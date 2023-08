BDL MD ENTERTRAINMENT เปิดตัวศิลปินเบอร์แรก วง “Mindy” ส่ง 7 มังกรสาวแสนซน เดบิวต์เป็น Girl Group Hip-hop น้องใหม่ เตรียมปล่อยซิงเกิ้ลแรก แจกความซุกซน เท่ปนคิวต์ เพิ่มสีสันวงการ T-POP

วงการ T-POP เตรียมอ้าแขนรับ Girl Group น้องใหม่ที่จะมาสาดความสดใสแบบเกินต้าน เมื่อค่ายเพลงใหม่ป้ายแดง(บีดีแอล เอ็มดี เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์) ภายใต้การบริหารของนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับธุรกิจบันเทิงหลากหลายแขนงอาทิ ภาพยนตร์ ซีรีส์ และกำลังขยายฐานสู่วงการเพลงเพื่อปั้นศิลปินรุ่นใหม่ให้กับวงการ และผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์รายการประกวดร้องเพลง และเกมโชว์ชื่อดังมากมาย เตรียมส่ง 7 มังกรสาวแสนซน เท่ ปน คิวต์ มาเผยโฉมอย่างเป็นทางการใน First look First Character พร้อมเดบิวต์เป็นศิลปิน Girl Group T-Pop เบอร์แรกของค่าย ในนามวงที่จะมาเติมสีสัน พร้อมรันวงการแบบสดใสจัดจ้าน เท่จัดเต็ม ในแนว Hip-hop T-POP กับภาพลักษณ์สไตล์เท่ๆ ที่ยังแฝงความสดใสของวัยรุ่นประกอบด้วยสมาชิก 7 คนด้วยกัน คือ(ILENE),(PRAEW),(GRACE),(MUKKI),(MINGMING),(PANGJANG) และ(HONGPAO) 7สาว 7สไตล์ หลากหลายคาแรคเตอร์น่าค้นหา ที่มาพร้อมกับความทรงพลัง จริงจัง ตั้งใจทุกการเพอร์ฟอร์ม on stage เปรียบเสมือนพลังแห่ง 7มังกรสาว ที่มีที่มาจากชื่อวงแปลว่าบวกกับความสดใส สนุก น่ารัก สมวัยแบบยัยน้อง เข้ากับธีมสีประจำวงคือ สี French Rose และ Midnight Black ที่มีทั้งความเท่ของสีดำ ตัดกับความสดใสของสีชมพูเฟรนช์โรสโดยเมมเบอร์แต่ละคนมีดีกรีไม่ธรรมดา การันตีดีกรีด้วย 6 สาวผู้ชนะจากการแข่งขัน Mission สุดท้าทายในรายการทางช่อง Youtube :คือและอีก 1 เมมเบอร์ที่ผ่านการออดิชั่นจากค่ายและเพิ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกคนที่ 7 ของวงไปหมาดๆ ซึ่งแต่ละคนมีคาแรคเตอร์โดดเด่น เอเนอร์จี้เกิน 100 เพอร์ฟอร์แมนซ์เกินต้าน โดยวงพร้อมพิสูจน์ความสามารถเดบิวต์เป็น Girl Group วงใหม่ให้แฟนๆ ได้สัมผัสความสดใสกับซิงเกิ้ลแรกเร็วๆ นี้