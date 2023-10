Prime Video เปิดตัวแคมเปญ “แกะกล่องไทยบันเทิง” มัดรวมหนัง-ซีรีส์-คอนเสิร์ต ครบทุกอารมณ์

แคมเปญ “แกะกล่องไทยบันเทิง” พร้อมเสิร์ฟเนื้อหาไทยคุณภาพทั้ง 13 รายการ ให้แก่ผู้ชมบน Prime Video เริ่มตั้งแต่ Kitty the Killer (อีหนูอันตราย), PP KRIT LIT & GLITTER, Ghost Rookie ผีมือใหม่, คอนเสิร์ต Grammy x RS: 2K Celebration, Coin Digger เกม สูญ เหรียญ, The X-Treme Riders ปล้นทะลุไมล์, The Office Games ร้อยเล่มเกมส์ออฟฟิศ, Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า, 3 Idiot Heroes ฮีโร่ต้มแซ่บ, Curse Code แช่งชักหักกระดูก, คอนเสิร์ต Grammy x RS: HIT 100, My Undercover Chef มือปราบกระทะรั่ว และ The Adventure of Rung โดยเตรียมสตรีมให้ทุกคนได้รับชมตามลำดับทุกสัปดาห์“เรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการเปิดตัวแคมเปญ ‘แกะกล่องไทยบันเทิง’ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Prime Video ประเทศไทย” ไจตันยะ ดิวาน (Chaitanya Divan) ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Content acquisition ของ Prime Video ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “ในปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรผู้สร้างสรรค์เนื้อหาของเราอย่างเต็มกำลังเพื่อนำเสนอเนื้อหาไทยที่ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกรูปแบบความบันเทิง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชมชาวไทยที่มีความต้องการเนื้อหาความบันเทิงที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการส่งมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมชาวไทยด้วยเนื้อหาไทยที่ฉายแบบเอ็กซ์คลูซีฟและออริจินัลไทยแล้ว เรายังต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับเรา ซึ่งแคมเปญ ‘แกะกล่องไทยบันเทิง’ นี้ คือเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ Prime Video ในการส่งเสริมชุมชนผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในประเทศไทยให้ก้าวไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลก”โดยเนื้อหาไทยคุณภาพทั้ง 13 รายการที่สมาชิก Prime Video จะได้รับชมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ ประกอบด้วยภาพยนตร์ 4 เรื่องที่ให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน Prime Video เท่านั้น ได้แก่ Ghost Rookie ผีมือใหม่, Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า, 3 Idiot Heroes ฮีโร่ต้มแซ่บ, The Adventure of Rung รวมไปถึงซีรีส์อีก 2 เรื่อง ได้แก่ Coin Digger เกม สูญ เหรียญ และ Curse Code แช่งชักหักกระดูก นอกจากนี้ สมาชิก Prime Video ในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ 2 ละครสุดพิเศษส่งตรงจาก BEC Studios ได้แก่ The Office Games ร้อยเล่มเกมส์ออฟฟิศ และ My Undercover Chef มือปราบกระทะรั่ว พร้อมด้วยการแสดง PP KRIT LIT & GLITTER รวมถึงภาพยนตร์ Kitty the Killer (อีหนูอันตราย) ส่วน The X-Treme Riders ปล้นทะลุไมล์ ซึ่งนอกจากจะสามารถรับชมได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังสามารถรับชมในฮ่องกงและมาเก๊าได้อีกด้วย และพิเศษสำหรับสมาชิก Prime Video ประเทศไทย ที่จะได้รับชมบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต Grammy x RS: 2K Celebration และ Grammy x RS: HIT 100 แบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยรายละเอียดเนื้อหาทั้ง 13 รายการ มีดังนี้รับชมได้วันที่ 5 ตุลาคม - ติดตามเรื่องราวของ “ดีน่า” (พลอยไพลิน ตั้งประภาพร) เด็กสาวผู้ถูกฝึกให้เป็นนักฆ่าตั้งแต่วัยเยาว์ เธอทำงานร่วมกับ “เก่ง” (สมชาย เข็มกลัด) ผู้ดูแลของเธอ วันหนึ่ง เก่ง พบว่าเขาถูกองค์กรหักหลัง เขาได้พบกับ “ชาลี” (เด่นคุณ งามเนตร) หนุ่มออฟฟิศที่บังเอิญเข้ามาพัวพันในโลกของนักฆ่า และได้รับตำแหน่ง ผู้ดูแลคนใหม่ต่อจากเก่ง เรื่องราวการต่อสู้ของเหล่านักฆ่าจึงได้เริ่มขึ้นรับชมได้วันที่ 12 ตุลาคม - ครั้งแรกกับโชว์ที่เปล่งประกายตัวตน สปาร์คทุกความรู้สึก ครบทุกโมเมนต์ ของ ‘PP KRIT’ เพื่อขอบคุณแฟน ๆ ที่มอบความรัก และเป็นเหมือนแสงไฟระยิบระยับอยู่รอบตัวพีพีเสมอมา อลังการไปกับโปรดักชั่นระยิบระยับ ละครเวทีสุดปัง เผยเรื่องราวทั้ง 4 ห้องหัวใจ ร่วมแสดงโดย หมาก ปริญ, แอลลี่, กิ๊ก สุวัจนี ประทับใจไปกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอันแสนพิเศษกับ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ระเบิดฟลอร์ไปกับสองหนุ่ม เจเลอร์ และ ไอซ์ พาริส ที่เนรมิตเวทีให้กลายเป็นแดนซ์ฟลอร์สุดเร่าร้อน พร้อมความประทับใจอีกมากมาย ที่อยากจะชวนคุณมาดื่มด่ำไปกับโชว์นี้รับชมได้วันที่ 19 ตุลาคม - ติดตามเรื่องราวซีรีส์แนวตลกคอมเมดี้เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย เมื่อหนุ่ม “วิน” (สพล อัศวมั่นคง) ที่เพิ่งเสียชีวิตและต้องกลายมาเป็นผีมือใหม่ ได้มาพบเจอกับ “ฟ้าไกล” (ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ) ผีหญิงสาวสวย ผู้ที่กำลังจะสูญเสียหิ้งบูชาไปด้วยเหตุผลบางอย่าง ผีหนุ่มอย่างวินจึงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเธอรักษาแท่นบูชาของเธอเอาไว้ให้ได้รับชมได้วันที่ 26 ตุลาคม - คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์รอบที่ 2 ของ GMM RS Concerts กับงานเฉลิมฉลองสุดมันส์ของคนที่เกิดทัน Y2K #100 ปีมีแค่ครั้งเดียว การรวมตัวกันระหว่างศิลปินยุค 2000 จากค่าย Grammy และ RS สนุกไปกับเพลงฮิตปลาย 90’s ถึง 2000 ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปยุคทองของวงการเพลง Pop ด้วยกัน ท่ามกลางทัพศิลปินนักร้องชื่อดังของไทยอย่าง แคทรียา / ญาญ่าญิ๋ง / China Dolls / Bazoo / นาวิน ต้าร์ / โมเม / ZAZA / อนัน อันวา / คูณสามซูเปอร์แก๊งค์ / เป๊ก / แดน-บีม / ไอซ์ / ลีเดีย / กอล์ฟ / โฟร์ / ชิน ชินวุฒ / Girly Berry / เฟย์ ฟาง แก้ว / Neko Jump / หวายรับชมได้วันที่ 2 พฤศจิกายน - ซีรีส์เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีเรื่องแรกของไทย เล่าเรื่องราวการห้ำหั่นในสมรภูมิแห่งสกุลเงินดิจิทัล โดยมี “แบงค์” (ธิติ มหาโยธารักษ์) นักศึกษาหนุ่มจากเมืองนอกที่กลับมาไทย และมีเป้าหมายที่จะล้มล้างระบอบการเงินอันแสนคร่ำครึจากโลกเก่าที่มีคนกุมอำนาจเพียงไม่กี่คน ด้วยการรวมพลเพื่อนสนิท ไม่ว่าจะเป็น “เก็ท” (ชลธร คงยิ่งยง) เพื่อนสมัยมัธยมที่เป็นลูกของนักการเมืองชื่อดัง และ “เจน” (นริลญา กุลมงคลเพชร) แฮกเกอร์ใต้ดินสาวลึกลับที่ทำทุกอย่างเพื่อเงิน ลงสนามคริปโตเคอร์เรนซีร่วมกัน โดยคู่แข่งคนสำคัญคือ “ตฤณ” ที่ใช้ทั้งด้านมืดและด้านสว่าง คอยขัดขวางพวกเขาไม่ให้ไปต่อในโลกของคริปโตฯ งานนี้แค่ความกล้าไม่พอ พวกเขาต้องบ้า และต้องแสบกว่า แม้จะแลกมาด้วย เงินทอง ครอบครัว หรือแม้กระทั่งชีวิตก็ตามรับชมได้วันที่ 9 พฤศจิกายน - เรื่องราวของ “ฝัน” (ณิชชา โชคประจักษ์ชัด) และ “กล้า” (จิรายุ ละอองมณี) สองพี่น้องนักสู้ ที่เข้าไปพัวพันกับกลุ่มมาเฟียข้ามชาติที่เกิดการหักหลังกันระหว่าง “โจ” (พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา) และ “กฤษณ์” (รัชชานนท์ สุประกอบ) ในงานแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ MMA ถูกจัดขึ้นบังหน้า เพื่อลักลอบนำเข้ายาเสพติดจำนวนมาก ฝันและกล้าตกเป็นเครื่องมือของมาเฟียด้วยแผนการลอบสังหารที่ซับซ้อน ท่ามกลางการไล่ล่า ทั้งคู่ต้องต่อสู้สุดพลัง ทั้งกล้าที่ต้องการล้างแค้นให้เพื่อน ฝันที่ต้องการพิสูจน์ตัวเอง และที่สำคัญที่สุด การต่อสู้ครั้งนี้จะมีชีวิตของคนในครอบครัวเป็นเดิมพัน และโอกาสมีเพียงครั้งเดียว ทั้งคู่จึงพลาดไม่ได้เป็นอันขาดรับชมได้วันที่ 16 พฤศจิกายน - เรื่องราวของเหล่ามนุษย์ออฟฟิศที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวัน โดยใช้สารพัดเล่ห์เหลี่ยมเพื่อพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ “อลิศ” (ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง) นักขายปากแจ๋วที่แบกโลกทั้งใบภายใต้คำว่าความอยู่รอดของครอบครัว เมื่ออาชีพเซลล์ขายรถไปต่อไม่ได้ ครอบครัวกำลังจะไม่มีที่อยู่ เธอจึงต้องนำพาชีวิตให้รอด ไม่ต่างกับ “เมษ” (ชานน สันตินธรกุล) วิศวกรหนุ่มชีวิตพัง เพราะตึกที่เขาออกแบบดันถล่มลงมา เขาทั้งคู่จึงเดินเข้าสู่โลกใหม่ที่ท้าทายด้วยการมาเป็นพนักงานขายกองทุนให้กับธนาคารไทยธนา ที่เป็นดั่งสมรภูมิรบและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเพื่อแย่งชิงยอดขาย ไม่มีคำว่าเพื่อนหรือพี่น้อง แต่แล้วเมื่ออลิศและเมษพบว่า ทั้งหมดเป็นเพียงหลุมพรางของนักฉ้อฉลทางการเงินที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หน้ากากนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ และเมื่อเป้าหมายเดียวในชีวิตคือความอยู่รอดของครอบครัวมันไม่มีค่าอีกแล้ว เมษจึงช่วยอลิศกระชากหน้ากากเปิดโปงจอมบงการที่ทำลายชีวิตของเธอ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับมารับชมได้วันที่ 23 พฤศจิกายน - เรื่องราวอลเวงของ “ริสา” (เบลล่า-ราณี แคมเปน) เจ้าของบริษัทรับจัดงานแต่งงาน และก๊วนเพื่อนซี้อย่าง “แจน” (ใบเฟิร์น-พัสกร พลบูรณ์) และ “อ็อฟฟี่” (ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม) ที่ต้องมาจัดงานแต่งงานสุดอลังการให้ “อรุณ” (มาแฮร์ แพนดิ) และ “โมนิก้า” (แอนนาฮีต้า บูชาญ) คู่บ่าวสาวชาวอินเดียที่ขนญาติขบวนใหญ่มาจัดพิธีที่เมืองไทย โดยมี “ทิม” (ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี) เป็นตากล้องในงาน งานแต่งครั้งนี้มีแววจะปั่นป่วน เพราะเหล่าแฟนเก่าได้โคจรมาเจอกัน มาติดตามกันว่าใครจะเป็นแฟนเก่าของใคร แล้วความรักความหลังจะถูกรื้อฟื้นกลับมาหรือไม่รับชมได้วันที่ 30 พฤศจิกายน - เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง “เงิน” (แจ๊ส ชวนชื่น) ชายผู้เก็บเกี่ยวและดูแลรักษาผลิตผลการเกษตรของชุมชนบ้านระบือจะเริ่มออกเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำมาเก็บรักษาไว้ในโรงนา วันหนึ่งเจ้าพ่อเสือ กลุ่มโจรหน้าดำ ได้เข้ามาบุกรุกและทำลายเมล็ดพันธุ์ผลผลิต เงินจึงพลั้งมือฆ่าเจ้าพ่อเสือเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านระบือแห่งนี้ “หมี” (แจ็ค แฟนฉัน) เศรษฐีแห่งชุมชนบ้านระบือ เสนอเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กลุ่มโจร ภายใต้ข้อแม้ที่ว่าเขาต้องได้แต่งงานกับสร้อย (ชนม์นิภา วิเศษสุด) สาวสวยแห่งหมู่บ้านที่ “ทอง” (ก้อง ห้วยไร่) และ “นาก” (เบิ้ล ปทุมราช) หมายปอง เงินไม่ต้องการให้ใครมารับโทษแทน ในขณะที่ทองและนากไม่ต้องการให้หญิงสาวผู้เป็นที่รักตกเป็นของหมี ทั้ง 3 จึงร่วมมือกันออกตามหาปืนเพื่อนำมาปกป้องคนในหมู่บ้าน โดยมีหลวงพี่โข่ง พระผู้ใหญ่ที่คนในชุมชนนับถือคอยช่วยเหลือ สหายทั้ง 3 จะสามารถตามหาอาวุธและนำกลับมาปกป้องหมู่บ้านได้สำเร็จหรือไม่ ติดตามได้ใน 3 Idiot Heroes ฮีโร่ต้มแซ่บรับชมได้วันที่ 7 ธันวาคม – เรื่องราวของ “เอก” (พชร จิราธิวัฒน์) หนุ่มวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับการขายของเก่า เขามีปัญหาทางด้านการเงินที่ค้างชำระหนี้บ้านอยู่ เอกอาศัยอยู่กับลูกของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วสองคน เดและมดแดง และยังมีแอม น้องสาวของพี่สะใภ้คอยช่วยดูแลหลานอีกแรง วันหนึ่งเอกไปพบกับลูกค้าชื่อ กฤตยา ที่เล่าเรื่องแปลกประหลาดเกี่ยวกับคำสาปของตระกูลให้เอกฟังและขอให้เอกช่วยเพราะเอกเป็นลูกหลานของตระกูพราหมณ์ที่เคยทำพิธีสะกดคำสาปนี้ในอดีต เอกบอกปัดไปในทีแรกแต่กฤตยาบอกว่าถ้าเอกรับทำกฤตยาจะให้ค่าตอบแทนอย่างงาม ท้ายที่สุดเอกก็ตอบปากรับคำเพราะปัญหาเรื่องเงิน เอกไปศึกษาวิธีการทำพิธีต่าง ๆ ที่บ้านของปู่เล็กที่เอกอาศัยอยู่เมื่อตอนเป็นเด็ก เมื่อเอกเริ่มทำพิธีแรก สิ่งเลวร้ายก็ค่อย ๆ เกิดขึ้นกับคนรอบตัวของเอก เขาเริ่มเห็นผีผมยาวมาตามรังควาน หลานสองคนเริ่มตาบอด ขาหัก ส่วนแอมก็โดนผีมาตามรังควานจะเอาชีวิต เอกเลยต้องหาวิธีหยุดคำสาปนี้ให้ได้ก่อนที่คนที่เขารักจะตายไปกับคำสาปนี้รับชมได้วันที่ 14 ธันวาคม – คอนเสิร์ตส่งท้ายปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ กับ #ร้อยเพลงฮิตแห่งชาติรวมทุกความทรงจำ หลากอารมณ์ผสมทุกแนวเพลง ยกขบวนศิลปินแกรมมี่ อาร์เอส ดวลเพลงต่อเพลงให้ทุกคนร้องตามไม่หยุดตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมขบวนศิลปินนักร้องชื่อดังของไทย อาทิ แอม เสาวลักษณ์ / แหม่ม พัชริดา / โบ สุนิตา / ปาน ธนพร / เสือ ธนพล / อี๊ด วงฟลาย / อุ๊ หฤทัย / ไท ธนาวุฒิ / เจมส์ เรืองศักดิ์ / โดม ปกรณ์ ลัม / แบงค์ แคลช / หนุ่ม กะลา / ดัง พันกร / อ๊อฟ ปองศักดิ์ / ลีเดีย / นิว-จิ๋ว / ป๊อป ปองกูล / ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล / จั๊ก ชวิน / ฟลุ๊ค ไอน้ำ / โจ๊ก โซคูลรับชมได้วันที่ 21 ธันวาคม - เรื่องราวของ “มาวิน” (ฉันทวิชช์ ธนะเสวี) มือปราบหัวร้อน ถูกพักงานเพราะความบุ่มบ่าม ทำให้เอเย่นต์ค้ายาหลุดรอดไปได้ มาวินยังมุ่งมั่นตามล่าเอเย่นต์คู่ปรับ จนมาพบว่าแหล่งผลิตยาเสพติดซ่อนอยู่ในชุมชนสันติสุข โดยมี "เฮียหมา" เป็นหัวหน้าแก๊งค์ขาใหญ่ พวกมันมักมารวมตัวกันที่ร้านเภาโภชนา มาวินจึงวางแผนแฝงตัวเป็นเด็กเสริฟในร้านเพื่อจับเฮียหมาเข้าคุก แต่มันไม่ง่ายเพราะ “ขิง” (จรินทร์พร จุนเกียรติ) ยูทูปเบอร์สาว หลาน “ป้าเภา” เจ้าของร้าน ไม่ชอบขี้หน้ามาวิน ขิงคอยแกล้งไม่ให้มาวินทำภารกิจสำเร็จเพราะตัวเองต้องการให้ป้าเภาปิดร้านและออกจากชุมชนที่เต็มไปด้วยอาชญากร แต่ป้าเภาซึ่งผูกพันกับคนในชุมชนมาทั้งชีวิตไม่อยากทิ้งชุมชนไป มาวินจำต้องพิสูจน์ให้ขิงเห็นว่าการหนีไม่ใช่ทางออกของปัญหา ขิงจึงตัดสินใจร่วมมือกับมาวินเปลี่ยนย่านอาชญากรรมให้กลายเป็นย่าน Street Food เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อีกครั้ง มาวินจากมือปราบหัวร้อนจำต้องกลายเป็นมือปราบกระทะรั่วรับชมได้วันที่ 28 ธันวาคม - เรื่องราวของ “จอย” (มัจฉา โมซิมันน์) เลขาสาวของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่มีปัญหาเรื่องการเงิน เพราะชอบช้อปปิ้งออนไลน์อย่างหนักหน่วงอยู่เสมอ ๆ จอยชอบอ่านนิยายผจญภัย ดูสารคดี หรือซีรีย์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เดินทาง ผจญภัย และจินตนาการถึงชีวิตแบบนั้นอยู่บ่อยครั้ง แล้ววันหนึ่งเธอต้องเดินทางไปประชุมกับเจ้านายที่กรุงเซี่ยงไฮ้ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เธอได้พบกับ “ริคกี้” (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) ชายหนุ่มชาวไทยที่ร้านขายของโบราณแห่งหนึ่ง ริคกี้นำของโบราณไปหลอกขายบรรดาเศรษฐีในราคาแพง ๆ แต่ส่วนใหญ่มักถูกจับได้ตลอดว่าเป็นของเก๊ แถมตอนนี้ยังติดหนี้คนมากมายจนถูกหมายหัว จอยกับริกกี้แย่งกันซื้อรูปปั้นรูปทรงประหลาดคู่หนึ่งในร้าน ริคกี้บังเอิญทำรูปปั้นแตกเมื่อกลับไปถึงที่พัก เขาพบว่าข้างในรูปปั้นมีลายแทงโบราณส่วนหนึ่งอยู่ และแล้วการผจญภัยตามล่าหาขุมทรัพย์ที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรของทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นนอกจากเนื้อหาไทยสุดพิเศษเหล่านี้แล้ว สมาชิก Prime Video ในไทยยังจะได้เต็มอิ่มจุใจกับหลากหลายอรรถรสความบันเทิงจากซีรีส์เกาหลี การ์ตูนอนิเมะ และภาพยนตร์-ซีรีส์ฮอลลีวูดที่สามารถรับชมได้ทั้งแบบพากย์ไทยและบรรยายไทย อาทิ The Ghost Station, Chainsaw Man, Gen V เป็นต้นและพิเศษยิ่งขึ้น ด้วยภาพยนตร์-ซีรีส์ฮอลลีวูด และต่างประเทศที่ไม่ใช่ฮอลลีวูดเรื่องใหม่กว่า 70 เรื่องซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2567 พร้อมให้รับชมในรูปแบบพากย์ไทยและบรรยายไทยบน Prime Video สำหรับผู้ชมในประเทศไทยที่ชื่นชอบการรับชมภาพยนตร์ต่างประเทศในรูปแบบภาษาไทย ให้สามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ล่าสุด ที่มีความยาวรวมหลายร้อยชั่วโมงเป็นภาษาไทยล้วนได้อย่างจุใจโดยเนื้อหาไทยทั้ง 13 รายการในแคมเปญ “แกะกล่องไทยบันเทิง” จะมาเสริมทัพความบันเทิงบน Prime Video ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาคุณภาพอื่น ๆ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งขบวนเนื้อหาดีกรีรางวัลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Before, Now & Then (Nana), Perfect Strangers, และ Ten Little Mistresses ซีรีส์เกาหลีอย่าง Island และ Love in Contract อนิเมะยอดฮิตอย่าง Chainsaw Man ภาพยนตร์ผลงาน Amazon Original ที่คว้ารางวัลและกวาดเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลกอย่าง The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, และซีรีส์แนวสืบสวนสุดระทึก Tom Clancy's Jack Ryan ไปจนถึงภาพยนตร์ดีกรีรางวัล Emmy และรางวัล Golden Globe อย่าง Argentina 1985, Fleabag และ The Marvelous Mrs. Maisel สมาชิก Prime Video ในไทยยังสามารถรับชมเนื้อหาทั้ง 13 รายการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมายที่รองรับในราคาเดือนละ 149 บาท สมาชิกใหม่สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.primevideo.comPrime Video นำเสนอภาพยนตร์และซีรีส์รายการโทรทัศน์มากมายให้แก่ลูกค้า – เนื้อหาทั้งหมดสามารถรับชมได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับ : รวมอยู่ใน Prime Video (Included with Prime Video): สามารถรับชมผลงานต่างๆมากกว่าหนึ่งพันรายการ ทั้งภาพยนตร์และรายการทีวีชื่อดัง, ผลงาน Amazon Original ที่ได้รับรางวัลและผลงาน exclusive อื่นๆ รวมถึงเนื้อหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์ Amazon Original จากทั่วโลก เช่น The Lord Of The Rings: The Rings Of Power, The Boys, The Wheel of Time, The Marvelous Mrs. Maisel อีกทั้งยังมีผลงานภาพยนตร์ Amazon Original ที่ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ เช่น Thirteen Lives (สิบสามชีวิต) ผลงานของผู้กำกับ Ron Howard (รอน ฮาวเวิร์ด), Coming 2 America, The Tomorrow War และผลงาน exclusive จากประเทศไทย เช่น ๑๐๐ ร้อยขา และ The Up Rank อาชญาเกม ผลงานจากประเทศเกาหลี เช่น Island และ Love In Contract รวมถึงอนิเมะสุดฮิต อย่าง Jujutsu Kaisen 0 และอื่นๆอีกมากมาย โดย Prime Video ให้บริการและสามารถรับชมได้มากกว่า 240 ประเทศทั่วโลกรับชมได้ทันที (Instant Access) : สามารถรับชมได้ทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทางด้วยตัวเลือกอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่รองรับ ไม่ว่าจะเป็น รับชมผ่านเว็บไซต์ Prime Video หรือใช้แอป Prime Video บนอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับ เช่น มือถือ, แท็บเล็ตกล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล หรือ สมาร์ททีวี เป็นต้นประสบการณ์การรับชมที่ดีขึ้น (Enhanced Experiences) : ควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชมและการดาวน์โหลดวิดีโอ ด้วยการเลือกตั้งค่าคุณภาพวิดีโอ ระหว่าง ดี, ดีกว่า และ ดีที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพที่ทันสมัยที่สุดของ Prime Video เพื่อใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตน้อยลงโดยไม่ลดคุณภาพของภาพ ทำให้การรับชมส่วนใหญ่รองรับเนื้อหาแบบ HDR (High Dynamic Range) รวมถึงสามารถรับชมเบื้องหลังภาพยนตร์และรายการทีวีเรื่องโปรดของคุณด้วยฟังก์ชัน X-Ray ฟังก์ชันพิเศษที่จัดทำขึ้นร่วมกับ IMDb อีกทั้งสามารถบันทึกเนื้อหาไว้รับชมภายหลังด้วยการดาวน์โหลดผ่านมือถือสำหรับการรับชมแบบออฟไลน์ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalized): ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานหน้าจอด้วยเมนูภาษาของตัวเอง รวมถึงรับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ด้วยคำบรรยายภาษาAmazon มีหลักการทำงานทั้งหมด 4 ข้อ : ได้แก่ ให้ความสำคัญต่อลูกค้ามากกว่ามุ่งเน้นการแข่งขันทางธุรกิจ, มีความหลงใหลในนวัตกรรม, มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ การมีวิสัยทัศน์ โดย Amazon เป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์มากมาย เช่น การรีวิวจากลูกค้า (Customer reviews), การซื้อของในคลิกเดียว (1-Click shopping), คำแนะนำเฉพาะบุคคล (personalized recommendations), Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo และ Alexa ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Amazon.com/about และ @AmazonNews