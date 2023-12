"โบว์ กัญธนัช” ผู้บริหาร “Beauvy Collagen” คว้ารางวัล “The Masterpiece Business Of Supplements” ในงาน “THBA 2023”

CEO ตัวแม่!!!ผู้บริหาร “บริษัท บิววี่ ดี-ว่า จํากัด” เจ้าของแบรนด์ “Beauvy Collagen” คว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทย ในสาขา “The Masterpiece Business Of Supplements” ณ THE CRYSTAL BOX ชั้น 19 GAYSORN URBAN RESORTถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความปัง…ความฉ่ำ ของแบรนด์ Beauvy Collagen ที่มียอดจำหน่ายอย่างถล่มทลาย กับที่สุดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลผิว ที่ช่วยดูแลความสวยเป็นได้มากกว่าที่เคยเป็น โดยที่ผ่านมาทาง โบว์ กัญธนัช ยังพาแบรนด์ Beauvy Collagen และพรีเซ็นเตอร์สุดแซ่บอย่าง “ดีเจบุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล” เข้าร่วมงานนี้อีกด้วยงาน “THBA 2023 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023” ถือเป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง “รายการอายุน้อยร้อยล้าน” โดย “ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” และ บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (WIN WIN PRPLUS) ผู้นำแห่งวงการสื่อประชาสัมพันธ์ และเอเจนซี่ บริหารงานโดย “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมายาวนานกว่า 20 ปี