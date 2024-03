อัพเวลความสนุก ฟินสุดแบบยกด้อม!! รวมตัว T-POP ใน “GOTCHA POP 2” เจอกัน 2 พค. นี้ ที่ไบเทค

หลังสร้างปรากฏการณ์ความฟินแบบ Non Stop กับคอนเสิร์ต ตัวท็อปแห่งยุค จนเกิดกระแสเรียกร้องให้กลับมาจัดอีกมากที่สุด ปีนี้ Atimeshowbiz กลับมาตามคำขอกับคอนเสิร์ตที่การันตีได้ว่าบรรดาแฟนตัวจริง จะได้ฟินกันทุกด้อมใน “Gotcha Pop 2” วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่ Bitec Event Hall (101-103) รอบเดียวเท่านั้น!! อัพเวลความสนุก ฟินสุดแบบยกด้อม!! จัดหนักยิ่งกว่าเดิม เพิ่มศิลปินตัวท็อป มาหมดทั้ง บอยแบนด์ เกิร์ลกรุ้ป และ ศิลปินเดี่ยว เลเวลอัพความมันส์ด้วยโปรดักชั่นสุดปัง อัพสเกลพื้นที่นั่งจัดไปตามคำเรียกร้อง พร้อมจัดเวทีแคทวอล์คให้ทุกด้อมใกล้ชิดศิลปินแบบใจฟูทุกตำแหน่ง เตรียมฟินกับ Hidden Show สุดเซอร์ไพรส์ จากศิลปินแบบที่คาดไม่ถึงจึ้งกว่าครั้งไหน ๆฟินพร้อมกันกับศิลปิน T-Pop ตัวแรงแห่งยุคTRINITY (ทรินิตี้) Trio ตัวตึง All Rounder แห่งวงการ T-POP PRETZELLE (เพรทเซล) Girl Group มากฝีมือ กับเพลงสุด Cute ที่ฮิตไปทั้งประเทศ , Pixie (พิกซี่) เกิร์ลกรุ้ปฝีมือเกินต้าน ภูติจิ๋วที่จะทำให้ทุกคนใจละลาย, PROXIE (พร็อกซี) บอยแบนตัวท็อปห้างแตก แห่งยุค พร้อมครองชาร์ตเพลง T-POP , PERSES (เพอร์เซส) บอยแบนด์ที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเดือด!, LYKN (ไลแคน) บอยกรุ้ประดับอัลฟ่าที่พร้อมจะมาตกแฟน ๆ เข้าด้อม, BUS Because Of You I Shine (บัส บีคอสออฟยูไอไชน์) Rookie น้องใหม่สุดเจิดจ้า ที่มาแรงแห่งปี, นนท์ ธนนท์ ศิลปินตัวท็อป ผู้รันวงการ T-Pop การันตีเพลงฮิตระดับ 100 ล้านวิว!, นุนิว ศิลปินแนวหน้า ฉายาลูกชายแห่งชาติ ที่ทุกคนหลงรัก!!และ Special Artist ที่มาพร้อมคุณภาพ ความสามารถครบเครื่อง!เตรียมโดนตกเข้าด้อม แล้ววอร์มร่างกายให้พร้อมไปสนุกกันให้สุดเสียง แล้วเตรียมกดบัตรกันให้ดีๆ เริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ ที่ www.Thaiticketmajor.com ราคาบัตร บัตรยืน 2,500 บาท, บัตรนั่ง 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 และ 2,000 บาท บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Atimeshowbiz ทุกช่องทาง