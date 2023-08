ผกก. หนังสยองในตำนาน The Exorcist เสียชีวิตแล้ว

ครอบครัวของ วิลเลียม ฟรีดกิน เปิดเผยข่าวเศร้าว่าผู้กำกับระดับตำนานเสียชีวิตในลอสแองเจลิส หลังมีปัญหาสุขภาพ โดยทางครอบครัวของเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยของ วิลเลียม ฟรีดกิน เอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวทางครอบครัวยังบอกว่าเขา "ยังทำงานจนกระทั่งไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา" แต่ "มีสุขภาพที่ทรุดโทรม" และเสียชีวิตในที่สุดกิเยร์โม เดล โทโร ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ ได้กล่าวยกย่อง ฟรีดกิน ว่าเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งภาพยนตร์“วงการภาพยนตร์สูญเสียอัจฉริยะที่แท้จริงไปแล้ว และผมก็สูญเสียเพื่อนรัก ที่ซื่อสัตย์ และจริงใจไปอีกคน” กิเยร์โม เดล โทโร เขียนผ่านโซเชียลมีเดียส่วนผู้กำกับสยองขวัญ อีไล ร็อธด้โพสต์ข้อความไว้อาลัยบน Instagram ถึง "หนึ่งในผู้กำกับที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาล" ผู้ซึ่ง "เปลี่ยนเส้นทางให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปตลอดกาล"และนักแสดงชื่อดัง อีไลยาห์ วูด ไว้อาลัยถึง วิลเลียม ฟรีดกิน ว่า "เป็นปรมาจารย์ด้านภาพยนตร์อย่างแท้จริง และอิทธิพลจะขยายออกไปตลอดกาล"ฟรีดกินเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้กำกับ "นิวฮอลลีวูด" ที่ทรงอิทธิพลในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐฯ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เปลี่ยนแปลงระบบที่มีมายาวนานเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคนทำหนังอย่าง ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลาและมาร์ติน สกอร์เซซี ตัวของ ฟรีดกิน โด่งดังในวงการฮอลลีวูดในปี 1971 ด้วยหนังตำรวจ "The French Connection" ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ 5 รางวัล รวมทั้งผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฟรีดกิน สานต่อความสำเร็จด้วย "The Exorcist" ในปี 1973 ที่กวาดทั้งรายได้มหาศาล และคำวิจารณ์ในแง่บวก รวมทั้งยังเป็นที่ถกเถียงอย่างมากจนถึงปัจจุบันภาพยนตร์สยองขวัญที่ช็อกวงการเรื่องนี้ เล่าเรื่องของเด็กหญิงอายุ 12 ปีที่ถูกปีศาจเข้าสิง และต้องตามบาทหลวงมาไล่ผี หนังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 10 รางวัลออสการ์ คว้า 2 รางวัล และทำรายได้รวม 440 ล้านเหรียญภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างภาคต่อออกมาหลายภาค รวมถึงภาพยนตร์ไตรภาคจากโปรดิวเซอร์หนังสยองขวัญ เจสัน บลูม ซึ่งเอลเลน เบอร์สตีนกลับมาเป็นนางเอกของภาพยนตร์ต้นฉบับในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ เจสัน บลูม กล่าวว่า ฟรีดกิน มี "หนี้บุญคุณ" โดยส่วนตัวต่อเขามากมายเหลือเกิน “เขาเปลี่ยนทั้งวิธีที่ผู้กำกับสร้างภาพยนตร์สยองขวัญ และรวมถึงเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สยองขวัญในวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น ... เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ทราบข่าวการจากไปของเขา และรู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับผลงานที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง"หลังจากประสบความสำเร็จในสตราโตสเฟียร์ของ "The Exorcist" อาชีพของฟรีดกินก็ตกต่ำลงไปหนังแอ็กชั่นฟอร์มใหญ่ "Sorcerer" ในปี 1977 กลายเป็นความล้มเหลวอย่างรุนแรง แต่ก็ยังเป็นงานที่หลาย ๆ คนประทับใจ สตีเฟน คิง บอกว่า “เสียใจจริง ๆ ที่ทราบข่าวการจากไปของวิลเลียม ฟรีดกิน ผู้สร้างภาพยนตร์มากความสามารถ” คิงเขียน "The Exorcist นั้นยอดเยี่ยม แต่สำหรับผม ความคลาสสิคที่แท้จริงคือ Sorcerer"ฟรีดกิน เคยแต่งงานกับนักแสดงหญิงชาวฝรั่งเศส ฌานน์ โมโร และก่อนจะเสียชีวิตเขาอยู่กินกับภรรยาคนที่ 4 เชอร์รี แลนซิง อดีตหัวหน้าสตูดิโอของพาราเมาท์ พิคเจอร์ส และมีลูกชายสองคน