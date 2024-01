"โจดี ฟอสเตอร์" ยอมรับ "รำคาญ" คน Gen Z

นักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์ให้สัมภาษณ์กับ เดอะการ์เดียน ถึงข้อสังเกตที่เธอสังเกตเห็นในหมู่คนรุ่น Gen Z บางคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดหลังปี 1996 และจนถึงปี 2010 ซึ่งเธอเคยร่วมงานด้วยโจดี ฟอสเตอร์ ยอมรับตรง ๆ ว่าคน Gen Z “น่ารำคาญมาก" โดยเฉพาะถ้าต้องมาทำงานด้วยโจดี ฟอสเตอร์ ที่ปัจจุบันอายุ 61 ปียกตัวอย่างพฤติกรรมว่าคน Gen Z สามารถเลือกที่จะมาทำงานสายด้วยเหตุผลง่าย ๆ ประเภทที่ว่า "ไม่มีฟิลล์" หรือเวลาทักท้วงเรื่องการไวยากรณ์เวลาเขียนอีเมล ก็มักจะมีข้ออ้างทำนองว่า "ไม่เห็นต้องทำอะไรโดยมีข้อจำกัดแบบนั้นเลย"“น่ารำคาญมาก" โดยเฉพาะในที่ทำงาน” ฟอสเตอร์กล่าว “พวกเขาแบบว่า 'ไม่ วันนี้ฉันไม่รู้สึก ฉันจะเข้าไปตอน 10.30 น.' หรือในอีเมล ฉันจะบอกพวกเขาว่าทั้งหมดนี้ผิดไวยากรณ์ ใช่ไหม ตรวจสอบการสะกดของคุณ? และพวกเขาก็แบบว่า 'ทำไมฉันถึงทำแบบนั้น ไม่ใช่การจำกัดแบบนั้นเหรอ'”ในฐานะที่เติบโตมาในวงการบันเทิง เพราะรับงานแสดงตั้งแต่ยังเด็ก โจดี ฟอสเตอร์ บอกว่าตัวเองจะพยายามสอนอะไรคนรุ่นใหม่เสมอ เพราะรู้ว่าการโตมาในวงการนี้มันยาก"ซึ่ง โจดี ฟอสเตอร์ บอกว่านักแสดงรุ่นใหม่ต้อง "เรียนรู้วิธีผ่อนคลายบ้าง พยายามอย่าไปคิดอะไรมากเกินไป และคิดให้ออกว่าตัวเองเป็นใครกันแน่" ฟอสเตอร์ บอกว่าตัวเอง "สามารถช่วยนักแสดงรุ่นใหม่ ในการค้นหาตัวเองให้เจอ ซึ่งสำหรับการรับบทนำแล้ว การปล่อยความกดดันต่าง ๆ เอาไว้ข้างหลังบ้าง มันจะสนุกกว่าเยอะ"และหนึ่งใน Gen Z ที่ โจดี ฟอสเตอร์ ชื่นชมคือนักแสดงชาวอังกฤษ เบลลา แรมซีย์ ซึ่งแสดงนำใน “The Last of Us” ถึงขั้นที่ โจดี ฟอร์สเตอร์ ขอให้แรมซีย์มาเป็นคนกล่าวแนะนำเธอในงาน Women in Hollywood ของนิตยสาร Elle ในปีล่าสุดด้วยโจดี ฟอสเตอร์ ที่เข้าวงการตั้งแต่ 3 ขวบ และอยู่ในวงการมาถึงเกือบ 60 ปี เพิ่งจะได้รับคำชมจากบทสมทบใน “Nyad” ภาพยนตร์ชีวประวัติของ Netflix นอกจากนี้เธอยังแสดงนำในฤดูกาลที่สี่ของ “True Detective” ทางช่อง HBO ซึ่งออกอากาศในวันที่ 14 มกราคมด้วย