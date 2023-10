"ออร่า มี" คว้ารางวัล "Skincare Hall Of Fame" ในงาน "Hall of Fame in Singapore 2023"

ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามกับแบรนด์ดังคุณภาพของไทย ออร่า มี (Aura Me) ที่ฮอตฮิตติดลมบน บริหารงานโดยCeo Aura Me ที่ทุ่มเทในทุกๆ ความพยายาม จนทำให้ Aura Me มีเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ล่าสุดทางแบรนด์ยังได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในสาขาจากงานงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์จัดงานโดย Win Win PRPlus (Singapore)ถือเป็นพลังและความสำเร็จก้าวใหญ่อีกหนึ่งก้าวของทางแบรนด์ Aura Me ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกพิจารณาโดย สภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์ ถือเป็นอีกแบรนด์ไทยสุดปัง ที่หลายๆ ประเทศกำลังจับตามอง กับอีกหนึ่งสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลซึ่งงาน Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์ ที่มาเป็นเกียรติให้ความรู้แด่เหล่า CEO นักธุรกิจที่เดินทางไปร่วมรับรางวัลในงานนี้ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้จับมือกับทาง Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยอย่างบริษัท "Win Win PRPlus Singapore" (บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์) จำกัด” บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพ-ความงาม มานานกว่า 20 ปี และจัดงานอีเว้นท์-ทำการตลาด-ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ดังๆ ที่มีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมาย โดยมี บริษัท ซิ้ลโร้ด บิสซิเนส เซอร์วิส เซส สิงคโปร์ (SILK ROAD BUSINESS SERVICES PTE. LTD.) ยังเป็นทีมช่วยในการประสานงานกับทางรัฐบาลอีกด้วย