สุดช็อค “โคโค่ ลี” นักร้องดังจบชีวิตตัวเองหลังป่วยซึมเศร้า

กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องดังชาวจีน - อเมริกัน “โคโค่ ลี” ได้ตัดสินใจจบชีวิตตนเอง หลังพบร่างของเธอหมดสติในบ้านพัก ก่อนนำตัวส่ง รพ. อยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลา 3 วัน จนกระทั่งยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวพี่สาวของ โคโค่ ลี ได้ออกมาเปิดเผยข่าวเศร้าดังกล่าว ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า นักร้องดังวัย 48 ปี ได้ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานหลายปี และได้ตัดสินใจจบชีวิตตนเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ( 2 ก.ค. ) ก่อนจะนำตัวส่ง รพ. และประกาศการเสียชีวิตในวันนี้ ( 5 ก.ค. )โดยปีนี้ยังเป็นปีครบรอบการเป็นนักร้องของเธอครบ 30 ปีด้วยโคโค่ ลี เจ้าของผลงานเพลงฮิต A Love Before Time เข้าสู่วงการเพลงปี 1994 มีผลงานเพลงมาแล้วทั้งหมด 15 อัลบัมกับยอดขายหลายล้านแผ่นทั่วโลก โดยมีเพงฮิตอย่าง Do You Want My Love เคยติดชาร์ทเพลงฮิตฝั่งอเมริกานอกจากนั้น โคโค่ ลี ยังเคยฝากผลงานสุดโด่งดังในเพลงประกอบภาพยนตร์ มู่หลาน และเคยพากย์เสียงเป็น ฟา มู่หลาน ในเวอร์ชันภาษาจีนด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14ก.พ.ที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะออกผลงานซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า Tragicก่อนที่วันที่ 23ก.พ.จะบอกกับแฟนๆว่าเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการซ้อมเต้นเมื่อเดือนต.ค. 2022ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ขาที่มีความผิดปกติมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเธอเคยเปิดเผยว่าเธอเกิดมาพร้อมกับขาซ้ายพิการจนกระทั่งได้รับการผ่าตัดตอนอายุได้ 2ปีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้เธอต้องอาศัยขาขวาในการใช้พยุงร่างกายมาเกือบตลอดชีวิตซึ่งเธอได้เข้ารับการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและต้นขาที่รพ.ในฮ่องกงโดยใช่เวลาผ่าตัดนานถึง 2ชม.โดยหลังออกจากรพ.ดีว่าสาวยังได้โพสต์คลิปวิดีโอในการฝึก้ดินอีกครั้งโดยบอกกับแฟนๆว่า“การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีแม้ว่าฉันจะเจ็บปวดมากและเรียนรู้ที่จะหัดเดินใหม่อีกครั้งฉันรู้ว่าฉันทำได้ใช่ค่ะฉันทำได้และฉันจะทำขอบคุณทุกคนมากนะคะ”ในคลิปดังกล่าวเป็นภาพที่เธอกำลังหัดเดินอย่างช้าๆโดยมีพยาบาลคอยประกบดูแลอยู่ข้างๆโดยมีการแต่งว่าต้องใช่เวลาในการพักฟื้นนานถึง 6เดือนหลังผ่าตัดแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจจบชีวิตตนเองเสียก่อน