ตอกย้ำความสำเร็จสู่ปีที่ 13 ของ “THE GUITAR MAG AWARDS 2024” งานประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

โดยไฮไลท์ของงานจะมีการมอบ 18 รางวัลอันทรงเกียรติให้กับศิลปินทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง ซึ่งสำหรับในปีนี้ทางนิตยสาร THE GUITAR MAG ได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาอีก 3 รางวัล คือ BEST RECORDING OF THE YEAR / BEST GIRL GROUP และ BEST BOY BAND OF THE YER, การแสดง Showcase สุดพิเศษแบบ Unseen ที่จัดทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ!!ซึ่งในครั้งนี้จะได้พบกับ BODYSLAM / NUNEW / PROXIE / FELLOW FELLOW / 4EVE / ATLAS / ETC. / THE DARKEST ROMANCE / HARDBOY / RETROSPECT / LIPTA / BOW-MELADA / NANON / BNK48 / QRRA / ZOLAR / LYKN / MORENINE และ “การเดินพรมแดง” ของศิลปินที่มากที่สุดในเมืองไทยกว่า 100 ชีวิตพบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน เริ่มจากการแสดงจากศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงที่ MINI STAGE ที่ตึก ICS และ บริเวณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 @ ICONSIAM ถึง 2 เวที ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีศิลปินที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ PP KRIT / JEFF SATUR / NONT TANONT / BODYSLAM / NUNEW / PROXIE / FELLOW FELLOW / 4EVE / ATLAS / GULF- KANAWUT / THREE MAN DOWN / BOWKYLION / URBOY TJ / TATTOO COLOUR / TILLY BIRDS / VIOLETTE WAUTIER / INK WARUNTORN / JOEY PHUWASIT / PURPEECHนอกจากนี้ยังมี RETROSPECT / LIPTA / BOW MELADA / NANON / DEPT / BNK48 / QRRA / LYKN / MIRRR / ZOM MARIE / THE DARKEST ROMANCE / HARDBOY / เสกสรรค์ ศุขพิมาย / FREEHAND / F.HERO / THE PARKINSON / BLACKBEANS / เรนิษรา / ALALA / PERSES / AUTTA และอีกมาก เตรียมเสียงกรี๊ดให้สนั่นลั่นฮอลล์ ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ศิลปินคนโปรดกันได้อย่างเต็มที่ เพราะงานนี้เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ร่วมเข้าชม และเชียร์ศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดอีกด้วยโดย คุณบุ๋ม-ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง บรรณาธิการบริหาร หัวเรือใหญ่ในการจัดงานได้พูดถึงงานในครั้งนี้ว่า....“เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการดนตรีในเมืองไทย เพราะปัจจุบันวงการดนตรีมีพัฒนาการและมีศักยภาพสูงมาก เราอยากเปิดกว้างให้กับศิลปินทุกแนวดนตรีได้แสดงศักยภาพทางดนตรีกันอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกค่ายเพลง ทุกศิลปิน ทุกแนวดนตรีได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่ดี มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดงาน THE GUITAR MAG AWARDS ขอขอบคุณศิลปินจากทุกค่ายเพลง และทุกคนที่ให้ความสนใจมาร่วมงานในใครนี้ อยากให้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศ ปีนี้จะเป็นคืนแห่งความทรงจำดีๆของทุกคน ”มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับคนดนตรี สนใจเข้าร่วมงาน Inbox มาได้ที่ FB: The Guitar Mag หรือร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนโปรดของคุณได้ในงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไปด้วยกันกับ THE GUITAR MAG AWADS 2024 ชมการถ่ายทอดสดตลอดงานได้ที่ Facebook และ Youtube ของ The Guitar Mag ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป