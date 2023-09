‘เจนเนอร์ & ชาลาเมต์’ ยืนยันรักอย่างเป็นทางการที่สนาม US Open

ขณะที่โนวัค ยอโควิช นักเทนนิสชื่อดังกำลังสร้างประวัติศาสตร์การกีฬาด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่ 24 ของเขาในการแข่งขันรายการยูเอส โอเพนรอบชิงชนะเลิศกับ ดานีล เมดเวเดฟ จากรัสเซีย สื่อข้างสนามต้องถูกดึงความสนใจไปที่ซูเปอร์สตาร์นับไม่ถ้วนที่มารวมตัวกันในสนามอาร์เธอร์ แอชในนครนิวยอร์ก โดยเฉพาะการปรากฏตัวของคู่รักใหม่ป้ายแดงระหว่างไคลี เจนเนอร์ ดาราเรียลิตี้ กับนักแสดงชื่อดัง ทิโมธี ชาลาเมต์ ได้สร้างความโกลาหลในสนามแข่งขันเทนนิสไม่น้อย



ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเพิ่งมีข่าวลือเกี่ยวกับสัมพันธ์รักของคนทั้งสองมาบ้างแล้ว เพราะมีสื่อหลายสำนักยืนยันว่าทั้งคู่ไปปรากฏตัวพร้อมกันในคอนเสิร์ตของ “บียอนเซ” ที่ลอสแองเจลิส ที่นั่นพวกเขาแสดงความรักและจูบปากกันแบบเปิดเผยในบริเวณที่นั่งวีไอพีของสนาม SoFi Stadium แต่เมื่อจับมือกันมาชมการแข่งขันเทนนิสที่นิวยอร์กอีกครั้ง คราวนี้ข่าวลือที่ว่าก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการไปทั่วโลก

นอกจากน้องสาวต่างแม่ของ “คิม คาร์เดเชียน” และดารานำจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Call Me by Your Name’ แล้ว ยังมีคนดังอีกมากมายไปปรากฏตัวที่สนามอาร์เธอร์ แอชด้วย แต่มีดาราเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ดั้นด้นเดินทางจากฮอลลีวูดเพื่อไปชมการแข่งขันเทนนิสนัดสำคัญที่นิวยอร์ก ช่างภาพตาดีเห็น นิโคล คิดแมนกับคีธ เออร์แบน สามีของเธอบนอัฒจันทร์ รวมทั้งลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ, แมตธิว แม็คคอนาเฮย์, อีวา ลองโกเรีย และเอมมา โรเบิร์ตส์ในบริเวณใกล้ๆ กันด้วย แขกผู้มีเกียรติคนอื่นๆ ได้แก่ เจอร์รี ไซน์-นักแสดงตลกระดับตำนาน, จัสติน ทิมเบอร์เลค, สติง อดีตนักร้องนำวง Police และแร็ปเปอร์ชื่อดัง-ลิล เวย์น

ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างเจนเนอร์และชาลาเมต์เริ่มกระเซ็นถึงสื่อมาตั้งแต่ต้นปี หลังจากที่ทั้งสองพบเจอกันที่โชว์ของ Jean Paul Gaultier ในปารีสแฟชั่นวีค ในช่วงเวลาที่เจนเนอร์เพิ่งแยกทางจากแร็ปเปอร์ “เทรวิส สก็อตต์” เดือนมีนาคม Daily Mail และ Vanity Fair รายงานข่าวกอสสิปว่าพวกเขาเฟลิร์ตกันในงานปาร์ตี้หลังประกาศผลรางวัลออสการ์ แต่ไม่มีภาพคู่ของทั้งสองเป็นหลักฐานยืนยัน จะมีก็แต่ภาพหลุดของทั้งคู่นั่งกินทาโกในรถยนต์ส่วนตัว

จนกระทั่งมีข่าวซุบซิบออกมาอีกครั้งหลังคอนเสิร์ตของบียอนเซ คราวนี้แฟนคลับเริ่มจิ๊จ๊ะ โดยเฉพาะบรรดาแฟนๆ ของทิโมธี ชาลาเมต์ ที่มีความรู้สึกผสมปนเปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับไคลี เจนเนอร์ แฟนคลับบางคนยินดีปรีดากับพวกเขาทั้งสอง แต่บางคนก็วิจารณ์เขาหนักมากเกี่ยวกับการเลือกคู่ควงคนใหม่ อย่างเช่นคอมเมนต์ในไอจีของเขา “ฉันหมดความเคารพในตัวคุณแล้ว” หรือ “ครอบครัวนี้จะดึงคุณตกต่ำแน่นอน” ซึ่งก็หมายถึงครอบครัว “คาร์เดเชียน-เจนเนอร์” นั่นเอง

แต่ไม่ว่าความเห็นหรือความรู้สึกของแฟนคลับจะเป็นอย่างไร สัมพันธ์รักที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของไคลี เจนเนอร์ กับทิโมธี ชาลาเมต์เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย