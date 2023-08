“แอฟ - ต่อ” เฉิดฉายกับเครื่องประดับมูลค่ากว่าร้อยล้าน! งาน BEAUTY GEMS "THE MISSING PIECE"

“Beauty Gems (บิวตี้ เจมส์)” แบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบอัญมณีเบอร์ 1 ของเมืองไทย โดยหนึ่ง - สุริยน ศรีอรทัยกุล” กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์ ส่งต่อความประทับใจและความหมายอันล้ำค่า ในงาน "BEAUTY GEMS "THE MISSING PIECE" ที่พร้อมเป็นผู้เติมเต็มความสุขจากสิ่งที่ขาดหายไป ด้วยความงามจากเครื่องประดับของ Beauty Gems พร้อมชวนพระนางเคมีต่างวัย นางเอกสาว “แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” และพระเอกหนุ่ม “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” ร่วมเดินแบบที่ชวนสะกดสายตากับเครื่องประดับมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทโดยงานนี้ตระการตาด้วยแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดระยิบ ระยับ รับแสงไฟที่ยิ่งเปล่งประกายความงามจาก อัญมณี พร้อมเต็มไปด้วยความหมายในการออกแบบ เพื่อเติมเต็มความสุขจากสิ่งที่ขาดหาย โดยนางเอกสาว แอฟ ทักษอร สวมใส่เครื่องประดับ THE MISSING PIECE (เดอะ-มิซซิ่ง-พีส) สร้อยคอมรกตประดับเพชร ตัวแทนของความงดงามที่สมบูรณ์แบบ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ด้วยมรกตทรงหยดน้ำและทรงสี่เหลี่ยมหลากหลายเม็ด ซึ่งถูกรังสรรค์นำมาเรียงร้อยกัน เข้ากับความระยิบระยับของเพชรเปรียบเสมือนชิ้นส่วนสำคัญ เมื่อนำประกบอยู่ร่วมกันยิ่งช่วยส่งเสริมเสน่ห์และความงดงามราวกับชิ้นงานศิลปะอันล้ำค่า ที่คอยเติมเต็มความสุขและความสง่างาม ประกอบด้วย มรกต น้ำหนักรวม 333 กะรัต เพชร น้ำหนักรวม 41 กะรัต ทอง 18K White Gold น้ำหนักรวม 105 กรัม มูลค่า 88 ล้านบาทขณะที่ หนุ่มต่อ ธนภพ เสริมบุคลิกด้วยเครื่องประดับมูลค่า 125 ล้านบาทกับ BEAUTY GEMS ABEOLLE COLLECTIONS (บิว-ตี้-เจมส์-อา-เบล-คอล-เลค-ชั่น) รังสรรค์โดยใช้ผึ้งมาเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ลักษณะนิสัยของผึ้งชอบการรวมตัวและเกาะกลุ่มกันในบริเวณรวงผึ้ง สื่อถึงความสามัคคี คอลเลคชั่นนี้จึงรังสรรค์ให้ผึ้งเรียงร้อยต่อเป็นสร้อยคออันงดงาม และผึ้งยังเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของความรักอันแสนหวาน สัญลักษณ์แห่งการบอกรัก เหล็กในของผึ้งเปรียบดั่งสายศรรักของกามเทพ ผู้บันดาลรักแก่มนุษย์ทุกคน ยังมีความเชื่อทั้งทางตะวันออกและตะวันตกว่าสีเหลืองนวลของน้ำผึ้งนั้นเป็นน้ำอันบริสุทธิ์ แสดงถึงรักแท้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ฮันนีมูน หรือน้ำผึ้งพระจันทร์ เครื่องประดับคอลเลคชั่นนี้จึงเปรียบเสมือนความงดงามและความรักที่ร่วมเติมเต็มความสุข ประกอบด้วย เพชร น้ำหนักรวม 28 กะรัต ทอง 18K White Gold น้ำหนักรวม 101 กรัมสำหรับงาน "BEAUTY GEMS "THE MISSING PIECE" ร่วมให้ชมความงามอันเลอค่าจากเครื่องประดับ คอลเลคชั่นต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน ณ The Event Hall เซ็นทรัลชิดลม