“มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023” แต่งย้อนยุคเก็บตัวหัวหินวันแรก “เมลานี-ทารีน่า-ชบา” ลุ้นเข้ารอบ Fast Track

เรียกว่าสร้างสีสันให้อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูสดใสและคึกคักขึ้นมาทันที เมื่อเหล่า 20 สาวงามเดินทางมาเยือนหัวหินในชุดวินเทจย้อนยุค สวยอลังการสะดุดตา โดยบรรยากาศช่วงเช้าของกิจกรรมเก็บตัววันแรก คณะสาวงามได้เข้ากราบสักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล เป็นที่แรก ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดคลาสสิคที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาถ่ายรูปเช็กอินจากนั้น สาวงามได้เดินทางไปยังโรงแรม Avani+ Hua Hin Resort (อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท) ที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งที่พักและสถานที่เก็บตัวทำกิจกรรมของเหล่าสาวงามตลอดทั้ง 3 วัน โดยหลังจากสาวงามเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมอย่างอบอุ่น พร้อมเตรียมกิจกรรม Breathing Exercise by Avani+ Hua Hin Resort ให้สาวงามได้ฝึกหายใจเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนที่ช่วงบ่าย สาวงามทั้ง 20 คน จะเริ่มทำกิจกรรม One Makeup Challenge Presented by L'OREAL Paris โดยมี ป้อม วินิจ บุญชัยศรี กูรูและผู้นำเทรนด์แต่งหน้าอันดับหนึ่งของไทย เมคอัพอาร์ติส ชื่อดังจากบ้าน L'OREAL Paris และช่างแต่งหน้าประจำตัวของ “ชมพู่ อารยา” ตัวแม่ของ L'OREAL Paris ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและมอบความรู้ให้สาวงามมิสไทยแลนด์เวิลด์ทั้ง 20 คนนอกจากนี้ ทาง L'OREAL Paris ยังมีรางวัล L'OREAL Paris Shining Stars สำหรับสาวงามอีก 2 รางวัล และรางวัล “Worth It Attitude” อีก 1 รางวัล จากกิจกรรม Fast Track ที่ให้สาวงามได้ร่วมแสดงทัศนคติ ผ่านการ Blind Audition ซึ่งสาวงามที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกจะได้เข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายอย่างอัตโนมัติทันที ได้แก่และโดยทาง L’OREAL Paris จะประกาศผลผู้ชนะรางวัลในวันประกวดรอบตัดสิน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2566แฟนๆ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 สามารถติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง 20 คน ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Missthailandworld และสามารถติดตามกิจกรรม รายละเอียดข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.missthailandworld.net ทางอินสตาแกรม MISSTHAILANDWORLD_OFFICIAL ทาง TikTok@missthailandworld.of หรือทางไลน์ออฟฟิเชียล @missthailandworld และสามารถติดตามชมรายการพิเศษ Road to Miss Thailand World 2023 ได้ทางช่อง 7HD กด35 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 065 4646416