6 ควีน “IVE” สวยละลายกับงานพรอมครั้งแรกในไทย ปิดเอเชียทัวร์ไปอย่างสวยงาม

เอ็นจอยขั้นสุด! ‘SUNNEE’ อัดแน่นความพิเศษแบบใส่ใจ เซอร์ไพร์สปัง! ยกกำลังความฟิน ใน “SUNNEE FIRST FAN CONCERT ‘SURPRISE ON THE ROAD’ IN BANGKOK 2023” แฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกที่เมืองไทย