สุดยอดแม่ย่านาง!โซเชียลฯแห่แซววิถีชาวไร่ภูทับเบิก ใช้คนนั่งหน้ากระบะติดคอกถ่วงน้ำหนักขนผักขึ้นเนิน

ผู้ใช้แอพลิเคชั่น “ติ๊กต๊อก” รายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปภาพรถกระบะติดคอกเหล็กบรรทุกผักเต็มหลังรถกำลังขับขึ้นเนิน โดยมีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงกันชนหน้ารถคันดังกล่าว พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดเพลง My Heart Will Go On ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ไททานิค พร้อมข้อความว่า “ไม่เคยเห็นการนั่งแบบนี้เลย ชอบอ่ะ เท่ ภูทับเบิก”ปรากฏว่าหลังโพสต์เผยแพร่ ก็มีผู้เข้ามาชมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นแบบฮาๆ เช่น “ถ้ากางแขนด้วย ใช่เลย” “เพลงประกอบได้เกินนนนน” “นั่งถ่วงน้ำหนักป่ะ สุดยอด” “คิดเอาละกันว่าต้องรับภาระหนักแค่ไหน” “แม่ย่านางรถครับ” “COUNTERWEIGHT” “แม่ย่านางมาเองเลยใช่มั๊ยครับนั่น” “80 โล ถ่วง 4 ตัน 5555” “คัวถ่วงน้ำหนักน่ะคับ”ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้เปิดเผยว่าไปเที่ยวภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างที่นั่งพักผ่อนอยู่ในที่พัก ก็สังเกตเห็นชาวบ้านขับรถบรรทุกผักมาเต็มหลังรถ แต่ที่บริเวณด้านหน้ารถมีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงกันชนหน้ารถด้วย ทีแรกตนก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องนั่งตรงนั้น จึงได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้ดูเล่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของชาวบ้าน ซึ่งส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขา ซึ่งมีอาชีพปลูกผักบนยอดดอยสูง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะบรรทุกใส่หลังรถกระบะติดคอกเหล็กสูง เพื่อให้บรรทุกได้ครั้งละมากๆ ไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัน แต่เมื่อขับขึ้นเนินแล้ว หน้ารถก็จะเหินจึงต้องมีการมาถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหน้ารถด้วยโดยบางรายก็ใช้ถุงกระสอบทรายมามัดไว้กับกันชนด้านหน้า แต่เมื่อถึงเวลาลงเนินก็จะทำให้น้ำหนักกดหน้ารถลงไปอีก ทำให้บังคับรถลงทางลาดชันได้ลำบาก จึงแก้ปัญหาโดยใช้คนมานั่งแทน เมื่อเวลารถลงเนินคนก็ลงมานั่งในรถ ทำให้การขับรถสะดวกและง่ายขึ้น