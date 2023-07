คอนเสิร์ต “(G)I-DLE” บัตรหมดทุกที่นั่งสนุกสุดมันส์จนลืมเวลา!

ตัวแม่มาเอง! กับสาว ๆ วงวงเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงจากค่าย Cube Entertainment ที่ได้บินลัดฟ้ามาจัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบอีกครั้งในประเทศไทย ซึ่งบัตรถูกจำหน่ายหมดทุกที่นั่ง SOLD OUT! ไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการกลับมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้ของสาว ๆ ก็ไม่ทำให้ “NEVERLAND” (กลุ่มแฟนคลับ) ต้องผิดหวัง เพราะงานซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีที่ผ่านมา 5 สาว “Miyeon” (มิยอน), “Minnie” (มินนี่ เมมเบอร์ชาวไทย), “Soyeon” (โซยอน), “Yuqi” (อูกี) และ “Shuhua” (ชูฮวา) ขนทุกเพลงฮิตติดชาร์ต พร้อมโชว์สุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะโดยงานนี้ได้ “BEX” (เบ็ก) บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป เป็นผู้จัดงาน ร่วมกับ “YJ PARTNERS” (วายเจ พาร์ทเนอร์ส), “PROUD2” (พราวด์ทู) และ “Cube Entertainment” (คิวบ์ เอนเตอร์เทนเมนต์) ที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ต และครั้งนี้ก็เช่นกัน เพราะจัดเต็ม Production แสง สี เสียงตลอดการแสดง โดยสาว ๆ ลำดับการแสดงมาเป็นอย่างดีไม่มีแผ่วตั้งแต่เริ่ม ขนทุกเพลงฮิตที่การันตียอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิว! มาฝากอย่างครบถ้วนอย่าง “LATATA” , “Nxde” , “TOMBOY” และเพลงซิงเกิ้ลล่าสุดที่เต้นกันได้ทั้งฮอลล์อย่าง “QUEENCARD” !โดยในงานคอนเสิร์ตได้มีช่วง Stage Solo ของน้อง ๆ ทั้ง 5 คน “Miyeon” (มิยอน) เพลง DRIVE / “Minnie” (มินนี่ เมมเบอร์ชาวไทย) เพลง DAHLIA / “Soyeon” (โซยอน) เพลง Psycho / “Shuhua” (ชูฮวา) เพลง Boys และ “Yuqi” (อูกี) เพลง Could It Be อีกด้วย นับเป็นโชว์สุดตราตรึงใจให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก เพราะน้อง ๆ ได้โชว์ทั้งพลังเสียง และความสามารถพิเศษของแต่ละเมมเบอร์ในสไตล์ที่แตกต่างกันโดย “(G)I-DLE” ยังได้แสดงเสน่ห์มัดใจเนเวอร์แลนด์ชาวไทยด้วยการแสดง Special Stage เพลง “รักแรก” (First Love) เพลงประกอบภาพยนตร์ My precious ของ NONT TANONT อีกด้วย ซึ่งเป็นโชว์ที่สามารถรับชมได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น! โดยสาว ๆ ได้ปิดคอนเสิร์ตเวิล์ดทัวร์ที่ประเทศไทยไปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยในอนาคต “(G)I-DLE” จะยังคงเร่งทำกิจกรรมทั่วโลกและนำเสนอผลงานเพลงใหม่ ๆ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่หลากหลาย ฝากแฟน ๆ รอติดตามกันได้เลย โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของ “BEX” ได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ Twitter: @BEX_Concert