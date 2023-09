20 สาว “มิสไทยแลนด์เวิลด์” เซ็กซี่ฉ่ำๆ ในชุดว่ายน้ำ พร้อมชูโครงการจิตอาสา โกยคะแนน Fast Track

ยังเก็บคะแนนสาวงามอย่างเข้มข้น สำหรับเวทีกับวันที่สองของกิจกรรม Fast Track โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรอบที่ 20 สาวงาม ได้นำเสนอโครงการกิจกรรมจิตอาสา ทั้งในด้าน เยาวชน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ และอีกหลายๆ กิจกรรม ที่เหล่าสาวงาม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และต้องการสานต่อโครงการให้สำเร็จด้วยพลังและศักยภาพที่มีบนเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ เพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมคุณค่าความงามในแบบ Real Beauty Empowers ซึ่งจะเป็นบันไดก้าวสู่เวทีโลกต่อไปโดยการแข่งขันในรอบนี้ นอกจากจะมีสาวงาม รุ่นพี่อย่างรองมิสเวิลด์ 2018 และมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 มาร่วมเป็นกรรมการแล้ว ยังมีนางเอกสาวมาสร้างสีสันร่วมให้คะแนนสาวงามอีกด้วยสำหรับ 3 สาวงามที่มีกิจกรรมโดดเด่นจับใจคณะกรรมการและทำคะแนนได้สูงสุดในรอบนี้ ได้แก่กับโครงการ FUNSMILE PROJECT สอนน้องแปรงฟัน,กับโครงการ Food Security ความยั่งยืนทางด้านอาหาร และกับโครงการ Sleep To Change ที่นอนหลอดซัพพอร์ต เพื่อผู้ป่วยติดเตียงจากนั้น ในช่วงบ่ายต่อด้วยกิจกรรมการแข่งขันในรอบ Fast Track Model ทักษะการเดินแบบ ซึ่งรอบนี้มีนางเอกสาวและเจ้าของตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2010 มาร่วมเป็นคณะกรรมการให้คะแนน งานนี้ทางกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ ได้เนรมิต สตูดิโอ 8 อาคาร 7 ช่อง 7HD เป็นแคตวอล์กยาว ก่อนเปิดรันเวย์ให้สาวงาม ทั้ง 20 คน ได้โชว์ทักษะการเดินแบบประชันลีลาและท่าโพสต์ ด้วยชุดแฟชั่นที่เหล่าสาวงามเลือกสรรมานำเสนอความเป็นตัวเอง และพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการอย่างมั่นใจ โดย 3 สาวงามที่ได้รับคะแนนสูงสุดในรอบนี้ได้แก่และก่อนจะปิดท้ายกิจกรรม Fast Track และปิดรันเวย์ด้วยการเดินแบบชุดสุดท้าย ที่ทำเอาไฟลุกท่วมเวที เมื่อ 20 สาวงามปรากฏตัวในชุดว่ายน้ำสุดปัง อวดหุ่นเซ็กซี่ เดินสับๆ และโพสต์ท่าแซบๆ ฟาดคะแนนจากคณะกรรมการแบบไม่มีใครยอมใคร โดย 3 สาวงามโมเดลตัวแม่ที่คว้าคะแนนได้สูงสุดในรอบนี้ คือและสำหรับรางวัลปีนี้มี 4 รางวัล ที่จะส่งให้สาวงามเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายแบบอัตโนมัติ โดยมีรางวัลพิเศษจาก ลอรีอัล ปารีส จำนวน 2 รางวัล จากกิจกรรม “Worth It Attitude” และกิจกรรม “Head To Head – Shine It Your Way” และสาวงามที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขัน Fast Tracks ในกิจกรรมรอบต่างๆ อาทิ Talent ความสามารถพิเศษ, Beauty With A Purpose จิตอาสา, Model ทักษะการเดินแบบ และกิจกรรม Sport Day จำนวนอีก 1 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Miss Popular Vote อีก 1 รางวัล สำหรับสาวงามที่ได้รับคะแนนโหวตจากแฟนนางงามสูงสุดโดยแฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียดและกติกาการโหวต รวมถึงติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง 20 คนได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Missthailandworld และที่เว็บไซต์ www.missthailandworld.net ทางอินสตาแกรม MISSTHAILANDWORLD_OFFICIAL ทาง TikTok@missthailandworld.of หรือทางไลน์ออฟฟิเชียล @missthailandworld และติดตามชมรายการพิเศษ “Road To Miss Thailand World 2023” ได้ในวันจันทร์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 29 กันยายน เวลา 17.30-18.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35