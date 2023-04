“ใหม่ ดาวิกา” คว้ารางวัลเวทีระดับโลก นักแสดงนำหญิงงาน “The 36th Huading Awards” สหรัฐอเมริกา

เรียกว่าปังสุดๆ และถือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีทำเอาแฟนๆแห่แสดงความยินดีกันสนั่นโซเชียล เมื่อล่าสุดนางเเอกสาวมากความสามารถได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล "The 36th Huading Awards" ที่ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้เข้าชิงรางวัล Best Global TV Series Leading actress จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดและสามารถคว้ารางวัล Best Global TV Series Leading actress โดยงานนี้เจ้าตัวบินลัดฟ้าไปร่วมงานและรับรางวัลที่ช่วยการันตีในความสามารถ และยังอวดลุคสวย แซ่บจากแบรนด์ดัง ถ่ายภาพโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับข้อความว่า“I am so honored to be receiving this award tonight! Thank you, Thank you soo much! First, I'd like to thank Huadingawards and everybody who voted for me and a great big thank you to all of my fans.I'm so happy that I could make a difference on screen and I will continue to keep telling stories that reflect courage, bravery and my beautiful Thai culture.I appreciate all of the love support both, in Thailand and International! You all inspire so much and Thank you again for this great honor! #36thHuadingawards”“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ในคืนนี้! ขอบคุณ ขอบคุณมาก! ก่อนอื่น ฉันอยากจะขอบคุณ Huadingawards และทุกคนที่โหวตให้ฉัน และขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนเป็นอย่างมากฉันมีความสุขมากที่ฉันสามารถสร้างความแตกต่างบนหน้าจอได้ และฉันจะเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ ความกล้าหาญ และวัฒนธรรมไทยที่สวยงามของฉันต่อไปฉันซาบซึ้งในความรักที่สนับสนุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ! พวกคุณสร้างแรงบันดาลใจมากมาย และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้!”ทางด้านแฟนหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์” ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความภูมิใจว่า “ You’re the besttttt so proud of you” แค่นั้นไม่พอยังเอารูปแฟนไปโพสต์ในไอจีแล้วเขียนแคปชั่นว่า “ภูมิใจจัง” อีกด้วย