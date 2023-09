ได้แล้ว 20 คนสุดท้าย “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023” ตัวเต็งจาก MUT ข้ามเวทีมาประกวดเพียบ

เปิดเวทีได้ฮือฮาสมการกลับมาจัดประกวดในรอบ 3 ปี สำหรับที่ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวให้ยลโฉมสาวงาม 20 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อย ดีกรีไม่ธรรมดามีทั้ง นักกีฬา พยาบาล วิศวะ นักศึกษาอิมพอร์ต ฯลฯ อีกทั้งยังมีนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ข้ามเวทีมาชิงมงกุฎหลายคน อาทิรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 รวมถึงผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และนักกีฬาบาสเก็ตบอลดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย นอกจากนี้ยังมีสาวงามที่มาจากเวทีมิสแกรนด์และเวทีอื่นๆ หลายคนโดยปีนี้ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ร่วมกับ ช่อง 7HD เปิดเวทีประกวดภายใต้แนวคิด เรียล บิวตี้ เอ็มพาวเวอร์ส (Real Beauty Empowers) เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่สวยครบเครื่อง โดดเด่นด้วยปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถ มีทัศนคติเชิงบวก และมาพร้อมความมุ่งมั่นกับความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางไปพิชิตมงฟ้า บนเวทีระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในเดือนธันวาคม 2566เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกสาวงามที่ผ่านการออดิชันในรอบแรกจาก 43 คน ให้เหลือเพียง 20 คน ที่จะได้เข้าร่วมเก็บตัวและทำกิจกรรมร่วมกับทางกองประกวด ซึ่งเหล่าสาวงาม ต่างแสดงศักยภาพ งัดทักษะความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ มาโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในสายงานต่างๆ อาทิ มิสไทยแลนด์เวิลด์รุ่นพี่ อย่างมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019,รองมิสเวิลด์ 2018 นักแสดง-คนดังในแวดวงบันเทิงและนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์จากผู้สนับสนุนการจัดงานมาร่วมคัดเลือกด้วย ณ สตูดิโอ 8 อาคาร 7 ช่อง 7HDจากนั้น ช่วงบ่ายนำเข้าสู่การแถลงข่าวประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น โดยภายในงาน นอกจากจะมีคณะกรรมการที่มาคัดเลือกในช่วงเช้าแล้ว ยังมีรุ่นพี่นางงามและมาสมทบ รวมถึงแฟนนางงามที่เดินทางมาร่วมเชียร์ ให้กำลังใจ ส่งเสียงกรี๊ดถึงสตูดิโอ อีกทั้งยังมีบรรดาแฟนๆ ที่ติดตามบรรยากาศสดผ่านทางออนไลน์ ต่างส่งกำลังใจเขียนข้อความซัพพอร์ตให้สาวงามเป็นจำนวนมากในปีนี้ ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 ทั้ง 20 คน จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในกองประกวดตลอดเดือนกันยายน และเข้าเก็บตัวทำกิจกรรมพิเศษในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน นี้ ที่โรงแรม Avani+ Hua Hin Resort (อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท) โดยเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งหน้า รวมไปถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวก ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ ในแบบผู้หญิงยุคใหม่ ที่ สวย เก่ง ในแบบของตัวเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่กล้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถส่งต่อพลังเพื่อตอบแทนสังคมต่อไป ตามแนวคิด Real Beauty Empowers นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่จะช่วยต่อยอด และส่งให้ตัวแทนสาวไทยไปคว้ามงฟ้าบนเวทีมิสเวิลด์ด้วยสำหรับรางวัล Fast Tracks ปีนี้มี 3 รางวัล ที่จะส่งให้ผู้เข้าประกวดเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย แบบอัตโนมัติ โดยจะมีผู้เข้าประกวด จำนวน 2 คน ที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกจากการแข่งขันทำกิจกรรมในรอบ Fast Tracks ซึ่งมี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมจิตอาสา, Head To Head (Speech), ความสามารถพิเศษ และความสามารถด้านทักษะการเดินแบบ และผู้เข้าประกวดที่ได้รับคะแนนโหวตจากแฟนนางงามสูงสุด เป็น Miss People Choice จำนวนอีก 1 รางวัล โดยแฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียดและกติกาการโหวตได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Missthailandworldนอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัล READY TO EMPOWER เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, รางวัล Hi HEALTH AND BEAUTY เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, รางวัล RISING STAR โดย ช่อง 7HD เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัด ช่อง 7HD 1 ปี, รางวัล ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, รางวัล STYLE STAR แต่งกายยอดเยี่ยม เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทสำหรับผู้ครองตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท มงกุฎเพชร และรถยนต์ ORA Good Cat 1 คัน พร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางไปประกวด มิสเวิลด์ 2023 ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนธันวาคม 2566 สำหรับรองอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท และรองอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท ตามลำดับ โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และถ่ายทอดสดให้ชมผ่านทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV และทาง TERO Digitalแฟนนางงามสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ ได้ที่เว็บไซต์ www.missthailandworld.net หรือทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Missthailandworld อินสตาแกรม MISSTHAILANDWORLD_OFFICIAL และทาง TikTok @missthailandworld.of และติดตามชมรายการพิเศษ “Road To Miss Thailand World 2023” ได้ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน เวลา 17.30 น.-18.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35