ในที่สุดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ- สระบุรี 2024 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ กับงาน Welcome Ceremony Thai Civilization การเปิดตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพ-สระบุรี2024 ทั้ง​ 42 พร้อมกับการประกวดชุดจากดีไซเนอร์ไทยภายใต้คอนเซ็ปท์ “Thai Civilization “ สุดยิ่งใหญ่อลังการตระการตามอร์ฟีน รัชรินทร์ อุดเมืองคํา​ ผู้อำนวยการกองประกวดมิส​แกรนด์​กรุงเทพ​มหานคร​ และ​ มิสแกรนด์​สระบุรี​ 2024​ ขอทุ่มสุดตัวอีกครั้งกับการสร้างผลงาน ตำนานบทใหม่ของการเปิดตัวผู้เข้าประกวด อย่างยิ่งใหญ่เนรมิต​ เบเนดิกส์ สตูดิโอ​ ให้เป็นดังโถงในพระราชวังสุดหรูหราอลังการ​ พร้อมกับการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยประยุกต์​มาจากฝีมือเหล่าดีไซเนอร์​ไทยไฟแรงที่ได้ส่งผลงานการออกแบบและตัดเย็บมาเข้าร่วมโครงการ​เฟ้นหาดีไซเนอร์​หน้าใหม่ที่กองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯและมิสแกรนด์สระบุรี 2024​ คัดเลือก​มา 42 ชุดนำมาตัดเย็บ​จริงให้สาวงามผู้เข้าประกวด​ทั้ง​ 2​ จังหวัด​ได้สวมใส่อวดโฉมเพื่อค้นหาชุดที่คณะกรรมการ​ได้ลงความเห็นตรงกันว่าคือสุดยอดเพียง​หนึ่งเดียวและ​ชุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ชื่อชุดว่า "มาลานำไทย" ผลงานของ คุณ​กริชทอง​ ช่างเหล็ก​ และ​ ​คุณ​ศิวาวุธ วิบูลย์​พันธ์​ สวมใส่โดย​ มะปราง​ สุนทรี​ อ้วนอินทร์​ SBR08 ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2024​ในงานนี้ยังมีการเปิดตัวมงกุฎ​เรือนใหม่ผู้ชนะการประกวด​ มิสแกรนด์กรุงเทพฯและมิสแกรนด์สระบุรี 2024 จะได้ครอบครองซึ่งมงกุฎ​ทั้งสองเรือนมีความหมายที่ยิ่งใหญ่​ซ่อนเอาไว้​มงกุฎ​ของมิสแกรนด์​กรุงเทพ​ฯ​ มีชื่อว่า​ "The Luminous Night of Metropolis" (ค่ำคืนที่สว่างไสวของมหานคร) และ​ มงกุฎ​ของ​มิสแกรนด์​สระบุรี​ คือ​ The Sunrise Of a New Era (รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่) ซึ่ง มงกุฎทั้งสอง ถูกอัญเชิญมาโดย พิมจิ พิมจิ​รา​ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และ​ วาเนสซา​ เว้งค์​ มิสแกรนด์สระบุรี 2023นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ คนเก่งอย่าง​ อิงฟ้า​ วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 รวมถึง ชาล็อต​ ออสติน​ รองอันดับ​ 5​ มิสแกรนด์​ไทยแลนด์​ 2022 มาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในรอบเปิดตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ กรุงเทพฯ-สระบุรี 2024 ด้วยทั้งนี้​ มอร์ฟีน รัชรินทร์ อุดเมืองคํา​ ผู้อำนวยการกองประกวดมิส​แกรนด์​กรุงเทพ​มหานคร​ และ​ มิสแกรนด์​สระบุรี​ 2024​ ขอออกโรงชี้แจงถึงประเด็น​ที่ถูกกลุ่มคนไปแอบอ้าง ว่าเป็นทีมงานของกองประกวด กรุงเทพฯและสระบุรี ไปป่วน ทีมงานของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่​ MGI​ Hall​ พร้อมกับแจ้งว่าทางทีมมิสแกรนด์กรุงเทพฯและสระบุรี จะยกเลิกการจัด งาน รับตัดสิน ที่กำลังจะเกิดขึ้น จนเรื่องนี้ร้อนมาถึงเธอจึงต้องรีบออกจดหมายทำการชี้แจงข้อเท็จจริง​ทั้งหมดยืนยันว่า​ กลุ่มผู้ไม่หวังดีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ​ กับกองประกวด​มิส​แกรนด์​กรุงเทพ​ฯ​และ​สระบุรี​ทั้งสิ้น​ และขอฟาดกลับไปด้วยผลงานที่การันตีว่าหลังจากนี้จะจัดงาน ที่กำลังจะเกิดขึ้น 3 อีเว้นท์​ยักษ์ใหญ่ของกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ​- สระบุรี2024​ ให้ยิ่งใหญ่​มากกว่าเดิม​วันพุธที่ 13 กันยายน 2566รอบ Best Swimsuit และ​ ขวัญใจกรุงเทพฯ​- สระบุรี 2024วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566"รอบตัดสินมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024" (GRAND Final Competition)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566“รอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี2024" (GRAND Final Competition)ซึ่งทั้ง​ 3​ งานจะเกิดขึ้นที่​ MGI​ HALL​ สามารถซื้อบัตรเข้าชมงานได้ที่​ Ticketmelon