ครั้งแรกในไทยและเอเชีย!!! Idol Exchange@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดตัว BerryBomB ทอมบอยทั้งวง!!! พร้อมซิงเกิล “น่ารักเกินเบอร์” ร่วมฟิชเจอริ่งกับรุ่นพี่ BerryBerry “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” มอบช่อดอกไม้นำศิลปินร่วมเวที Idol Exchange

เสิร์ฟความสนุกสุดมันส์กันเป็นประจำทุกเดือน สำหรับงาน Idol Exchange ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยเดือนกรกฎาคมนี้เพิ่มดีกรีความสนุกสุดมันส์เติมความชุ่มฉ่ำให้หัวใจต้อนรับหน้าฝนด้วยศิลปินสุดฮอตจากไทยและเอเชียกว่า 100 ชีวิต ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ชั้น G ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน Aโดยไฮไลท์!! ครั้งแรกในไทยและเอเชียกับการเปิดตัววงไอดอลน้องใหม่ BerryBomB ซึ่งเป็นวงทอมบอยสาวหล่อทั้งวงจะมากระชากใจชาว LGBTQ+ พร้อมซิงเกิลเปิดตัว “น่ารักเกินเบอร์” ที่ร่วมฟิชเจอริ่งกับไอดอลรุ่นพี่ BerryBerry พร้อมประกาศหา “สมาชิก” เพิ่มเติม โดยเจ้าแม่ไอดอลอย่าง กุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ เผยถึงภาพรวมของเวที Idol Exchange ครั้งนี้ว่า“ปีนี้ทาง Idol Exchange มีการพัฒนาและปรับให้โตขึ้น ก็จะมีศิลปินต่างชาติในเอเชียมบินมาร่วมงานในเกือบทุกๆเดือน เพื่อตรงตามวัถุประสงค์ของกุ้งที่ตั้งชื่องาน คือ การแลกเปลี่ยนของศิลปินและไอดอล อีกทั้งค่ายเพลงต่างๆ ที่ส่งศิลปินมาร่วมงานมากกว่าเดิม ไปจนถึงซีรีส์วาย และซีรีส์ ยูริ ก็เปิดกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ ที่สำคัญเวทีของเรายังมีการถ่ายทอดสดในวันเสาร์ร่วมกับ MAYA Hot New44 ด้วย ใครที่มาที่ MBK Center ไม่ได้ก็ดูผ่านทาง MAYA Hot New44 ได้เลยค่ะส่วนวง BerryBomB ตอนนี้เราก็ประกาศหา สมาชิก เพิ่มเติมนะคะ ทอมบอย หรือสาวหล่อคนไหนที่ชื่นชอบการร้อง เต้น และแสดงบนเวที ก็สมัครกันมาได้เลยค่ะ เราเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมโดยไม่จำกัดเลยค่ะ อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 9 12 หรือ 15 ถ้าหากเราได้น้องๆ ที่มีความสามารถและรักในการแสดงออก มาเจอกัน มาร่วมงานกับพวกเราได้เลย ใครสนใจก็ติดต่อผ่านเพจของ BerryBomB ได้เลยนะคะ”ร่วมด้วยศิลปินสุดฮอตอย่าง Quang Hung MasterD หรือ กวางหุ่ง ป๊อปสตาร์หนุ่มเวียดนาม เจ้าของเพลง De Den De Di สุดฮิตใน Tiktok ขึ้นโชว์ครั้งแรกบนเวที Idol Exchange อ้อนเหล่า Muzik ไทย, Remi ไอดอลสาวบินตรงลัดฟ้าจากญี่ปุ่น, หนุ่ม ๆ บอยแบนด์วง PRIMETIME, สาว ๆ เกิร์ลกรุ๊ป BERRY BERRY, สี่สาว เกิร์ลกรุ๊ปเสียงดี PRETZELLE พร้อมโชว์ซิงเกิลใหม่ เลือกเค้าเลยได้มั้ย (NO CHOICE), สองสาวดูโอ้ Ringpopz จากค่าย XOXOCITY นอกจากนี้ ยังเอาใจแฟนซีรีส์วายด้วยกองทัพหนุ่ม ๆ จาก Born To Be Y The Series และความบันเทิงจากศิลปินไอดอลสุดฮอตอีกมากมายงานนี้ได้รับเกียรติจากแร็ปเปอร์ชื่อดัง กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ผู้บริหารค่ายเพลง High Cloud Entertainment ที่นำดอกไม้ช่อโตมามอบให้กับเจ้าแม่ไอดอล กุ้ง-ศรุดา พร้อมความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับเวที Idol Exchange พร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับเหล่าพันธมิตร อาทิ โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ (MASTERPIECE HOSPITAL), ME Energy Drink และศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง!!!โดยกิจกรรม Idol Exchange ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 พบกับ PRETZELLE, GreatGuys (Korea), Quang Hung MasterD (Vietnam), Remi (Japan), John Nattachot, PRIMETIME, 2Flow Trainee, Nam Orntara – Idol Factory, Mindy – Blow Your Mind , D-Dance, RingPopz, Pattella, Jelly Lee, Berry Berry, BerryBomB, Potter X Lee, Davella, Ivelyn และศิลปิน T-pop วงไอดอลสุดฮอตอีกเพียบ!!!ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 พบกับ UP n AWAY, CM Café, Remi (Japan), Born To Be Y The Series, Fairy Dolls – CAC, Wisdom, Scorpions L’astite, Di-X, Rose Quartz, 6lack B, Twenty Two22 Idol, PK, A.K., De Gift’, Twenty9 – Just Dance Ent., Double S, JM TEAM และศิลปิน T-pop วงไอดอลสุดฮอตอีกมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ที่ https://mbk-center.co.th/ หรือเฟซบุ๊กเพจ mbkcenterth อินสตาแกรม mbkcenter