20 สาว "มิสไทยแลนด์เวิลด์" ประชันสวยในชุดกลิตเตอร์ ด้าน "เฟิร์น ณัฐฐิยา" คว้า "ขวัญใจหัวหิน"

เป็นค่ำคืนที่เลอค่า และงดงามไปด้วย 20 สาวผู้เข้าประกวดที่ส่องแสงประกายระยิบระยับในงาน "All That Glitters Gala Night by Avani+ Hua Hin Resort" หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมเก็บตัวมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ที่ Avani+ Hua Hin Resort โรงแรมที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งที่พักและสถานที่ในการเก็บตัวทำกิจกรรมของเหล่าสาวงามตลอด 3 วัน โดยมี ว่าที่พันตรีรองผู้ว่าการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยงานนี้ 20 สาวงามแต่งสวยจัดเต็มในชุดราตรีกลิตเตอร์ พร้อมประชันความสามารถในการเดินแบบและโชว์ทักษะในการตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประหนึ่งเป็นการจำลองการประกวดรอบไฟนอลอย่างเข้มข้น เพื่อชิงรางวัล Avani+ Hua Hin Shining Stars โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ MTW11รับรางวัลห้องพัก Avani Pool Access Suite 2 คืน พร้อมคอร์ส VLCC Wellness & Spa Signature Massage 90 นาที สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่าของรางวัล 25,000 บาทสำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MTW09ได้รับรางวัลห้องพัก Avani Pool Access 2 คืน พร้อมคอร์ส VLCC Wellness & Spa Abhyangam (อับบะยังกัม) Massage 60 นาที สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่าของรางวัล 18,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ MTW10รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลห้องพัก Avani Deluxe Garden Access 2 คืน พร้อมคอร์ส VLCC Wellness & Spa Aromatherapy Massage สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่าของรางวัล 13,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสาวMTW16 เป็นผู้ชนะและรับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทไปครอง