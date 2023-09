“มอร์ฟีน รัชรินทร์ อุดเมืองคำ” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ-สระบุรี 2024 ไม่ทำให้แฟนนางงามมิสแกรนด์ผิดหวัง จัดเต็ม แสงสีเสียง รันเวย์แบบสับสะใจ แถมยังยกรุกขชาติแห่งวิญญาณ (Tree of Soul) ของชาว “นาวี” มาไว้ใน MGI HALL (Show DC) เนรมิตรเวทีการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ-สระบุรี 2024 รอบ SWIMSUIT (ชุดว่ายน้ำ) และขวัญใจกรุงเทพสระบุรี 2024 มาในธีม อวตาร์เรียกเสียงฮือฮาแรกด้วยการเปิดตัว “อิงฟ้า วราหะ” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และ “ชาล็อต ออสติน” รองอันดับ5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ซึ่งทั้งคู่ได้มาเป็นกรรมร่วมตัดสิน พร้อมด้วย พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2023 และ วาเนสซ่า เว้งค์ มิสแกรนด์สระบุรี 2023จากนั้นเพิ่มองศาความร้อนฉ่าในฮอลล์ ด้วย 22 สาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร ที่เดินสับอวดหุ่นแซ่บ ในชุดว่ายน้ำ ซี๊ดปากกันต่อด้วย 20 สาวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี ที่ไม่มีใครยอมแพ้ใคร สาดความแซ่บแบบไม่ให้เสียงกรี๊ดในฮอล์ได้หยุดพักหายใจดับร้อนด้วยความหวานตระการตากันต่อเนื่องในรอบ “ขวัญใจกรุงเทพสระบุรี” โดยสาวงามทั้ง 42 คน เดินอวดโฉมในชุดราตรีจากแบรนด์ดังทั่วประเทศไทย งัดอินเนอร์ความเป็นควีน โชว์ความสง่ามัดใจกรรมการและกองเชียร์ และในที่สุดก็ได้ 8 สาวงามผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละจังหวัดซึ่งผู้เข้ารอบสุดท้ายของทั้ง 2 จังหวัดจะต้องมาวัดไหวพริบด้วยการตอบคำถาม โดยมิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานคร ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมาและแมวจรจัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคนที่ตอบคำถามและแสดงศักยภาพได้ถูกใจกรรมการที่สุดและคว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานคร 2024 ได้แก่ KTM15 ยุวภรณ์ ทรงงาม (ยุวเฟิร์น)รองอันดับ 1 คือ KTM08 ชุติญา เจียรกุล (พริ้ง)รองอันดับ 2 คือ KTM07 กฤษฎาภรณ์ นาไคร (น้อง)ส่วนมิสแกรนด์ขวัญใจสระบุรี ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการกระทำชำเราเด็ก ผ่านกรณีตัวอย่างการกระทำผิดศีลธรรมของนักการเมืองดังในจังหวัด ซึ่งคนที่ตอบคำถามและแสดงศักยภาพได้ถูกใจกรรมการที่สุดและคว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ขวัญใจสระบุรี 2024 ได้แก่ SBR08 สุนทรี อ้วนอินทร์ (มะปราง)รองอันดับ 1 คือ SBR10 เพ็ญพิชชา นาคแดง (แมงปอ)รองอับดับ 2 คือ SBR01 พรสุพพัต ประทุมวัลย์ (ดรีมแมนด้า)ซึ่งผู้ชนะทั้งสองคนจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่ง โทรฟีเกียรติยศ ช่อดอกไม้ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท by Orchid Wonder และมงกุฎประจำตำแหน่งหลังจากคว้าตำแหน่งมาได้ทั้งคู่เปิดใจว่ายุวเฟิร์น​ เผยว่า ดีใจที่ได้ความมงกุฎ ขวัญใจกรุงเทพฯ นี้มา ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้น เพื่อที่จะไปสู่มงกุฎใหญ่ในมิสแกรนด์กรุงเทพฯ ที่จะตัดสินในวันที่ 15 กันยายนนี้ และสัญญากับแฟนนางงามว่าจะทำรอบสุดท้ายให้เต็มที่ อย่างไม่กดดันด้านมะปราง เผยความรู้สึก ถึงการคว้ามงกุฎขวัญใจสระบุรีว่า วันนี้ ทำทุกอย่างแบบไม่กดดันและเต็มที่ ที่สุดแล้ว และหวังว่า รอบสุดท้ายในวันที่ 17 กันยายนนี้ของมิสแกรนด์สระบุรี จะสมหวังแบบนี้อีกนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญก่อนถึงวันตัดสินชะตาชีวิตครั้งใหญ่ของทั้ง 42 สาวงาม นั่นก็คือการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ - สระบุรี 2024 ในรอบตัดสิน ซึ่งรอบตัดสินมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 (GRAND Final Competition) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ส่วนรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี 2024 (GRAND Final Competition) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของทั้งสองจังหวัดเวทีเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024