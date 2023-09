“COSDENT” คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023

COSDENT Co., Ltd. ผู้ให้บริการด้านทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทย ได้รับ 2 รางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) ประจำปี 2566 คือ รางวัลผู้ประกอบการต้นแบบ (MASTER ENTREPRENEUR AWARD) และรางวัลแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Brand Award) ทั้ง 2 รางวัลนี้ ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในด้านนวัตกรรมที่ยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการระดับเอเชียแปซิฟิก และยังเป็นรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของบริษัทในการมอบประสบการณ์การออกแบบรอยยิ้มเพื่อเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ชีวิตให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้คือแรงบรรดาลใจของแบรนด์คอสเดนท์ที่ตั้งไว้สรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COSDENT กล่าวว่า เราและทีมงานทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการช่วยเหลือสังคม เราหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลทันตกรรมต่อไป และมอบประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มที่สดใสและมั่นใจรางวัล APEA Award เป็นรางวัลที่ยกย่องบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ การผสานรวมเทคโนโลยี การให้บริการลูกค้า สิ่งที่ทำให้ COSDENT แตกต่าง คือ ในช่วงโควิด ยังมีลูกค้าที่ต้องการออกแบบรอยยิ้ม เดินทางมาจากหลายๆที่ ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทำให้แบรนด์รับรู้ได้ถึงความเชื่อใจจากลูกค้า ทำให้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 80% และเป็นผลมาจากกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสร้างความไว้วางใจที่มีประสิทธิภาพ COSDENT ยังได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เช่น การสร้างสาขา Flagship 2 แห่ง คือ สาขาพระรามเก้าและสาขาสยามสแควร์วัน ที่เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าจนกลายเป็นต้นแบบของการขยายสาขาต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีการขูดหินปูน "COSDENT The New Air Flow" เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เข้ากับการออกแบบรอยยิ้ม เราใส่ใจเป็นพิเศษ ในการลดความกลัวและความเจ็บปวดของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าไม่กลัวการทำฟัน ทั้งหมดนี้เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้กับลูกค้าแนวคิดหลักของเราคือการให้บริการด้วยความจริงใจกับลูกค้า เราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและประสบการณ์ของทันตแพทย์ รวมถึงความใส่ใจจากพนักงานทุกท่าน เพื่อผลลัพธ์ของรอยยิ้ม ความสะดวกสบายที่ได้รับจากการให้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้าCOSDENT มีความตั้งใจในจุดยืนเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพความเป็นเลิศอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคลินิกทันตกรรมแบบเดิม พวกเขาประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทั้ง ผู้มีชื่อเสียง ดารา หรือลูกค้าที่ต้องการบริการที่มีคุณภาพพร้อมกับการด้านการดูแลทันตกรรมและออกแบบรอยยิ้มอย่างแท้จริงสำหรับรางวัล Asia Pacific Enterprise Award 2023 เป็นแรงผลักดันให้แผนการในอนาคตของคลินิก ทันตกรรม COSDENT ไปถึงเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ รวมถึงการขยายสาขา และการสร้างฐานที่แข็งแกร่งขึ้นในด้านบริการทันตกรรมความงาม ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบแบบครบวงจรเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับทุกรอยยิ้มผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของ COSDENT ได้ที่• FACEBOOK: COSDENT• INSTAGRAM: COSDENTSMILEDESIGN• YOUTUBE: COSDENT• TIKTOK: COSDENT