สิ้นสุดการรอคอย พบกับ “BTS EXHIBITION : Proof” นิทรรศการฉลองครบ10 ปี วง BTS เดบิวต์จัดในไทยประเทศแรกในอาเซียน สิงหาคมนี้

หลังจากนิทรรศการฉลองครบ 10 ปี ของวงป็อปไอคอนระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในการจัดแสดงที่นครลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา, กรุงโซลและเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศญี่ปุ่น และเกาะฮ่องกง ล่าสุด ถึงคิวของประเทศไทย ที่จะได้สัมผัสกับนิทรรศการระดับโลก มาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความร่วมมือของ HYBE, BIGHIT MUSIC, ELF ASIA ร่วมกับ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกาศพร้อมจัดแสดง BTS EXHIBITION : Proof เพื่อให้แฟนๆ ได้ร่วมเฉลิมฉลองทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของ BTS ที่นำพาพวกเขามาสู่ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ในวันนี้ทั้งนี้ นิทรรศการ "BTS EXHIBITION : PROOF in Thailand” จะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับเส้นทาง ความสำเร็จของวง BTS อย่างเต็มอิ่ม โดยให้ผู้ชมได้ร่วมสำรวจเรื่องราวจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ สมาชิกวง BTS ผ่านภาพถ่าย วิดีโอ ในส่วนจัดแสดงเสมือนจริงห้องต่าง ๆนอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังมีโอกาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะได้เลือกซื้อสินค้าลิมิเต็ด อิดิชั่นของวง BTS อาทิ เซ็ตโปสการ์ด BTS, เซ็ตโปสเตอร์ BTS รวมถึงกระเป๋าที่ออกแบบพิเศษ บอกเลยว่า พลาดไม่ได้!!●"BTS EXHIBITION : PROOF in Thailand”●วันที่: 3 ส.ค. – 3 ก.ย. 2023●เวลา: 10:30 - 22:00 น. (เข้าชมรอบละ 60 นาที)●ที่ตั้ง: ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม●ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ : ticketmelon.com (ไม่มีการจำหน่ายบัตรหน้างาน)●เริ่มจำหน่ายบัตร: วันที่ 1 ก.ค. 2023 เป็นต้นไป●ราคาบัตร : 880 บาท รอบวันธรรมดา / ราคา 1,080 บาท รอบวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เกี่ยวกับวง BTSBTS เป็นชื่อย่อของ "บังทัน โซนยอนดัน" หรือ BangTan Sonyeondan รวมถึง Beyond The Scene นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2013 วง BTS ได้สร้างฐานแฟนคลับนับล้านจากทั่วโลก (แฟนคลับเหล่านี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ว่า ARMY) สมาชิกของวง BTS ได้แก่ RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V และ Jung Kook ทุกคนล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากเพลงที่โดดเด่น การแสดงสดที่ ยอดเยี่ยม และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแฟนๆ จากทั้งหมดนี้ ทำให้วง BTS กลายเป็นหนึ่งในวงบอยแบนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ BTS ยังทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและโลกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม LOVE MYSELF และการกล่าว สุนทรพจน์ในงาน United Nations SPEAK YOURSELF วง BTS มีซิงเกิ้ลฮิตติดอันดับ Billboard Hot 100 ทั้งหมด 6 ซิงเกิลตั้งแต่ปี 2020 และบัตรคอนเสิร์ตของพวกเขายังขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่วินาทีที่เปิดขาย พวกเขายังได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งปี 2020 ของ TIME โดยได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล US GRAMMY Awards 5 สมัย (อันดับที่ 63 ถึง 65) และรางวัลระดับนานาชาติมากมาย เช่น Billboard Music Awards, American Music Awards (2021 Artist of the Year) และ MTV Video Music รางวัล ฯลฯ