน Fellow Fellow5.Best Songwriter Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ จากเพลง รักแรก ศิลปิน นนท์ ธนนท์6.Best Choice Of The Year รางวัลที่ทางนิตยสารมอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ Fellow Fellow สังกัด Kicks Records7.Popular Vote รางวัลที่มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารจากทั่วประเทศ ได้แก่ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร สังกัด PP Krit Entertainment8.New Wave Of the Year รางวัลที่มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีหน้าใหม่ ที่มีผลงานออกมา และประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ PURPEECH สังกัด MILK! BKK9.Best Indie Of The Year รางวัลที่มอบให้กับศิลปินอินดี้ที่มีผลงานออกมา และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ Freehand สังกัด อิสระ10.Best Collaboration Song Of The Year รางวัลที่มอบให้กับวงดนตรีหรือศิลปินที่มีผลงานร่วมกัน และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ ปรากฏการณ์ผีเสื้อ ศิลปิน Bodyslam feat. Joey Phuwasit11.Star’s Single Hits of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักแสดง ที่มีผลงานเพลงออกมา และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ BOW MAYLADA สังกัด Ch3Thailand Music12.Best Boy Band Of The Year รางวัลที่มอบให้กับศิลปินกลุ่มชาย ที่มีผลงานออกมา และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ Proxie สังกัด bROTHERSMUSIC13.Best Girl Group Of The Year รางวัลที่มอบให้กับศิลปินกลุ่มหญิง ที่มีผลงานออกมา และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ 4EVE สังกัด XOXO Entertainment14.Best Male Artist Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักร้องชายยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ Jeff Satur วรกมล ชาเตอร์ สังกัด Wayfer Records15.Best Female Artist Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักร้องหญิงยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ Violette Wautier สังกัด Universal Music Thailand16.Best Band Of The Year รางวัลที่มอบให้กับวงดนตรียอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Tattoo Colour สังกัด Smallroom17.Best Album Of The Year รางวัลที่มอบให้อัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อัลบั้ม Sentence ศิลปิน The Darkest Romance18.Single Hits Of the Year รางวัลที่มอบให้กับเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมแห่งปี ได้แก่ รักแรก ศิลปิน Nont Tanontหวังว่างาน The Guitar Mag Awards 2024 ปีนี้จะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังและขอบคุณศิลปิน ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังมารวมตัวกันมากที่สุด และผู้สนับสนุนใจดีทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับคนดนตรี และร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนโปรดของคุณได้ในงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไปด้วยกันอีกในปีหน้า THE GUITAR MAG AWADS 2025 หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้ง#TheGuitarMagAwards2024 #TheGuitarMag#งานของคนดนตรี #MusicMonument #อนุสาวรีย์แห่งเสียงเพลง