LINE MELODY ประกาศรางวัลสุดยอดผลงานเพลงประจำปี 2566 ในงาน LINE MELODY MUSIC AWARDS PRESENTED BY SAMSUNG

LINE MELODY จัด LINE MELODY MUSIC AWARDS PRESENTED BY SAMSUNG งานประกาศรางวัลสุดยอดศิลปินและผลงานเพลง พร้อมการแสดงแบบอัดแน่นจุใจจากทัพศิลปินชื่อดัง และปีนี้พิเศษยิ่งกว่า! ครั้งแรกจาก LINE กับการประกาศผลรางวัลที่มาจากคะแนนโหวตของประชาชนทั่วประเทศไทย สู่ 5 รางวัลศิลปินและเมโลดี้แห่งปี พร้อมกับการคว้ารางวัล PLATINUM MELODY สุดยอดรางวัลที่มอบให้กับเพลงที่มียอดดาวน์โหลดในเกณฑ์สูงสุดบน LINE MELODYLINE MELODY MUSIC AWARDS PRESENTED BY SAMSUNG ถือเป็นงานประกาศรางวัลประจำปีที่ทั้งแฟนๆ LINE MELODY และศิลปินเจ้าของผลงานเพลงต่างรอคอย โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับศิลปินที่มียอดดาวน์โหลดเมโลดี้สูงถึงเกณฑ์ที่กำหนดของ LINE MELODY และรางวัล Popular Vote ใน 5 ประเภทสาขา จากคะแนนการโหวตรายชื่อศิลปินที่ได้รับความนิยมในปี 2566 ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังอัดแน่นไปด้วยการแสดงคอนเสิร์ตสุดพิเศษในงานจาก Purpeech, Newery, Earth Patravee, LIPTA และ NONT TANONTในปีนี้ศิลปินและเพลงที่ได้รับรางวัล SILVER MELODY ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับเพลงที่มียอดดาวน์โหลดในเกณฑ์ SILVER บน LINE MELODY ได้แก่• จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ (Calling Version) – Patrickananda• Wish – BLACKBEANSและเป็นครั้งแรกที่มีศิลปินที่ได้คว้ารางวัล PLATINUM MELODY สุดยอดรางวัลที่มอบให้กับเพลงที่มียอดดาวน์โหลดในเกณฑ์สูงสุดบน LINE MELODY ได้แก่• หวง (Calling Version) - เอิ๊ต ภัทรวีนอกจากนี้ LINE MELODY ยังได้ประกาศรางวัล Popular Vote ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานร่วมโหวตตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยศิลปินที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้• LINE MELODY Rising Star 2023 ได้แก่ BUS (because of you i shine)• LINE MELODY Best Band 2023 ได้แก่ COCKTAIL• LINE MELODY Best Female Artist 2023 ได้แก่ Nene• LINE MELODY Best Male Artist 2023 ได้แก่ PP Krit• MELODY of the Year ได้แก่ Mr. Everything – Billkinผู้ที่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมงาน LINE MELODY MUSIC AWARDS PRESENTED BY SAMSUNG สามารถชมภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลและการแสดงพิเศษย้อนหลังได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. ผ่านช่องทางของ LINE MELODY (Youtube, Facebook และ LINE Official Account) และ LINE TODAYอย่าลืมติดตามเมโลดี้ใหม่ๆ จากศิลปินที่ชื่นชอบที่พร้อมให้ผู้ใช้งานตั้งค่าเป็นได้ทั้งเสียงรอสายและเรียกเข้าโดยไม่มีค่าบริการรายเดือนเพิ่ม ให้เสียงเพลง #แทนใจได้ทุกอารมณ์ และยังเป็นการสนับสนุนศิลปินให้ได้รับรางวัลในปีต่อไป ได้ที่ melody.line.meสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆ จาก LINE MELODY ได้ที่ LINE Official Account: @linemelodyth และ LINE MELODY Thailand Facebook และ LINE MELODY X#LINEMELODY #LINEMELODYMUSICAWARDS #LMMA2023