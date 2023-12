ตำรวจพบศพ "อีซอนคยุน" จากหนัง Parasite ในรถยนต์! เชื่อฆ่าตัวตายหลังเผชิญข้อกล่าวหาคดียาเสพติด

ดาราวัย 48 ปี ถูกพบหมดสติ และเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์แห่งหนึ่งในสวนสาธารณะใจกลางกรุงโซล เมื่อเวลา 10.30 น. ซึ่งตำรวจระบุว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ ที่มีถ่านอัดก้อนจุดควันเอาไว้ก่อนหน้านี้ ตำรวจได้รับแจ้งว่า อีซุนคยุน ออกจากบ้านหลังจากเขียนบันทึกที่คล้ายจะบอกว่าเขากำลังจะจบชีวิตตัวเองช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อีซอนคยุน ต้องไปสอบปากคำกับตำรวจถึง 3 รอบรวมถึงวันเสาร์ที่แล้วด้วย ในข้อหาต้องสงสัยใช้กัญชาและยาผิดกฎหมายอื่นๆ ที่บ้านของพนักงานต้อนรับหญิงคนหนึ่ง ที่ทำงานในบาร์ระดับไฮเอนด์ในย่านกังนัมของกรุงโซลหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีนี้โดยเขาอ้างว่าตนถูกพนักงานต้อนรับคนดังกล่าวหลอกให้เสพยา และเขาไม่รู้ว่าเขาเสพยาอะไรอยู่อย่างไรก็ตามผลการตรวจร่างกายของ อีซุนคยุน ออกมาเป็นลบ ทั้งการทดสอบหาสารเสพติดแบบเร่งด่วน ที่ตรวจระหว่างการสืบสวนของตำรวจ และการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติเมื่อเดือนที่แล้ว แต่การสอบสวนก็ยังคงดำเนินต่อไปอีซุนคยุน เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่มีผลงานการแสดงมากมาย ทั้งจากซีรีส์ Coffee Prince (2007), ภาพยนตร์ Helpless (2012), หนังตลกโรแมนติก All About My Wife (2012) และหนังอาชญากรรมำ A Hard Day (2014)เขายังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากบทบาทของเขาในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ของ บงจุนโฮ เรื่อง Parasite ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลจาก Screen Actors Guild Award พร้อมกับทีมนักแสดงในเรื่องด้วย