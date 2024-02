ของมันเริด ซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ” ช่อง 3 กระหึ่ม Netflix ดู ! พร้อมกัน 11 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรียกว่ากระแสตอบรับดี ตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศ สำหรับซีรีส์ใหม่เรื่อง “คุณได้ไปต่อ” (To Be Continued) ของ ช่อง 3 ล่าสุดแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ Netflix เตรียมนำเผยเแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม, บรูไน และ ติมอร์-เลสเต โดยเปิดให้รับชมเที่ยงคืนวันเดียวกับที่ออกอากาศทาง ช่อง 3​โดย “คุณได้ไปต่อ” (To Be Continued) เป็นซีรีส์แนว BL (Boy’s love) เรื่องแรกของ ช่อง 3 ที่ได้ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ขายดีติดอันดับ Best Seller ซึ่ง Netflix นำไปเผยแพร่บนสตรีมมิ่งให้คนทั่วโลกได้รับชมพร้อมคำบรรยายเป็นภาษาหลักของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มความสนุกในการรับชมมากยิ่งขึ้น นำแสดงโดย “จูเนียร์ กาจบัณฑิต” และ “ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์” ผลงานของ “บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด” ผลงานของผู้จัด “อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์” (ผู้กำกับซีรีย์ Cutie Pie ที่ได้สร้าง ซี-นุนิว ให้โด่งดังในชั่วข้ามคืนมาแล้ว) และได้ผู้เขียนบทอย่าง “เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ” เจ้าของรางวัลระดับเอเชีย Asian Television Awards จากเรื่อง “Mother เรียกฉันว่าแม่” มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผู้ชมจะได้สนุกไปกับเรื่องราวของความรักโรแมนติกดราม่า ที่ได้ใส่ความ ฟีลกู๊ด ลงไป ทำให้เนื้อหาของเรื่องมีความน่ารักและสดใสเพิ่มขึ้น มาร่วมลุ้นไปกับความรักระหว่างดาราหนุ่มสุดฮ็อต และหมอหนุ่มปากร้ายจอมกวน ที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทกลายมาเป็นคนรักตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียน แต่เพราะเวลา โชคชะตา และความกลัว ทำให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันไปร่วม 10 ปี เมื่อโอกาสแก้ตัวมาถึงพวกเขาควรจะมุ่งมั่นไปต่อ หรือพอแค่นี้? (Two hearts, separated by time, fate, and fear. But when the second chance comes, will they find the strength to continue their story…or is it going to be the end of it?)ติดตามซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ” (To Be Continued) ตอนแรกได้ทาง ช่อง 3 วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 22.45-23.45 น. และติดตามดูย้อนหลังได้ทาง 3Plus และ Netflix ในเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันกับที่ออกอากาศทาง ช่อง 3