ฤดูฝนปีนี้เหล่าเอลฟ์ไทยของดูโอ้สุดฮอต SUPER JUNIOR D&E ใน D&E WORLD TOUR FANCON – [ DElight Party ] IN BANGKOK” 19-20 สิงหาคม 2566

หน้าฝนปีนี้รับรองว่า E.L.F THAI (เอลฟ์ไทย) จะต้องชุ่มฉ่ำหัวใจอย่างแน่นอน เพราะ บริษัท GANADA ENT THAILAND ได้จับมือกับค่าย SM True พา 2 หนุ่มสุดฮอต DONGHAE (ทงเฮ) และ EUNHYUK (อึนฮยอก) ในนาม SUPER JUNIOR-D&E (ซูเปอร์ จูเนียร์ ดีแอนด์อี) บินลัดฟ้า กลับมา เยือนเมืองไทยแดนเมียหลวงอีกครั้ง! กับคอนเสิร์ตเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของพวกเขา “D&E WORLD TOUR FANCON – [ DElight Party ] IN BANGKOK” วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีงานนี้การันตีกระแสความนิยม และอิทธิพลของคู่ดูโอ้ D&E เพราะแค่เปิดการฉากเวิล์ดทัวร์ ที่ Olympic Park กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก็ประสบความสำเร็จถล่มทลาย บัตรขายหมดเกลี้ยงทุกที่นั่ง! ทั้งสองรอบ ยิ่งไปกว่านั้นการแสดงบนเวที ยังจัดเต็มไปด้วยเสน่ห์สุดเกินต้านของ 2 หนุ่ม ไม่ว่าจะเป็น โปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง สุดอลังการ บวกกับความสมบูรณ์แบบของคอนเสิร์ตที่สูงขึ้นไปอีก กับการมีส่วนร่วมในการกำกับเวทีของ ‘อึนฮยอก’ ขณะที่ ‘ทงเฮ’ เอง ก็ได้โชว์ฝีมือในการเรียบเรียงเพลงให้กับโชว์ครั้งนี้ด้วยตัวเองเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น คอนเสิร์ตครั้งนี้ ยังได้ “ชินดง” หนึ่งในสมาชิกวง Super Junior อาสา มากำกับภาพ VCR ที่มาในคอนเซ็ปต์แคมป์ปิ้งแสนสดใสในวันหยุดให้กับเพื่อนๆ ของเขา ทำให้การแสดงคอนเสิร์ต ‘DElight Party’ครั้งนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกที่อยู่เหนือจินตนาการ จนแฟนๆ คาดเดาไม่ถูกแน่นอนว่าในส่วนของเพลง เหล่าเอลฟ์ไทยจะได้สนุกไปกับทุกช่วงอารมณ์ กับบทเพลงฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ‘Oppa, Oppa’ / ‘Danger’ / ‘B.A.D’ / ‘ZERO’ / ‘Bout you’ / ‘1+1=LOVE’ / 'SORRY, SORRY‘ / 'Beauty' / 'MAMACITA' ฯลฯ ซึ่งนอกจากผลงานเพลงแล้ว ทั้ง 2 หนุ่ม ยังได้เตรียมกิจกรรม และเกมสนุกๆ มาร่วมเล่นกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดอีกด้วยSUPER JUNIOR-D&E เป็นหนึ่งในยูนิตของบอยแบนด์ SUPER JUNIOR ซึ่งประกอบไปด้วย 2 สมาชิกมากความสามารถ ได้แก่ DONGHAE (ทงเฮ) และ EUNHYUK (อึนฮยอก) โดยพวกเขาได้ออกผลงานมินิอัลบั้มมาแล้ว 2 ชุด คือ ‘The Beat Goes On’ และ ‘Bout You’ สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ นับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่ 3 ในประเทศไทยของ SUPER JUNIOR-D&E ในรอบ 4 ปี หลังจากที่เคยมาสร้างความประทับใจ ไปแล้ว 2 ครั้ง ในคอนเสิร์ต “SUPER JUNIOR-D&E ASIA TOUR 2015 -Present- in BANGKOK” เมื่อปี 2558 และ คอนเสิร์ต “SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in BANGKOK” เมื่อปี 2562หน้าฝนปีนี้เตรียมตัวให้พร้อม และไปสนุกกับคอนเสิร์ต D&E WORLD TOUR FANCON – [ DElight Party ] IN BANGKOK กันได้ เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ทางเว็ปไซต์ www.ganadaent.com บัตรราคา : 2900, 3900, 4900, 5900, 6000 และ 6500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนเสิร์ตได้ทางเว็ปไซต์ www.ganadaent.com