15 ม.ค. นี้ !! ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมถ่ายทอดสด “Critics Choice Awards” ครั้งที่ 29 รางวัลขวัญใจนักวิจารณ์วงการฮอลลีวูด

ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมเปิดศักราชใหม่ด้วยงานประกาศผลรางวัลขวัญใจนักวิจารณ์ ประจำปี 2024 หรือ Critics Choice Awards ครั้งที่ 29 เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้คนในแวดวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดในการผลิตผลงานอันยอดเยี่ยมสืบเนื่องต่อไปการประกาศผลรางวัลขวัญใจนักวิจารณ์ในปีนี้ยังคงรูปแบบเช่นเดียวกันกับปีที่แล้ว คือมีการประกาศผลรางวัลทั้งสำหรับผลงานภาพยนตร์ และผลงานทางโทรทัศน์ โดยได้พิธีกรสาวสวยคนเก่ง เชลซี แฮนด์เลอร์ กลับมาสร้างสีสันบนเวทีอีกครั้งมาร่วมติดตาม และลุ้นกันว่าในสาขาภาพยนตร์ Barbie (บาร์บี้) ภาพยนตร์ที่มีชื่อเข้าชิงมากถึง 18 รางวัล จะสามารถนำรางวัลติดมือกลับบ้านไปได้ครบหรือไม่ หรือจะพ่ายแพ้ต่อ คริสโตเฟอร์ โนแลน ผู้กำกับมือฉมัง จากภาพยนตร์เรื่อง Oppenheimer (ออปเพนไฮเมอร์) รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Poor Things จากฝีมือผู้กำกับอย่าง ยอร์กอส ลานธิมอส ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน อีกทั้ง Killers of the Flower Moon ของผู้กำกับชั้นครูอย่าง มาร์ติน สกอร์เซซี ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีขึ้นหลังจากฉายในวงกว้างในส่วนของรางวัลสาขานักแสดงนำยอดเยี่ยม และสมทบยอดเยี่ยม ทั้งชาย และหญิงก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อย เพราะแต่ละคนก็มีการแสดงขั้นสุดยอดไม่น้อยไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็น แบรดลีย์ คูเปอร์ (Maestro) ที่ต้องฟาดกับ คิลเลียน เมอร์ฟี่ (Oppenheimer), ลีโอนาร์โด ดิคาร์ปริโอ (Killers of the Flower Moon) รวมถึง พอล จิอาแมททิ (The Holdovers) ที่อาจเป็นม้ามืดในที่สุดในฝั่งของฝ่ายหญิงแม้ว่า เอ็มม่า สโตน จะเป็นเต็งหนึ่งจาก Poor Things แต่ก็ใช่ว่าจะประมาท ลิลี่ แกลดสโตน (Killers of the Flower Moon) ได้ รวมถึง แครี่ มัลลิแกน (Maestro), มาร์โกต์ ร็อบบี้ (Barbie) และ เกรต้า ลี (Past Lives) ที่ตามมาติด ๆสามารถรับชมถ่ายการทอดสดงานประกาศผลรางวัลขวัญใจนักวิจารณ์ ครั้งที่ 29 “Critics Choice Awards” ได้ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 8.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง ROCK entertainment (146, 337)