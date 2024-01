"Oppenheimer" คว้า 8 Critics' Choice Awards แต่ "คิลเลียน เมอร์ฟี" พลาดนักแสดงนำชาย

คริสโตเฟอร์ โนแลน ยังคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจาก Oppenheimer ส่วน โรเบิร์ต ดาวนีย์​ จูเนียร์​ก็ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายOppenheimer ยังได้รางวัลด้านเทคนิคไปหลายสาขา ทั้ง ฮอยเต้ แวน ฮอยเตม้า คว้ากำกับภาพยอดเยี่ยม, เจนนิเฟอร์ แลม คว้ารางวัล ตัดต่อยอดเยี่ยม หนังยังคว้ารางวัล วิชวลเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยม และดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจาก ลุ๊ควิค กอแรนสัน ด้วยชณะที่ "Barbie" ที่ได้ชิงรางวัลถึง 18 สาขา มากที่สุดในงาน คว้ามา 6 รางวัลคือ ภาพยนตร์สาขาตลกยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม, การออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม, การออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมนอกจากนั้นเพลงประกอบยอดเยี่ยมจากเพลง "I'm Just Ken" ซึ่งร้องโดย ไรอัน กอสลิง และรางวัลออกแบบทรงผม กับแต่งหน้ายอดเยี่ยมในขณะเดียวกัน รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของ พอล เจียมาติ ("The Holdovers") และ เอ็มมา สโตน ("Poor Things") ตามลำดับเจียมาติ เอาชนะคู่แข่งแข็ง ๆ ในปีนี้ทั้ง แบรดลีย์ คูเปอร์ ("Maestro"), ลีโอนาโด ดิคาปริโอ ("Killers of the Flower Moon") และ คิลเลียน เมอร์ฟี ไปได้ ("Oppenheimer") ในประเภทนี้สำหรับ สโตน ก็มีคู่แข่งที่ถือว่าหิน ๆ เหมือนกันทั้ง ลิลลี เกลดสโตน ("Killers of the Flower Moon"), แคร์รี มัลลิแกน ("Maestro") และ มาร์ก็อต รอบบี ("Barbie")"The Holdovers" ยังได้รับรางวัลหลายรางวัลในคืนนั้น ทั้งนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก ดาวีน จอย แรนดอล์ฟ และนักแสดง/นักแสดงรุ่นเยาว์ยอดเยี่ยมจาก ดอมินิค เซสซาหนังดังอีกเรื่อง "Anatomy of a Fall" ได้รับรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ในขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมตกเป็นของ "Spider-Man: Across the Spider-Verse"งานประกาศรางวัล Critics' Choice Awards ประจำปี 2024 ซึ่งจัดโดย The Critics Choice Association (CCA) จัดขึ้นที่ บาร์กเกอร์ แฮงกา ที่สนามบินซานตา โมนิกา ในแคลิฟอร์เนีย และดำเนินรายการโดย เชลซี แฮนเลอร์