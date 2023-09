ตำนานมิสไร้พ่าย “ยุวเฟิร์น” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 จากนางงามเดินสาย 100 เวที สู่เส้นทางใหม่บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์

ในที่สุดเราก็ได้ “มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร” คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาวงามที่รับไม้ต่อจาก “พิมจิ” คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024” ไปครองได้สำเร็จคือ “ยุวเฟิร์น - ยุวภรณ์ ทรงงาม”“มอร์ฟีน รัชรินทร์ อุดเมืองคำ” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ-สระบุรี 2024 มาตามนัด จัดงานประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 จัดได้อย่างสมฐานะเมืองหลวง แม่ทัพภาคกลาง โดยมาในคอนเซ็ปต์ 4D ให้คนในฮอลล์ได้สัมผัสทั้ง แสง สี เสียง กลิ่น ในขณะรับชมเปิดตัวผู้เข้าประกวดด้วยโชว์สุดตระการตาแสดงถึงอัตลักษณ์ไทย โดยมี “พิมพ์ - พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์” มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และรองอันดับ 2 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ร่วมโชว์ด้วยการนั่งราชรถขึ้นเวที ทำเอาผู้ชมขนลุกกันทั้งฮอลล์ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครทั้ง 22 คน ต่างงัดไม้เด็ดทั้งหมดที่มี ใส่เต็มที่ในวันตัดสิน จนได้ 12 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไป เพื่อเดินอวดโฉมต่อในรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรี นอกจากนี้ทั้ง 12 คน ต้องแสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็น “กลุ่มคนไร้บ้าน” ที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในพื้นที่กรุงเทพฯแต่ที่ทำให้คนทั้งฮอลล์ต่างน้ำตาคลอก็คือ ตอนที่ “คุณมอร์ฟีน” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ-สระบุรี 2024 ได้ขึ้นไปยืนกล่าวถึงความรู้สึกจากการทำหน้าที่ PD ว่ารู้สึกกดดัน เพราะรู้ว่าแฟนนางงามคาดหวัง แต่ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และเชื่อว่าไม่ว่าทำอะไร ถ้าทำอย่างตั้งใจ คนจะรับรู้ได้ เธอยังบอกอีกว่าภูมิใจที่ได้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับบ้านเกิดซึ่งก็คือ จ.กรุงเทพมหานคร พร้อมทั่งวิงวอนให้สังคมมอบโอกาสให้กับคนไร้บ้าน โดยเธอได้ประกาศมอบรายได้จากการขายบัตรเข้าชมในคืนวันตัดสิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโครงการ “จ้างวานข้า” โดยมูลนิธิกระจกเงาก่อนจะถึงช่วงเวลาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครอง ยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก “ตู่ ภพธร” เปิดตัวมาพร้อมกับสาว Top 5 ในชุดราตรีจากแบรนด์ Thee-si COUTURE และสวมเครื่องเพชรรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาทจากแบรนด์ WCG Daimondผลปรากฏว่า ผู้ที่คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024” ไปครองได้สำเร็จคือ KTM15 ยุวเฟิร์น - ยุวภรณ์ ทรงงาม โดยพ่วงรางวัลพิเศษ มิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานคร 2024 , best in swimsuit และรางวัล Miss Body perfect โดยเธอจะได้รับ มงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่ง โทรฟีเกียรติยศ ช่อดอกไม้ เงินสด 400,000 บาท และของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,360,000 บาท“ยุวเฟิร์น” หรือ ยุวภรณ์ ทรงงาม สาวงามวัย 26 ปี อดีตนางงามเดินสายที่คว้ามงกุฎมาแล้วกว่า 100 เวที ซึ่งอาชีพ “นางงามเดินสาย” ถือเป็นอาชีพที่ส่งเธอเรียนจนจบ ทำให้มีรายได้ส่งให้ทางบ้าน และทำให้หลายๆคนรู้จักเธอ ซึ่งหลังจากคว้ามงกุฎมาครองเธอได้กล่าวความรู้สึกว่า“ภูมิใจกับตัวเองและทำการบ้านหนักมาตั้งแต่แรก เพราะถ้ามาเวทีของพี่มอร์ฟีนต้องทำการบ้านหนักมาก เป็นการแข่งขันที่มีคุณภาพจริงๆ มันคือความภูมิใจ ที่บอกว่ายุวเฟิร์นเป็นมิส “ไร้พ่าย” มันคือผลของการที่ได้ทุ่มเทและทำการบ้านอย่างหนักมากๆ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอ”“ยุวเฟิร์น” ยังขอกำลังใจล่วงหน้าจากแฟน ๆ ให้ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับเธอในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ในปีหน้า ร่วมถึงชวนแฟน ๆ ให้ร่วมลุ้นกันต่อว่า ใครจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีการจัดรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี 2024 (GRAND Final Competition) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นี้รายชื่อรองมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 ทั้ง 5 ตำแหน่ง มีดังนี้รองอันดับ 1 ได้แก่ KTM07 น้อง - กฤษฎาภรณ์ นาไครรองอันดับ 2 ได้แก่ KTM08 พริ้ง - ชุติญา เจียรกุลรองอันดับ 3 ได้แก่ KTM 21 ฟ้าใส – นันทริกา เผือกเกลี้ยงรองอันดับ 4 ได้แก่ KTM17 แพรพลอย - ชลิดา สุทธิทศธรรมรองอันดับ 5 ได้แก่ KTM03 ใบเฟิน - รินฤชา เข็มนาค (Popular Vote)และผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษอื่น ๆ มีดังนี้-รางวัล Best Live Presentation by อาจารย์ชัช อาจารย์เข้ รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ KTM06 กมชนก ขันติพันธุวงษ์ (ชมพู่)-รางวัล Miss Body perfect by Peacha Plus เงินรางวัล 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์ดื่มฟรีทั้งปี ได้แก่ KTM15 ยุวภรณ์ ทรงงาม (ยุวเฟิร์น)-รางวัล Best Walk by LAVYSH เงินรางวัล 10,000 บาท KTM07 กฤษฎาภรณ์ นาไคร (น้อง)-รางวัล TikTok Live campaign3 ยอดขายครบ 150,000 บาท ได้ขึ้นจอ LED หน้าห้าง MBK เป็นเวลา 15 วัน ได้แก่ KTM17 ชลิดา สุทธิทศธรรม (แพรพลอย)-รางวัลขวัญใจ JA BIOR เงินรางวัล 10,000 บาท KTM 21 นันทริกา เผือกเกลี้ยง (ฟ้าใส)