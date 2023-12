เจลว่าน I’Aura คว้ารางวัล The Masterpiece Business Of Skincare ในงาน “THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023”

ปังไม่หยุดสำหรับแบรนด์ดัง I’Aura บริหารงานโดย CEO ตัวแม่อายุน้อยร้อยล้านอย่างหลังจากที่เดินทางไปรับรางวัล “Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023” ในสาขา “SKINCARE HALL OF FAME ที่ประเทศสิงคโปร์มาแล้ว ล่าสุดทางแบรนด์ I’Aura ก็ยังได้รับรางวัลในงานในสาขาณ GAYSORN URBAN RESORTแบรนด์ I’Aura ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ สกินแคร์ และอาหารเสริมแบบครบวงจร ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 4 ประเภท ที่ได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับดีมาก นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลการันตีอีกมากมาย Asean Plus Awards 2017, Top Brand Award 2018, HOSF 2023 และ THBA 2023 ซึ่งตอนนี้แบรนด์ I’Aura ก็ยังเติบโตมีชื่อเสียงในอีกหลายๆ ประเทศ อาทิ พม่า กัมพูชา ลาวงาน “THBA 2023 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023“ ถือเป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง “รายการอายุน้อยร้อยล้าน” โดย “ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” และ บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (WIN WIN PRPLUS) ผู้นำแห่งวงการสื่อประชาสัมพันธ์ และเอเจนซี่ บริหารงานโดย “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมายาวนานกว่า 20 ปี