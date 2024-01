“คุณได้ไปต่อ” ชวน “จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์” ควงคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน! ให้สุดพร้อมแล่นเรือ ในรายการ “LIVE WITH YOU”

ช่อง 3 เอาใจแฟนซีรีส์วายให้ฟินขั้นสุด จับคู่จิ้นเคมีใหม่ “จูเนียร์-กาจบัณฑิต ใจดี” และ “ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร์ กันคำ” จากซีรีส์วาย (Boys Love) “คุณได้ไปต่อ” (To be continued Series) มาปล่อยโมเมนต์ให้แฟน ๆ ได้เตรียมแล่นเรือตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอร์ ผ่านรายการพิเศษ “LIVE WITH YOU อยู่ด้วยกันไม่เหงาเลย” ที่จะทำให้คุณได้รู้จักทั้งคู่มากขึ้น ผ่านมุมมองการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครั้งแรก 1 วันเต็ม รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันตามโจทย์ให้ได้ทั้ง Indoor และ Outdoorเตรียมหมอนมารอรับแรงกระแทกโมเมนต์ความแรงของคู่นี้กันให้ดี เพราะรายการนี้จะทำให้คุณตกหลุมรัก จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์ แบบไม่รู้ตัวแน่นอน กับความน่ารักของทั้งคู่ที่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตื่นนอน ทำอาหารเช้าด้วยกัน ก่อนชวนไปออกกำลังกาย จนมีคนหนึ่งพูดเล่น ๆ ว่า “ชีวิตผมฝากไว้ที่คุณแล้ว” ว่าแต่ใครกันที่อ้อนขนาดนี้ แต่ที่แน่ ๆ กระตุกต่อมความฟินแฟน ๆ เต็มที่แน่นอน ก่อนที่จะชวนกันเล่นเกมทายใจ เพื่อทดสอบความซี้ชนิดที่ว่ามองตาก็รู้ใจ ก่อนทั้งคู่ขอเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงการเจอกันครั้งแรกที่ยิ่งกว่าพรหมลิขิต จะซึ้งหรือจะฮาต้องรอดูอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้จะทำแฟน ๆ ฟินติดอันดับขนาดไหน รอติดตามในรายการ “LIVE WITH YOU อยู่ด้วยกันไม่เหงาเลย” ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. เริ่มอีพีแรก 15 มกราคมนี้ ทาง Facebook / Youtube : Ch3Thailand