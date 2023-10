มัดรวมซีรีส์จีนครบทุกรสชาติ ส่งท้ายปี 2023 บน iQIYI (อ้ายฉีอี้)

เรียกได้ว่าจัดหนักกันตั้งแต่ต้นปี 2023 สำหรับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำของโลก จัดเต็มส่งซีรีส์จีนคุณภาพเยี่ยมแบบนันสต็อป อย่างซีรีส์จีนยอดฮิตทั้งประเทศ อย่าง สยบรักจอมเสเพล (Destined) เล่ห์ลวงรักต้องห้าม (Unchained Love) , ตำนานเลือดฟินิกซ์ (Beauty of Resilience) , หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook) , จังหวะหัวใจกลายเป็นของเธอ (Skip a Beat) , สยบรักจอมเสเพล (Destined) , กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks of my heart) , เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา (Love you seven times) , เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You) และอีกหลายๆ เรื่อง อ้ายจัดให้ครบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แนวพีเรียด , โรแมนติก , ดราม่า , คอเมดี้ หรือ สืบสวนสอบสวน สำหรับในช่วงใกล้จะสิ้นปีแบบนี้ อ้ายเลยขอส่งความบันเทิงแบบจัดเต็มส่งท้ายปี 2023 ด้วยการเสิร์ฟซีรีส์จีนคุณภาพดี โปรดักชั่นอลังการ พร้อมด้วยทัพนักแสดงชื่อดัง จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นตามอ้ายไปดูกันเลย!เปิดด้วยซีรีส์มาแรงฮอตฮิตติดเทรนด์แห่งปีอย่างซีรีส์เรื่อง อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (Bright Eyes in the Dark) กับเรื่องราวความรัก โรแมนติก - ดราม่า ระหว่าง หลินลู่เซียว (รับบทโดย หวงจิ่งอวี๋) หัวหน้าสถานีบริการพิเศษบนถนนเหอผิง ด้วยทักษะการดับเพลิงที่ยอดเยี่ยมและมีประสบการณ์มากมายในการดับเพลิง เขาได้รับเลือกให้เป็นผู้สอนในรายการเรียลลิตี้โชว์ เขาได้พบกับ หนานชู (รับบทโดย จางจิ้งอี๋) นักเต้นสาว ซึ่งหลินลู่เซียวได้ช่วยชีวิตเธอจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อน ตั้งแต่นั้นมาหนานชูก็เกิดความประทับใจที่ดีต่อเขา แต่ทว่าหลินลู่เซียวกลับไม่ยอมเข้าไปสนิทสนมหรือพัฒนาความสัมพันธ์ เพราะเขารู้ถึงอันตรายในอาชีพ ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเริ่มขึ้นตอนไหนและเขาจะเปิดใจได้อย่างไร ต้องติดตามรับชม นำแสดงโดย หวงจิ่งอวี๋ และ จางจิ้งอี๋ รับชม อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (Bright Eyes in the Dark) แบบซับไทยทุกวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 18:00 น. และรับชมแบบพากย์ไทยทุกวันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 11:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comตามมาด้วยซีรีส์จีนโรแมนติก – แฟนตาซีกระแสแรงอย่างเรื่อง พานพบประสบรัก (Love is an Accident) ที่นำแสดงโดย สิงเฟย และ สวีไคเฉิ่ง กับเรื่องราวของ หลี่ชูเยว่ (รับบทโดย สิงเฟย) ดีไซเนอร์สาวที่บังเอิญทะลุมิติจากเหตุการณ์บางอย่างไปพบกับ อันจิ่งเจา (รับบทโดย สวีไคเฉิ่ง) เจ้าสำนักเบอร์หนึ่งแห่งยุทธภพของอีกมิติหนึ่ง ชีวิตของพวกเขาจึงได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เรื่องราววุ่นๆ จึงได้เกิดขึ้น ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาได้ใน พานพบประสบรัก (Love is an Accident) รับชมได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!ต่อกันด้วยซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่ดูแล้วลุ้นทุกตอนอย่างซีรีส์เรื่อง เกมร้ายสายลับ (Spy Game) ที่บอกเล่าเรื่องราวของ เกาเทียนหยาง (รับบทโดย หานเกิง) หัวหน้าแผนกลาดตระเวนของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและ อู๋ซี (รับบทโดย โจวฟ้าง) เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ทั้งสองได้รับภารกิจในการจับสายลับปริศนา จนในที่สุดก็สามารถจับกุมได้สำเร็จ สืบสาวจนได้รู้ว่าสายลับคนนี้ได้รับภารกิจมาจากเกมออนไลน์ ในเกมมีภารกิจที่จะได้รางวัลตอบแทนคือเงินมูลค่ามหาศาล โดยถ้าใครที่มีความสามารถก็จะได้รับคำเชิญไปทำภารกิจจริงๆ แต่ทว่าภารกิจที่ได้รับคือภารกิจที่ผิดกฎหมาย เกาเทียนหยางและอู๋ซีจึงต้องร่วมมือกันหาคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้ให้สำเร็จ แต่ในระหว่างการสืบสวน ทั้งสองพบว่าหวงจื่อเฉิง (เว่ยต้าซวิน) น้องชายที่เติบโตมาพร้อมกับเกาเทียนหยางก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมนี้เช่นกัน เขาได้พบกับเหยาเหยา (รับบทโดย หลี่อี้ถง) ในระหว่างเล่นเกม เขาบังเอิญค้นพบว่าการพบกับเหยาเหยาเป็นการหลอกลวงตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อเหยาเหยาเป็นเหยื่อให้สายลับหลอกล่อเขาลงไปในกับดัก นำแสดงโดย หานเกิง , โจวฟ้าง , เว่ยต้าซวิน และ หลี่อี้ถง รับชม เกมร้ายสายลับ (Spy Game) ได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 18:30 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!ตามมาด้วยซีรีส์จีนพีเรียดที่แฟนๆ ทั่วโลกต่างรอคอยอย่างซีรีส์เรื่อง ปรมาจารย์พยัคฆ์กระเรียน (Tiger and Crane) กับเรื่องราวการกอบกู้ยุทธภพอันแสนวุ่นวาย ตลกขบขัน และเคล้าน้ำตาของ หู่จื่อ (รับบทโดย เจี่ยงหลง) เด็กกำพร้าผู้ร่าเริงที่บังเอิญเล่นสนุกจนเผลอกินมุกชาดที่เป็นสมบัติของจื่อหยางเข้าไป เขาได้บังเอิญพบกับ ฉีเสี่ยวเซวียน (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) ปรมาจารย์ปีศาจผู้เข้มงวด เด็กหนุ่มสองคนที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วจำต้องร่วมออกเดินทางไปด้วยกันเพียงเพราะมุกชาดเม็ดเดียว และทำให้พวกเขาได้พบกับ จ้าวซินถง (รับบทโดย หวังอวี้เหวิน) หวังอวี่เชียน (รับบทโดย เฉินโย่วเหวย) จากความเกลียดชังกันในตอนแรก กลับถูกความแตกต่างดึงดูดเข้าหากัน ในขณะที่พวกเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขและกลายมาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมกันแล้ว ฉีเสี่ยวเซวียนกลับต้องติดคุกเพียงเพราะต้องการปกป้องหู่จื่อ เพื่อช่วยฉีเสี่ยวเซวียน หู่จื่อและผองเพื่อนจึงได้เข้าร่วมการประลองปรมาจารย์ปีศาจแห่งยุทธภพ ด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงเบื้องหลังและความจริงเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจ เมื่อความทะเยอทะยานของมนุษย์และปีศาจกำลังจะนำหายนะมาสู่ยุทธภพ พวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยยุทธภพไว้ นำแสดงโดย เจี่ยงหลง , จางหลิงเฮ่อ , หวังอวี้เหวิน เย่ชิง และ เฉินโย่วเหวย รับชม ปรมาจารย์พยัคฆ์กระเรียน (Tiger and Crane) ได้แล้ววันนี้ ทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 18:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!ใครรอผลงานเรื่องใหม่ของพระเอกหนุ่มมาดเท่ กงจวิ้น และนางเอกสาวสวย สวีซือ อยู่บ้าง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอเสิร์ฟซีรีส์แนวโรแมนติก – ดราม่าอย่างเรื่อง พลิกชะตา ฝ่าเกมธุรกิจ (Rising with the Wind) ที่บอกเล่าเรื่องราวของ เจียงหู (รับบทโดย จงฉู่ซี) ลูกสาวของประธานแบรนด์เสื้อผ้าระดับประเทศ ที่จู่ๆ ธุรกิจที่บ้านก็ล้มละลายกลายเป็นคุณหนูถังแตกชั่วข้ามคืน จนเธอได้มาพบกับ สวีซือ (รับบทโดย กงจวิ้น) สุดยอดนักลงทุนระดับประเทศ เมื่อธุรกิจที่บ้านล้มละลายการที่ได้เจอกับคนที่จะมากอบกู้สถานการณ์แย่ๆ คือสิ่งที่เธอปรารถนา งานนี้เธอจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขามาลงทุนและทำให้ธุรกิจของเธอกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้ง เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของสุดยอดนักลงทุนและคุณหนูถังแตกจะเป็นอย่างไรต่อไป เตรียมติดตามรับชมได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เร็วๆ นี้ตามมาด้วยซีรีส์โรแมนติกแห่งปีกับซีรีส์เรื่อง ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน (Men in Love) นำแสดงโดยสองพระนางขวัญใจแฟนๆ ชาวไทยอย่าง หูอี้เทียนและเหลียงเจี๋ย ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ เย่หาน (รับบทโดย หูอี้เทียน) ชายหนุ่มผู้สุขม ใจเย็นและรอคอยความรัก กับหลี่เซียวเซียว (รับบทโดย เหลียงเจี๋ย) หญิงสาวที่ไม่กล้าในเรื่องความรัก ที่ทั้งสองได้พบเจอกันโดยบังเอิญ การพบเจอกันของพวกเขาทำให้เย่หานผู้ใจเย็นก็รู้สึกสูญเสียความใจเย็นไป หลี่เซียวเซียวผู้ที่ไม่กล้าในเรื่องความรัก กำแพงที่ตั้งไว้ก็ค่อยๆ ทลายลง การพบกันของพวกเขาทำให้บางอย่างในใจเริ่มก่อตัวขึ้น ติดตามรับชมซีรีส์ที่จะทำให้คุณใจเต้นทุกครั้งที่รับชมได้ใน ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน (Men in Love) บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เร็วๆ นี้ทุกอย่างที่มองดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ ล้วนแต่ไม่บังเอิญทั้งนั้น เตรียมรับชมซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน - คอเมดี้ กับภาคต่อของซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จแห่งยุค แก๊งม่วนป่วนเยาวราช 2 (Detective Chinatown 2) เมื่อคดีแปลกๆ เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด หลินโม่ (รับบทโดย ชิวเจ๋อ) และ ถังเหริน กิโกะ (รับบทโดย ซ่างอวี่เสียน) นับสืบชื่อดังจึงได้ปรากฏตัวเพื่อค้นหาความจริง นำแสดงโดย ชิวเจ๋อ , ซ่างอวี่เสียน , หลิวฮาวหลาน และ จางจวินหนิง เตรียมติดตามรับชม แก๊งม่วนป่วนเยาวราช 2 (Detective Chinatown 2) ได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เร็วๆ นี้จะเป็นอย่างไรเมื่อไบโอนิคครองโลก iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอเสิร์ฟซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนแห่งปีอย่างซีรีส์เรื่อง ไขคดีปริศนามนุษย์ไบโอนิค (The Bionic Life) กับเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาที่รวดเร็วของไบโอนิคในปี 2035 ที่ไบโอนิคมีรูปร่าง หน้าตาเหมือนมนุษย์อย่างแยกไม่ออก จึงเกิดการความกังวลต่อประชาชน องค์กร “Bright Eyes” จึงได้ก่อตั้งเพื่อการกำจัดไบโอนิค โดยมี เฉิงนั่ว (รับบทโดย ซ่งเหว่ยหลง) และ อันชิว (รับบทโดย เหวินฉี) เป็นคู่หูในการกำจัดและทำลายล้างไบโอนิคนี้ให้หมดไป นำแสดงโดย ซ่งเวยหลง และ เหวินฉี เตรียมติดตามรับชม ไขคดีปริศนามนุษย์ไบโอนิค (The Bionic Life) ได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เร็วๆ นี้ปิดท้ายด้วยซีรีส์แนวโรแมนติก - คอเมดี้ ของสองพระนางชื่อดังแห่งยุค เจิงซุ่นซี และ เถียนซีเวย ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวที่บังเอิญย้อนไปในยุคโบราณที่ชนบทลึกลับแห่งหนึ่ง เธอได้มาเจอกับชายที่จะนำพาชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ร่วมเดินทางไปกับความรักและความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ใน Romance on the Farm เตรียมติดตามรับชมได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เร็วๆ นี้