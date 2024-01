“Barbie” ทำพรมแดงเป็นพรมชมพูหลังมีชื่อเข้าชิง Golden Globes มากที่สุดถึง 9 สาขา

งาน Golden Globes ถือเป็นงานเลี้ยงใหญ่ครั้งแรกใน Tinseltown นับตั้งแต่เกิดข้อขัดแย้งด้านแรงงานเมื่อปีที่แล้ว โดยจะมีนักข่าวบันเทิงประมาณ 300 คนจากทั่วโลกมาร่วมงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากในอดีตนั่นเมื่อ พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ชนะBarbie กลายเป็นภาพยนตร์ที่ปลุกความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงออกมาแบบทะลุจอ จนมีชื่อเข้าชิงไปถึง 9 สาขา เป็นการกำกับโดย เกรตา เกอร์วิค นำแสดงโดย มาร์กอต ร็อบบี้ และ ไรอัน กอสลิง ที่เว็บไซต์ Gold Dearby ได้ทำผลสำรวจซึ่งปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีโอกาสสูงในการคว้ารางวัลสาขา ภาพยนตร์เพลงหรือตลกยอดเยี่ยม เอาชนะ The Holdovers, Poor Things และอื่นๆด้านภาพยนตร์ดรามาประวัติศาสตร์อย่าง Oppenheimer ก็ตามมาติดๆด้วยการมีชื่อเข้าชิง 8 สาขา ซึ่งได้รับการชื่นชมว่าเป็นภาพยนตร์ดรามายอดเยี่ยม โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้อยู่เบื่องหลังระเบิดปรมาณู ซึ่งทั้ง 2 เรื่องแข่งกันอย่างดุเดือดใน Box Office เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา จนโดนเรียกว่าปรากฏการณ์ “Barbenheimer”Barbie ครองตำแหน่งภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2023 ด้วยยอดขายตั๋ว 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 4.8 หมื่นล้านบาท ) ด้าน Oppenheimer จบอันดับ 3 ด้วยรายได้ 952 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 3.3 หมื่นล้านบาท )โดยนักแสดงนำทั้ง 4 คนอย่าง มาร์กอต ร็อบบี้ ผู้รับบท บาร์บี้ และ ไรอัน กอสลิง ผู้รับบท เคน แฟนของบาร์บี้ ไปจนถึง ซิลเลียน เมอร์ฟีย์ ที่รับบท เจ โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ และ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ต่างก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขานักแสดงยอดเยี่ยมด้าน ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ, โรเบิร์ต เดอ นีโร และ ลิลลี แกลดสโตน ต่างก็มีชื่อเข้าชิงจาก Killers of the Flower Moon ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของ มาร์ติน สกอร์เซซี เกี่ยวกับการฆาตกรรมชนพื้นเมืองอเมริกันในโอคลาโฮมาในปี 1920ด้าน แบรดลีย์ คูเปอร์ ก็มีชื่อเข้าชิงทั้งในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมจาก Maestro ภาพยนตร์ชีวประวัติของ ลีโอนาร์ด เบิร์นสไตน์Golden Globes นับเป็นงานประกาศรางวัลใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ฮอลลีวูดต้องทนกับการโจมตีอย่างหนักถึง 2 ครั้งจากนักเขียนและนักแสดงเมื่อปีที่แล้ว การหยุดงานดังกล่าวทำให้ต้องหยุดการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงงานพรมแดงหลายงานเป็นเวลาหลายเดือนGolden Globes เป็นงานประกาศรางวัลที่มีการดื่มกินและค่อนข้างผ่อนคลายกว่ารางวัลออสการ์ แต่เวทีก็เกือบจะสูญสิ้นเมื่อรายงานของ Los Angeles Times ปี 2021 เผยให้เห็นถึงความบกพร่องทางจริยธรรมและการขาดความหลากหลายในหมู่สมาชิกของ Hollywood Foreign Press Association ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยลงคะแนนให้กับ Golden Globes ส่งให้พิธีในปี 2022 ถูกยกเลิกในขณะที่องค์กรต้องดำเนินการปฏิรูปภายในเมื่อปีที่แล้วGolden Globes ถูกขายให้กับเจ้าของใหม่และสมาคมก็ถูกยกเลิก ขณะนี้ Eldridge Industries และ Dick Clark Productions เป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัล โดยมีสมาชิกนักข่าว 300 คนจาก 75 ประเทศร่วมลงคะแนนเสียง ซึ่งทั้งหมดจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์มากถึง 60 %ส่งให้ปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Globes เป็นครั้งแรกมากถึง 27 รายในปีนี้เลยทีเดียว