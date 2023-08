"เสือสมิง ลิเลียนา" คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบสกินไทย RoV

RoV Design Contest ประจำปี 2566 เป็นการแข่งขันออกแบบสกินไทยซึ่งการีนาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างและนำเสนอเสน่ห์และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้เกมเป็นสื่อกลางในปีนี้ มีการส่งผลงานร่วมประกวดกว่า 560 ชิ้น โดยความท้าทายของโจทย์การประกวด คือ การประยุกต์ใช้ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย" ในการออกแบบตัวละครผู้นำองค์กรร้ายภายในเกม Arena of Valor (RoV) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "เสือสมิง ลิเลียนา" (Suea Saming Liliana) ซึ่งผู้ออกแบบได้นำตำนานพื้นบ้านและศิลปะไทยมาเล่าใหม่ผ่านเครื่องแต่งกายและเอฟเฟกต์ของสกิลของตัวละครเกมและสามารถแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยผ่านรายละเอียดการออกแบบได้เป็นอย่างดีกล่าวว่า “ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะผลักดันศิลปวัฒนธรรมของไทย อันเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) สำคัญ ผ่านอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเป็นที่นิยม และได้สนับสนุนโครงการประกวดออกแบบสกินไทย RoV Design Contest ประจำปี 2566 ตั้งแต่กระบวนการตั้งหัวข้อการประกวดที่ใช้ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสกิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาและต่อยอดวัฒนธรรมของประเทศเราเองให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นในสังคมปัจจุบัน”เผยว่า “เสือสมิง ลิเลียนา (Suea Saming Liliana) ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศ จะถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสกินภายในเกม RoV โดยจะมีการคงคอนเซปต์การออกแบบไว้ให้ครบมากที่สุด แม้รายละเอียดของสกินและเอฟเฟกต์สกิลอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้เล่น คาดว่าจะสามารถปล่อยสกินออกไปให้ผู้เล่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของได้ในปี 2567”คือ การนำลักษณะเด่นของเสือสมิงอย่าง “เขี้ยวเสือ” มาออกแบบเป็นสร้อยคอ ทับทรวง และเครื่องประดับหลัง ในลักษณะของ "ประเกือม" ซึ่งเป็นงานฝีมือเครื่องโลหะที่มีชื่อเสียงจาก จ. สุรินทร์ ทั้งยังนำเครื่องป้องกันตัวโบราณอย่าง "ไม้ตะพด" มาปรับเปลี่ยนเป็นอาวุธให้เข้ากับแนวคิดการออกแบบสกิน "เสือสมิง" ทั้งการนำหัวเสือที่น่าเกรงขามและเขี้ยวเสือ มาใช้ออกแบบเป็นหมุดด้านบนในเชิงการออกแบบมีการใช้ "ลายไทยประจำยาม" มาเป็นลวดลายหลักของชุดทั้งในส่วนของชุดส่วนบน ผ้าคลุมหลัง ปั้นเหน่งและเข็มขัด สำหรับลายข้างเสื้อนั้น ได้แรงบันดาลใจจาก "งานช่างผ้าลายทองแผ่ลวด" อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติที่มีเอกลักษณ์รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ผลงาน "เสือสมิง ลิเลียนา" (Suea Saming Liliana) โดยนางสาวนนตรา ซากีย์รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน สมิง ลิเลียน่า ราชินีแห่งกิเลส (Saming Liliana Queen of desires) โดย นายณัฐพล เพชรไทยเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน ลิเลียนา นางพญาผู้กลืนกินกิเลส (Queen of lust Vetal) โดย นายอิทธิศักดิ์ น้ำใจสุข1. ผลงาน ท้าวเวสสุวรรณ (Vessavana Mortos) โดยนางสาวสุรีรัตน์ เพิ่มศิลป์2. ผลงาน สนธยายี่เป็ง (Twilight Lantern Liliana) โดยนายวรวัฒนา อินต๊ะใจ3. ผลงาน คุณหญิงลั่นทม (Poem of Sorrow Liliana) โดยนางสาวปรางฉัตร อินทะศักดิ์4. ผลงาน มหาไสยเวทย์อาคมทมิฬ ขุนเอราวัณ (The Darkness Sorcerer KunErawan Mortos) โดยนายธัญพิสิษฐ์ ถนอมพงศ์5. ผลงาน กาฬกิเลส (Shadow Passion Mortos) โดยนายชัชวาลย์ อรชร6. ผลงาน ชะตาอำมหิต ลิเลียน่า (Negative Solar Liliana) โดยนายสิทธิกร สินสุพรรณ์7. ผลงาน เงามืดจากแสงสว่าง หนังตะลุง มอทอส (The Shadow From The Light Nang Talung Mortos) โดยนาย ศุภฤกษ์ ฤกษ์ลักษณีสามารถติดตามผลงานที่ชนะการแข่งขัน "RoV Design Contest 2023" ได้ทาง Facebook page: Garena RoV Thailand