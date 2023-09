GIT ประกาศผลตัดสินออกแบบเครื่องประดับ ผลงานคนไทย Golden Hour ชนะเลิศ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ GIT World’s Jewelry Design Awards 2023 ว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ GIT ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 แล้ว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบและสนใจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้มีเวทีและโอกาสในการแสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นประเทศที่สามารถสร้างแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เพื่อการตอกย้ำการเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกสำหรับการประกวดในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนี้ “Glitter & Gold – The Brilliant Way of Gold Shine” เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีทองอร่ามกับประกายระยิบระยับของอัญมณีหลากชนิดที่ผสมผสานเข้ากันจนเป็นงานสร้างสรรค์ที่ลงตัว โดยมีนักออกแบบต่างชาติส่งชิ้นงานจำนวน 497 ชิ้นงาน และจากประเทศไทย 273 ชิ้นงาน รวมผลงานที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าร่วมประกวดมากถึง 770 ผลงาน โดย GIT และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาด และคัดเลือกจนเหลือ 30 แบบ และเลือกเฟ้นหาแบบวาดที่มีคะแนนสูงสุด 4 แบบวาด เพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับ และแสดงผลงานพร้อมเหล่านางแบบในรอบชิงชนะเลิศนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศิริชัย บุญประเทือง จากผลงาน Golden Hour หรือช่วงเวลาดั่งต้องมนต์สะกด รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.เนตรนภา ส่งเสียง จากผลงาน Line รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได่แก่ Ms.Xueer Song นักออกแบบชาวจีน จากผลงาน Time รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชย ได้แก่ Mrs.Zahraa Mohamed Haji นักออกแบบชาวบาห์เรน จากผลงาน Volcano Eruption รับเงินรางวัลมูลค่า 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศทั้งนี้ การจัดโครงการในปีนี้ มีผู้ร่วมโหวตผลงานจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 600,000 คะแนน และผลงานที่ได้รับรางวัล คือ นายชาญชัย ดวงระหว้า นักออกแบบชาวไทย จากผลงานชื่อ ใบตอง ด้วยคะแนนโหวต 322,322 คะแนน“การจัดการประกวดนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะทำให้ทั่วโลกและนานาชาติ ได้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบไทย โดยเฉพาะด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และเรายังได้เห็นถึงเทรนด์ในการออกแบบ ซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลกที่น่าสนใจ และสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับนักออกแบบได้อีกด้วย”นายสุเมธกล่าว