อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ “ICEPADIE” แจกความสดใส เปิดตัว “Mignoné” (มิญอเน่) แบรนด์สกินแคร์ที่ตอบโจทย์คนรักผิวยุคใหม่

Mignoné (มิญอเน่) แบรนด์สกินแคร์สัญชาติไทยที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ICEPADIE หรือ ไอซ์ – ภาวิดา ชิตเดชะ ซึ่งหลายคนรู้จักกันดีในฐานะผู้คร่ำหวอดในแวดวงบิวตี้ของบ้านเรามาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี วันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะต่อยอดองค์ความรู้ด้านความงาม ผ่านไลน์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ใหม่ล่าสุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ Easy, Effective, Experience and Eco friendly เพื่อตอบโจทย์คนรักผิวยุคใหม่ให้สนุกกับการดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยน โดยมีความเชื่อว่า “เมื่อเรารักอะไร เราจะดูแลสิ่งนั้นเป็นอย่างดี…” ดังนั้น การเริ่มสร้างแบรนด์จากความรัก มักจะมาพร้อมคำว่า “ดีที่สุด” เธอจึงอยากให้ทุกคนที่รักสวยรักงาม ได้รักผิวของตัวเอง ได้ Enjoy ระหว่างทางที่สร้างผิวสวยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย เพื่อให้คุณได้มีผิวสวยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองด้วย Mignonéโดยชื่อแบรนด์ Mignoné (มิญอเน่) นั้น มีที่มาจากคำว่า Mignon (มินญอง) ในภาษาฝรั่งเศส แปลความหมายได้ว่า น่ารัก, เล็กและงาม ที่เติมกิมมิคตัว é เข้าไปเพื่อเพิ่มความน่ารัก ขี้เล่นมากขึ้น จนกลายมาเป็น Mignoné (มิญอเน่) ชื่อแบรนด์สกินแคร์ที่สุดแสนจะน่ารัก น้องใหม่ตัวจิ๋วที่จะช่วยสร้างผิวสวยให้คุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นจากการเป็นผู้ใช้ สู่การเป็นผู้บอกต่อ มาจนถึงการสร้างสรรค์แบรนด์ด้วยตัวเอง... ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ICEPADIE จึงได้จัดงานอีเว้นต์ “Mignoné Party” ขึ้นมา ณ Le Photographe (เลอ โฟโตกราฟ) เพื่อเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศสุดน่ารักสไตล์พาสเทล พร้อมมอบประสบการณ์ดูแลผิวครั้งใหม่ ให้สมกับสโลแกนที่ว่า “Love me, Love my skin, Love Mignoné” ด้วยการดูแลผิวจาก 4 ผลิตภัณฑ์ เริ่มจาก...#1 Mignoné Milky Cleansing Gelเจลทำความสะอาดผิวหน้า เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม ช่วยทำความสะอาดเคลียร์สิ่งสกปรกบนผิวหน้า ให้คุณรู้สึกได้ถึงผิวหน้าที่นุ่มชุ่มชื้นขึ้น ดูกระจ่างใสมากขึ้น โดยที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง#2 Mignoné Skin Booster Tonerโทนเนอร์ที่อัดแน่นสารสกัดบำรุงผิวไว้มากมาย ช่วยเคลียร์สิ่งสกปรก กระชับรูขุมขน และช่วยเตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไป#3 Mignoné Everyday Serumเซรั่มบำรุงผิวหน้า เพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้น กระจ่างใส ไม่หมองคล้ำ ไม่โทรม แลดูสุขภาพดีในทุกวัน รวมหลากหลายสารสกัด เพื่อผิวใสไว้ในเซรั่ม เนื้อเข้มข้น แต่สัมผัสบางเบาสบายผิว#4 Mignoné Clear Skin Serumเซรั่มสำหรับดูแลผิวที่มีปัญหาสิวและผิวมัน อุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด มีส่วนช่วยในการปลอบประโลม และบำรุงผิว เนื้อสัมผัสเข้มข้น แต่บางเบา ไม่เหนอะหนะ ผิวบอบบางสามารถใช้ได้ ไม่มีสารอันตราย ปราศจากความมันทั้งหมดนี้ โดดเด่นด้วยสารสกัดสูตรอ่อนโยน เหมาะกับทุกสภาพผิว ไม่ว่าคุณจะมีผิวที่แข็งแรง บอบบาง แพ้ง่าย หรือกำลังเป็นว่าที่คุณแม่ที่พิถีพิถันกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม โดย Mignoné (มิญอเน่) ในไลน์อัพแรกนี้ มาพร้อมแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม (ECO-Friendly Products) เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน สีสันน่ารักสไตล์พาสเทล ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ ICEPADIE ที่มัดใจสายบิวตี้ชาวไทยมาเป็นเวลานาน เพราะแค่ได้มองก็รู้สึกสดใสและยิ้มตามได้ง่ายๆ แล้ว ที่สำคัญ ทุกอย่างล้วนมีที่มา ความแตกต่างคือเสน่ห์เฉพาะตัว ทุกคนไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร แค่พอใจในสิ่งที่เรามี คือดีที่สุด…Love me Love my skin Love Mignoné!พร้อมเป็นเจ้าของ Mignoné (มิญอเน่) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ช่องทาง Line@ mignone และติดตามอัพเดทข่าวสารจากทางแบรนด์เพิ่มเติมได้ที่ Instagram: @mignone.officialช่องทางการจัดจำหน่ายShopee : shopee.co.th/mignone.officialLine Shopping : https://shop.line.me/@mignoneTiktok Shop : https://www.tiktok.com/@mignoneofficial?_t=8eV3KMNRuO0&_r=1Line OA : https://lin.ee/Lp6H02X#Mignone #MignoneParty #ICEPADIE