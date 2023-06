“ซี – นุนิว” ส่งเพลง “แสงรวี” ตอกย้ำศักยภาพรอบด้าน ยอดวิวสูงในยูทูป การันตีความปังอันดับ1 ติดเทรนทวิตเตอร์ของโลก

พร้อมสะกดใจด้วยเสียงร้องสุดละมุนที่ละเอียดในทุกคีย์จาก “ซี พฤกษ์ พาณิช และ นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ศิลปินจากค่ายเพลงน้องใหม่ “DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก)” ภายใต้การดูแลของ “อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา” เจ้าของค่าย “ดูมันดิ” โดยฝากเสียงร้องเพราะๆ ไว้ในเพลง “แสงรวี (Destiny)” เพลงประกอบภาพยนตร์ “ดับแสงรวี | After Sundown” ที่ทั้งคู่ร่วมแสดงนำ ผลงานการสร้างจากค่าย “ดูมันดิ” ซึ่งได้ “แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์” โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงคิวทอง รังสรรค์เพลงนี้ให้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องจดจำเพลง “แสงรวี (Destiny)” จะได้เห็นศักยภาพในด้านการร้องเพลงของ “ซี และ นุนิว” ด้วยเทคนิคการร้องที่ดีไซน์ออกมาได้ให้ตราตรึงใจ พร้อมกับท่วงทำนองของดนตรีไทยที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว โดยเป็นการร้องในอีกสไตล์ของ ซี และ นุนิว ซึ่งทันทีที่ปล่อยออกเพลงออกมา ได้เสียงตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ยอดวิวพุ่งทะยานในทุกวัน รวมถึงติดอันดับ Twitter Trends ทั้งอันดับ 1 Worldwide Trends, Thailand Trends, Malaysia Trends, Singapore Trends และขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในอีกหลายประเทศ รวมถึงขึ้นอันดับ 1 iTunes Chart Thailand อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการการันตีความปังสำหรับศิลปินในค่ายเพลงน้องใหม่อย่างDMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก)โดย “ซี – นุนิว” เผยถึงความรู้สึกในการถ่ายทอดเพลงนี้ว่า "ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภูมิใจมากๆ เพลงนี้เป็นการทำงานในฐานะศิลปินค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ด้วย และเป็นการร้องในอีกสไตล์ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน รวมถึงยังมีเทคนิคการร้องที่มีเข้ามาเสริม พวกเราเลยตั้งใจมากๆ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่งเพลงนี้ พี่แอ้ม อัจฉริยา เป็นคนแต่งให้ครับ และดีใจที่แฟนๆ ทุกคนชื่นชอบเพลงนี้"ติดตามฟังเพลง “แสงรวี (Destiny)” เพลงประกอบภาพยนตร์ “ดับแสงรวี | After Sundown” ขับร้องโดย “ซี และ นุนิว” ได้แล้ววันนี้ทาง Official MV | แสงรวี (Destiny) | OST. ดับแสงรวี | Zee NuNew - YouTube และ Streaming : adadmd.lnk.to/OSTDestiny พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ผ่านทางโซเชียลมีเดียของ DMD MUSIC ทุกช่องทาง และรอชมภาพยนตร์เรื่องแรกของ “ซี และ นุนิว” จากเรื่อง “ดับแสงรวี | After Sundown” ได้ 20 กรกฎาคมนี้ ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น