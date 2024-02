โดยนักแสดงที่มารับบทผู้โดยสารและลูกเรือชะตาขาดของ No Way Up นำทีมโดย “โซฟี แมคอินทอช” จาก Brave New World รับบทสำคัญเป็น ลูกสาวผู้ว่าการรัฐที่ต้องการทำตามฝันกลับไปเรียนต่อในสิ่งที่เธอรัก “วิล แอทเทนเบอเรอห์” ที่เคยฝากผลงานในภาพยนตร์มหาสงคราม ‘Dunkirk’ ของคริสโตเฟอร์ โนแลน จะมารับบทผู้โดยสารหนุ่มจอมปั่นที่ขอทำทริปในฝันให้เป็นจริง “ฟิลลิส โลแกน” จาก Downton Abbey คุณยายที่ต้องใช้เวลากับหลานสาวในช่วงปลายชีวิต และ “มานูเอล แปซิฟิก” จาก Terminator: Dark Fate สจ๊วตหนุ่มที่หวังไว้ว่าหลังจบทริปนี้ เขาจะมีโอกาสได้กลับไปคืนดีกับคนรักแต่หายนะเที่ยวบินนรกครั้งนี้ดูเหมือนจะทำลายความฝันของพวกเขาให้ย่อยยับ ถึงพวกเขาจะรอดตายจากหายนะเครื่องบินตกแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อจุดที่เครื่องบินตกกลางทะเลกลับเป็นรังของฉลามเพชฌฆาตที่กำลังหิวกระหาย พวกเขาจึงไม่ต่างอะไรกับเหยื่ออัดโอชะที่ถูกขังอยู่ในกรงปิดตายอย่างห้องโดยสารที่จมทะเล การดิ้นรนเอาชีวิตรอดของหนุ่มสาวที่มีฝันเหล่านี้จึงมาทั้งความหวาดเสียว ช็อคสะดุ้ง และสะเทือนอารมณ์“สิ่งที่ฉันว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากคือมันจะทำให้คุณเอาใจช่วยตัวละคร” ฟิลลิส โลแกน กล่าว “พวกเขาไม่ใช่แค่หุ่นเชิดไร้มิติ ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวแทนคนจริงๆ ฉันว่าผู้ชมจะเข้าใจและมองโลกผ่านสายตาพวกเขาซึมซับความรู้สึกและความฝันของพวกมันจะทำให้คุณอินเสียจนคิดกับตัวเองระหว่างดูว่า ‘โอ้ยพระเจ้า ฉันอยากให้พวกเขารอด!’”ไต่ระดับประสบการณ์ระทึกจากเวหายันมหาสมุทรไปพร้อมกับพวกเขาครบทุกอารมณ์ ภาพยนตร์หายนะจากผู้สร้าง 47 Meters Down ที่จะทำให้เราต้องกรี๊ดลั่นไปพร้อมน้ำตาคลอใน “No Way Up งาบคลั่งไฟลต์” อย่าตกเครื่องถ้าไม่อยากพลาดที่สุดแห่งความตื่นเต้น 14 มีนาคม ในโรงภาพยนตร์