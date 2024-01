จับตางานออสการ์ Oppenheimer เข้าชิงมากถึง 13 รางวัล

ผลงานโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่น่าประทับใจเพราะยังรวมถึงนักแสดงสมทบชายและหญิงก็ได้เข้าชิงด้วย ทั้ง โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ และ เอมิลี บลันท์ รวมถึงผู้กำกับยอดเยี่ยมอย่าง คริสโตเฟอร์ โนแลน ซึ่งทั้งหมดได้รับการเสนอชื่ออย่างพร้อมเพรียง นับเป็นการเสนอชื่อเข้าชิงในคราวเดียวนับตั้งแต่สถิติตลอดกาลของ Titanic เมื่อปี 1998ภาพยนตร์สุดฮิตเมื่อปีที่แล้วอย่าง Barbie ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 8 รางวัล แต่ก็ยังมิวายตกเป็นเหยื่อของการดูแคลนจาก Academy ในระหว่างพิธีประกาศรายชื่อซึ่งดำเนินรายการโดย แจ็ค เควด และ ซาซี บีทซ์งานนี้ มาร์กอตต์ ร็อบบี้ ไม่ได้มีชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับ เกรตา เกอร์วิก ที่ไม่มีชื่อเข้าชิงผู้กำกับยอดเยี่ยมเช่นกัน แต่เซอร์ไพรส์เมื่อ อเมริกา เฟอร์รารา มีชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคำพูดที่เร้าใจของตัวละครที่เธอแสดงในเรื่อง ส่วออกถึงความเป็นสตรีนิยมได้อย่างกินใจจนได้มีชื่อเข้าชิงเกรตา เกอร์วิก ที่เคยมีชื่อเข้าชิงผู้กำกับยอดเยี่ยมเมื่อปี 2018 จากผลงานเรื่อง Lady Bird ปีนี้กับภาพยนตร์ Barbie ที่แม้จะทำรายได้ถล่มทลายในบ็อกซ์ออฟฟิศ แต่ก็ไม่เข้าตาคณะกรรมการ ส่วน คริสโตเฟอร์ โนแลน ผู้ผ่านผลงานระดับบ็อกซ์ออฟฟิศมาแล้วมากมายก็ไม่เคยได้รับรางวัลออสการ์ในผลงานของตนเอง รวมถึงภาพยนตร์ของเขาก็ไม่เคยได้รับรางวัลแต่อย่างใด แต่ปีนี้กับผลงาน Oppenheimer ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่จับตามองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนรายชื่อเข้าชิงอื่นๆ ของ Barbie มีทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมโดย ไรอัน กอสลิ่ง และรางวัลเพลงยอดเยี่ยมอีก 2 รางวัล ซึ่งรวมถึงเพลงสุดฮิตของ ไรอัน กอสลิง อย่าง 'I'm Just Ken' ด้วยภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดเป็นอันดับสองคือ Poor Things ซึ่งเป็นภาพยนตร์กราฟิกอาร์ตเฮาส์ที่นำแสดงโดย เอ็มมา สโตน ซึ่งสร้างความประทับใจให้นักวิจารณ์ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงล้มเหลวในเรื่องของรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศเอ็มมา สโตน รับบทเป็นหญิงสาวที่คลั่งไคล้เรื่องเซ็กส์ และการแสดงของเธอทำให้นักวิจารณ์ต้องตะลึง ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงของเธอใน La La Land เมื่อปี 2017 มาแล้วในส่วนของนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม แบรดลีย์ คูเปอร์ และ ซิลเลียน เมอร์ฟี่ เตรียมที่จะเข้าชิงรางวัลนี้ โคลแมน โดมิงโก , พอล จิอาแมตติ, เจฟฟรีย์ ไรท์ ก็ได้รับการเสนอชื่อเช่นกันส่วน ลิโอนาร์โด ดิคาปริโอ ก็ไม่ได้รับการยอมรับในผลงานเรื่อง Killers Of The Flower Moon จึงไม่ถูกเสนอชื่อ แต่ภาพยนตร์จากผู้กำกับ มาร์ติน สกอร์เซซี เรื่องนี้ก็ได้มีชื่อเข้าชิงถึง 10 รางวัลด้วยกัน โดยที่ ลิลี แกลดสโตน ได้มีชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเธอนับเป็นชาวอินเดียนแดงคนแรกที่มีชื่อเข้าชิงด้วยในส่วนของรายชื่อเข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีทั้ง แบรดลีย์ คูเปอร์ ( Maestro ), โคลแมน โดมิงโก ( Rustin ), พอล จิอาแมตติ ( The Holdovers ), คิลเลียน เมอร์ฟีย์ ( Oppenheimer ), เจฟฟรีย์ ไรท์ ( American Fiction )รายชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แอนเนตต์ เบนิง ( Nyad ), ลิลี แกลดสโตน ( Killers of the Flower Moon ), ซานดรา ฮัลเลอร์ ( Anatomy of a Fall ), แครีย์ มุลลิแกน ( Maestro ), เอมมา สโตน ( Poor Things )รายชื่อเข้าชิง นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สเตอร์ลิง เค. บราวน์ ( American Fiction ), โรเบิร์ต เดอ เนโร ( Killers of the Flower Moon ), โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ( Oppenheimer ), ไรอัน กอสลิง ( Barbie ), มาร์ค รัฟฟาโร ( Poor Things )รายชื่อเข้าชิง นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม เอมิลี บลันท์ ( Oppenheimer ), แดเนียล บรู๊คส์ ( The Color Purple ), อเมริกา เฟอร์รารา ( Barbie ), โจดี ฟอสเตอร์ ( Nyad )รายชื่อเข้าชิงผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จัสติน ตริเยต์ ( Anatomy of a Fall ), มาร์ติน สกอร์เซซี ( Killers of the Flower Moon ), คริสโตเฟอร์ โนแลน ( Oppenheimer ) , ยอร์กอส แลนธิมอส ( Poor Things ), โจนาธาน เกลเซอร์ ( The Zone of Interest )รายชื่อเข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยม American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things , The Zone of InterestOppenheimerBarbieKillers of the Flower MoonPoor Things