ชิเซโด้ กินซ่า โตเกียว แต่งตั้งให้ Anne Hathaway เป็น Vital Perfection Global Ambassador คนล่าสุดอย่างเป็นทางการ

ถูกคิดค้นและได้รับแรงบันดาลใจเบื้องหลังจากการศึกษาการทำงานของร่างกาย

ด้วยแนวคิดที่ตรงกันกับแบรนด์ชิเซโด้จะรับหน้าที่ถ่ายทอดและส่งต่อความคิดอันทรงพลังผ่านแคมเปญเพื่อชื่นชมทุกรูปแบบความงามของทุกคนในทุกช่วงอายุ และส่งสาสน์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ทุกคนก้าวผ่านข้อจำกัด และตอกย้ำแนวคิดว่า ด้วยศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง “ทุกความเป็นไปได้ เป็นไปได้เสมอ”31 สิงหาคม 2023,ประกาศการร่วมงานในระดับโลก กับ นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ และแฟชั่นไอคอนแห่งยุคในฐานะ Global Ambassador สำหรับ “Vital Perfection” กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟื้นบำรุงผิวดูอ่อนเยาว์ ดูกระชับ กระจ่างใส ที่ถูกคิดค้นและได้รับแรงบันดาลใจเบื้องหลังจากการศึกษาการทำงานของร่างกายเป็นต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า “Potential Has No Age” แนวคิดและความเชื่อล่าสุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Vital Perfectionด้วยตัวตน ทัศนคติ ความสามารถ ความสง่างามในแบบของตัวเอง ผสานกับความทุ่มเทในการร่วมงานกับทั้งองค์การสหประชาชาติ และงานการกุศลต่างๆ ส่งผลให้ แอนน์ แฮททาเวย์ ได้รับความรักอันท่วมท้นจากคนทั่วโลก และจากผลงานอันโดดเด่นมากมาย เราสัมผัสได้ถึงต้นแบบของผู้หญิงที่จะมอบแรงบันดาลใจ ให้ผู้คนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่โลกที่สวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น แบรนด์ชิเซโด้เชื่อว่า แอนน์ แฮททาเวย์ จะเป็นผู้ถ่ายทอดคุณสมบัติอันโดดเด่นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Vital Perfection ที่มุ่งเน้นในการให้ผู้คนสามารถค้นพบศักยภาพที่ดีที่สุดของผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบเราอยากเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนรักและชื่นชมตัวเองในตอนนี้ และส่งเสริมให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ที่จะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา ผ่านแนวคิด “Potential Has No Age” เพราะเราเชื่อว่า ศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่ในตัว เป็นพลังสำคัญ ที่จะช่วยทำให้เราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุด และทุกความเป็นไปได้ เป็นไปได้เสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม เปรียบเสมือนการที่เราดูแลผิวของเราในตอนนี้ ก็เท่ากับการดูแลผิวของเราในวันข้างหน้า Shiho Nagasaka , Vice President of Global Marketing and Communication ของแบรนด์ชิเซโด้ กล่าวถึงเหตุผลในการร่วมงานกับ แอนน์ แฮททาเวย์ ว่า “นอกจากการเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะนักแสดงมากฝีมือระดับโลก รวมถึงความสามารถอันหลากหลายแล้ว เสน่ห์ที่น่าค้นหา จิตใจที่เข้มแข็ง และมุมมองในเรื่องของความงามจากภายในสู่ภายนอก ทำให้ แอนน์ แฮททาเวย์ เป็นแอมบาสเซเดอร์ในอุดมคติของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Vital Perfection“Potential Has No Age” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงชีวิต ตัวตน และประสบการณ์ที่ผ่านมา ของ แอนน์ แฮททาเวย์ โดยเธอเสริมว่า“มันน่าเสียใจที่ได้รับรู้ว่าในบางครั้งอายุถูกยกเป็นข้อจำกัดในการทำสิ่งต่างๆ ฉันอยากให้ทุกคนคิดว่ามันคือของขวัญที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง สำหรับฉันแล้วมันเป็นข้อได้เปรียบ ยิ่งเมื่อเราเติบโตขึ้น ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ ใช้ชีวิตมากขึ้น ฉันหวังว่าทุกคนจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ”“ฉันให้ความสำคัญในการดูแลผิวพรรณของตัวเองเป็นอย่างมาก ฉันได้เรียนรู้จากเหล่าผู้หญิงในครอบครัวของฉัน และค้นพบว่า หากเราดูแลผิวอย่างดี ผิวจะดูแลเราอย่างดีเช่นกัน นั่นทำให้ฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกายและความเป็นอยู่ล้วนสัมพันธ์กับผิวภายนอก และในที่สุดแล้วมันเป็นที่ประจักษ์ว่าแก่นแท้ของความงามนั้นล้วนถูกส่งผลมาจากภายใน”ปรัชญาและแนวคิดของ Vital Perfection ที่มุ่งเน้นในการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในการฟื้นบำรุงตัวเองตามธรรมชาติของผิว ที่ แอนน์ แฮททาเวย์ หลงรัก“ฉันรู้สึกทึ่งที่ผลิตภัณฑ์ Vital Perfection ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ทำงานร่วมกับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการได้รับแรงบันดาลใจเบื้องหลังจากการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพในการลำเลียงสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิว เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผิว แนวคิดของ Vital Perfection ผสมผสาน ความหรูหรา น่าค้นหา และวิทยาการที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้อย่างเหมาะสม และลงตัว” กล่าวโดย แอนน์ แฮททาเวย์เดือนกันยายน 2023 เป็นต้นไป แอนน์ แฮททาเวย์จะรับหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิด Potential Has No Age เพื่อสื่อสารไปถึงคนทั่วโลก ผ่านมุมมองแห่งศิลปะภาพยนตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของคู่หูช่างภาพและผู้กำกับชื่อดังในวงการแฟชั่น Luigi&Iango แคมเปญภาพยนตร์นี้ นำแสดงโดย แอนน์ แฮททาเวย์ เพื่อชื่นชมพลังแห่งศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง เล่าผ่านลำแสงที่ถูกค้นพบแม้ว่าจะอยู่ในที่สว่างหรือที่มืด เปรียบเหมือนศักยภาพของทุกคน ที่มีอยู่เสมอ เพียงแค่รอให้เราพบเจอแอนน์ แฮททาเวย์ หวังว่าภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้จะสามารถจุดประกายแห่งแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อย “ในระหว่างที่เราพูดคุยถึงคอนเซปต์และแนวคิดของแคมเปญนี้ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการถ่ายทำ เรายึดมั่นปณิธานเดียวกัน ที่จะถ่ายทอดพลังของคำว่าศักยภาพ ให้ทุกคนเชื่อว่าทุกความเป็นไปได้ เป็นไปได้เสมอ เพราะศักยภาพของเราทุกคนก็คือการหลวมรวมกันของเราในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต“แรงบันดาลใจมีอยู่ในทุกที่ ไม่ว่าในอากาศ ในแสงสว่าง ในสัมผัส ผ่านเสียงเพลง คำพูด ความเงียบ ผ่านผู้คน หรืออยู่ในตัวของเราเอง แม้ว่าจะมีบางทีที่เรารู้สึกว่าชีวิตถูกถาโถมจากอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งอาจจะทำให้เราอยากที่จะพักและเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว แต่หากเราไม่ลืมเก็บเกี่ยว และตักตวงความสวยงามรอบๆตัว เราก็จะสามารถค้นพบความจริงที่ว่าคุณค่าของความสวยงามที่แท้จริงอยู่ในตัวของเรานั่นแหละ ฉันหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ผู้คนรักและชื่นชมในศักยภาพของตัวเอง”เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Vital Perfectionที่สุดของสกินแคร์เพื่อผิวอ่อนเยาว์ ดูกระชับ กระจ่างใส จากชิเซโด้กว่าศตวรรษแห่งการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อผิวอ่อนเยาว์สำหรับผิวคนเอเชีย สู่อีกขั้นของผลิตภัณฑ์เพื่อผิวอ่อนเยาว์ ที่ถูกคิดค้นและได้รับแรงบันดาลใจเบื้องหลังจากการศึกษาการทำงานของร่างกาย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามให้เต็มศักยภาพ เพื่อผลลัพธ์ผิวดูอ่อนเยาว์ กระชับ กระจ่างใส