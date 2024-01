“Oppenheimer” สุดยิ่งใหญ่ คว้า 5 ลูกโลกทองคำ! "โนแลน" ขึ้นเวทีรับรางวัลของตัวเองครั้งแรกในชีวิต

Oppenheimer ยังคงแข่งขันกับ Barbie หลังเคยฉายชนกันในช่วงกลางปี 2023 และทำเงินถล่มทลายทั้งสองเรื่อง จนกลายเป็นปรากฏการณ์ "Barbenheimer" หลังทำเงินรวมกัน 2.4 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง ชิงชิงรางวัล ลูกโลกทองคำเ รวมกันถึง 17 เรื่อง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลรางวัลของฮอลลีวูด แม้หนังทั้งสองเรื่องจะชิงรางวัลคนละสาขากันก็ตามซึ่งสุดท้าย Oppenheimer ก็คว้ารางวัลใหญ่ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทดราม่า เอาชนะหนังดัง ๆ อย่าง "Anatomy of a Fall", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives" และ "The Zone of Interest" ไปได้"Oppenheimer" ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของผู้ประดิษฐ์ระเบิดปรมาณูและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 8 รางวัล และคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจาก โนแลน รวมถึงคว้ารางวัลการแสดงจาก คิลเลียน เมอร์ฟี นักแสดงนำชา และ และ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ในสาขานักแสดงสมทบชาย รวมทั้งหมด 5 รางวัล“ครั้งเดียวที่ผมเคยอยู่บนเวทีนี้มาก่อน คือการขึ้นมารับรางวัลในนามของเพื่อนรักของเราอย่าง ฮีธ เลดเจอร์ และนั่นก็ซับซ้อนและท้าทายมากสำหรับผม” คริสโตเฟอร์ โนแลน กล่าว หลังจากคว้ารางวัลลูกโลกทองคำครั้งแรกจากการกำกับ หลังเคยชิงรางวัลออสการ์ และลูกโลกทองคำรวม 9 ครั้ง แต่ไม่เคยได้เลยโนแลน คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม ด้วยการเอาชนะ เกรตา เกอร์วิก ผู้กำกับ"Barbie" ที่เข้าชิงชิงถึง 9 สาขาและเป็นหนังที่ได้ชิงรางวัลมากที่สุดในงานปีนี้ดาวนีย์ จูเนียร์ ผู้รับบทเป็นนักการเมืองผู้มีอำนาจและเป็นศัตรูตัวฉกาจของ เจ. โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจซึ่งแสดงโดย เมอร์ฟี่ ยกย่องภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็น "ผลงานชิ้นเอก"“เรื่องราวที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมของอาวุธนิวเคลียร์ทำรายได้ถึงหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ – จะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยถ้า Universal ไม่ทุ่มสุดตัวเพื่อ คริสโตเฟอร์ โนแลน ให้มากำกับ” เขากล่าวขณะที่ Barbie คว้ารางวัลไป 2 สาขาคือ เพลงยอดเยี่ยม จากเพลง "What Was I Made For?" ที่แต่ง โดยบิลลี อายลิช และรางวัลพิเศษ Cinematic and Box Office Achievement ที่มอบให้กับหนังทำเงินแห่งปีส่วน Killers of the Flower Moon ก็ได้ไปหนึ่งรางวัลคือ นักแสดงนำหญิงจากหนังดรามา ของ ลิลลี่ แกลดสโตนอีกเซอร์ไพรซ์ก็คืออนิเมชั่นจากญี่ปุ่น The Boy and the Heron ที่เอาชนะตัวเต็งอย่าง Spider-Man: Across the Spider-Verse คว้ารางวัลอนิเมชั่นยอดเยี่ยมแห่งปีไปได้รางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่ 81 จัดขึ้นที่ The Beverly Hilton ในเบเวอร์ลีฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่งานถ่ายทอดสดทาง CBS โดยมีดาวตลกเชื้อสายฟิลิปปินส์ โจ กอย เป็นพิธีกร