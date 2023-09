ไม่พลิกโผ “มะปราง” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์สระบุรี 2024 พ่วงรางวัลพิเศษเกือบหมดเวที!

สวย เก่ง สมมง สำหรับ “มิสแกรนด์สระบุรี” คนล่าสุด โดยผู้ที่คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์สระบุรี 2024” ไปครองคือ “มะปราง - สุนทรี อ้วนอินทร์” เจ้าตัวประกาศว่าจะสร้างมาตรฐานที่ดีต่อเนื่องจากรุ่นพี่มิสแกรนด์สระบุรีอย่าง “วาเนสซ่า เว้งค์” ที่คว้าตำแหน่งรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 มาครองได้สำเร็จเวทีการประกวดมิสแกรนด์สระบุรี 2024 ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ยังคงเป็นเวทีระดับจังหวัดที่จัดได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว สมราคา รางวัลผู้อำนวยการกองประกวดยอดเยี่ยม "Best Director Award" มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ที่ผ่านมา โดย มอร์ฟีน รัชรินทร์ อุดเมืองคำ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ-สระบุรี 2024 ยังคงรักษามาตรฐาน จัดการประกวดได้ยิ่งใหญ่ถูกใจแฟนนางงาม จัดเต็มทั้งโชว์ เวที แสง สี และเสียงโดยประเดิมเปิดเวทีด้วย “วาเนสซ่า เว้งค์” มิสแกรนด์สระบุรี 2023 และรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 นำทีมผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน โชว์ Opening สุดแซ่บไฟลุกเวที เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมกระหึ่มฮอลล์ ต่อเนื่องด้วยรอบด้วย รอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรี จาก 12 คนสุดท้ายนอกจากนี้ทั้ง 12 คน ต้องแสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็น “พี่เลี้ยงนางงาม” ผู้ให้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนางงามทุกคน จนทำให้ได้สาวงามที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย จากการตัดสินของคณะกรรมการ และ อีก 1 คนจากการโหวต ก่อนที่ทั้ง 6 คน จะต้องมาช่วงชิงมงกุฎกันต่อด้วยการตอบคำถามเดียวกันในรอบสุดท้ายแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครอง บนเวทีการประกวดยังมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับผู้ชมด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากบอยกรุ๊ป T-POP สุดฮอต 5 หนุ่ม วง “PERSES” ซึ่งจะออกมาพร้อมกับแฟชั่นโชว์ของ Top3 โดยชุดราตรีจากแบรนด์ Thee-si COUTURE และสวมเครื่องทองมูลค่า 1,100,000 บาท จากร้านทองพรมณี PORNMANEEและในที่สุดเราก็ได้ทราบผลพร้อมกันว่าผู้ที่คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์สระบุรี 2024” ไปครองได้สำเร็จคือ มะปราง - สุนทรี อ้วนอินทร์ โดยพ่วงรางวัลพิเศษ มิสแกรนด์ขวัญใจสระบุรี 2024 , Miss Congeniality , Best in Swimsuit , Miss Body Perfect , Popular Vote และอีกมากมาย โดยเธอจะได้รับ มงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่ง โทรฟีเกียรติยศ ช่อดอกไม้ เงินสด 400,000 บาท และของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,360,000 บาท“มะปราง” สุนทรี อ้วนอินทร์ Influencer สาวที่มียอดผู้ติดตามใน TikTok กว่า 4.4 ล้านคน หรือที่ชาว TikTok รู้จักกันในนาม #มะจัดให้ เพราะยอด followers ของเธอใน TikTok นั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดา มีคนติดตาม 4 ล้านกว่าด้วยกัน และด้วยความที่ มะปรางชอบทำอะไรตามใจชาวติ๊กต๊อก ใครขอมา #มะจัดให้“มะปราง” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเก็งของเวทีการประกวด เต็มที่กับการประกวดจนคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จและกวาดรางวัลพิเศษอีกมากมาย โดยเธอได้เปิดใจหลังประกวดจบว่า “การประกวดครั้งนี้เธอเริ่มจากไม่มีพื้นฐานด้านนางงามเลย และไม่คิด ว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ ทั้งหมดถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆ เพราะทุกวินาทีในกองประกวดเธอทุ่มเทสุดหัวใจ ที่สำคัญขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนมาโดยตลอด และขอให้เป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไป”ส่วนสิ่งที่คาดหวังในอนาคตกับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 “มะปราง” กล่าวว่า “เธอตั้งใจจะคว้ามงทองมาเพื่อพี่มอร์ฟีนให้ได้ และจะตั้งใจพัฒนาตัวเอง ทั้งเรื่องการเดิน การตอบคำถาม และฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเป็นมะปรางในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด”ถือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดที่ขึ้นแท่นตัวเก็งทันทีหลังรับมงกุฎ ด้วยความพร้อมของตัวนางงามและความพร้อมของทีมมิสแกรนด์กุงเทพฯ-สระบุรี อย่างไรก็ตามต้องรอลุ้นกันว่า “มะปราง - สุนทรี อ้วนอินทร์” มิสแกรนด์สระบุรี 2024 รวมถึง “ยุวเฟิร์น - ยุวภรณ์ ทรงงาม” มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 จะสร้างความเซอร์ไพรส์และคว้ามงกุฎใหญ่ระดับประเทศมาครองได้สำเร็จหรือไม่ เชียร์และเป็นกำลังใจพร้อมกันบนเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024รายชื่อรองมิสแกรนด์สระบุรี 2024 ทั้ง 5 ตำแหน่ง มีดังนี้รองอันดับ 1 ได้แก่ SBR18 นัทกาญจน์ กุลชยวณัฐ (เพิร์ท)รองอันดับ 2 ได้แก่ SBR16 ดวงรัก เหลืองขมิ้น (แบมแบม)รองอันดับ 3 ได้แก่ SBR10 เพ็ญพิชชา นาคแดง (แมงปอ)รองอันดับ 4 ได้แก่ SBR03 กุลวดี มารุตวงษ์ (ชิงหลิว)รองอันดับ 5 ได้แก่ SBR01 พรสุพพัต ประทุมวัลย์ (ดรีมแมนด้า)