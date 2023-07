"อัลติจูด" เปิดบ้านระดับซูเปอร์พรีเมียมติดแม่น้ำ จิ๊กซอว์สู่ความสำเร็จตามแผนธุรกิจใหม่

"อัลติจูด" กางโมเดลธุรกิจใหม่ วางแนวสู่ "แพลตฟอร์มอสังหาฯ" มั่นใจกลยุทธ์และแนวคิดสามารถรับมือความท้าทายของตลาดอสังหาฯ ได้แน่นอน พร้อมเปิดโฉมโครงการ "เดอะ คอลเลคชัน ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด" หลังละ 115-515 ล้านบาท ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิ๊กซอว์สำคัญสู่ความสำเร็จตามแผน new business

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 19,000 ล้านบาท กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า ยังมีอุปสรรคอยู่มาก ซึ่งธุรกิจอสังหาฯ ในยุคปัจจุบันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวธุรกิจรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตนมองว่ายุคใหม่ต้องเป็นในรูปแบบของแพลตฟอร์ม เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตและมีความแตกต่างภายใต้วิกฤตและเศรษฐกิจ โดยเป็นทั้งผู้ลงทุนเอง เปิดรับผู้ร่วมทุนทั้งในรูปของเงินลงทุนและที่ดินที่มีศักยภาพ รวมถึงการรับบริหารจัดการเงินลงทุนแบบ Turnkey ซึ่งดำเนินการให้ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การออกแบบโครงการ ว่าจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนจัดหาเงินทุนไปถึงขั้นส่งมอบโครงการให้แก่ผู้ซื้อ โดยรูปแบบดังกล่าวบริษัท อัลติจูดฯ ได้ปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี 2561 แล้ว"เราได้วางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของกลุ่มลูกค้าเพื่ออยู่อาศัย เเละนักลงทุน ทำให้กลุ่มลูกค้า Wealth Segment ที่มีความกังวลในการลงทุน ได้แก่ ตลาดหุ้น ตลาดทุน หุ้นกู้ เเละอื่นๆ เห็นภาพว่าการลงทุนด้านอสังหาฯ เป็นเครือข่ายการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด และถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการลงทุนระยะยาว"ดังนั้น อัลติจูดฯ จึงใช้โมเดลธุรกิจใหม่ในการพัฒนาโครงการ 'เดอะ คอลเลคชัน ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด' โครงการบ้านเดี่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 1 เชื่อมต่อถนนเจริญนคร และพระราม 3 ซึ่งทำเลดังกล่าวยากแก่การครอบครองที่ดินมาพัฒนาเอง เนื่องจากที่ดินแปลงใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ห้างไอคอนสยาม-ราษฎร์บูรณะ 1 จะมี 4 ตระกูลใหญ่ที่ครอบครองที่ดินโครงการ “เดอะ คอลเลคชัน ริเวอร์ฟร้อนท์ บาย อัลติจูด” ดำเนินการในรูปแบบของบ้านเพื่อการลงทุน เป็นบ้านเดี่ยว 3-4 ชั้น ขนาดตั้งแต่ 81-221.5 ตารางวา ราคาขายเริ่มต้นที่ 115-515 ล้านบาท หรือ ราคาเริ่มต้นที่ 160,000-270,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) จำนวนเพียง 11 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 2,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบ้าน 3 ชั้น ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4 หลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 1,280-1,580 ตร.ม. และอีก 7 หลัง เป็นบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 670-735 ตร.ม. ล่าสุดมียอดขายแล้ว 2 ยูนิตโดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับยูโอบี พริวิเลจ แบงกิ้ง จัดงาน “The Beginning Of Heritage Legacy With The Collection” เปิดตัวโครงการ “เดอะ คอลเลคชัน ริเวอร์ฟร้อนท์ บาย อัลติจูด” ให้ฐานลูกค้าของยูโอบี ที่มีความสามารถซื้อที่อยู่อาศัยระดับ 100 ล้านบาทขึ้นไปได้ โดยบ้านตัวอย่างจะก่อสร้างแล้วเสร็จและให้เข้าชมได้ในกลางปี 2567 และคาดหวังจะสร้างเสร็จและปิดการขายทั้งโครงการในปลายปี 2568“ภายใต้สภาะปัจจุบันที่เงินล้นระบบ ทำให้กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงในไทยจำนวนหลายหมื่นคน เริ่มไม่เชื่อมั่นการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดทุน โดยเฉพาะหุ้นกู้ ซึ่งแม้ให้ผลตอบแทนปีละร้อยละ 6-7 แต่มีความเสี่ยง ขณะที่การลงทุนในอสังหาฯ ยังมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับที่ดินริมน้ำยังได้ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินร้อยละ 15-20 ต่อปีด้วย และเมื่อเทียบกับราคาคอนโดมิเนียม ระดับอัลตรา ลักชัวรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งแบบขายขาด ปัจจุบันอยู่ที่ 600,000 บาทต่อ ตร.ม. และเช่าระยะยาวอยู่ที่ 450,000 บาทต่อ ตร.ม. ขณะที่บ้านของบริษัทฯ ราคาเริ่มต้นที่ 160,000-270,000 บาทต่อ ตร.ม. เป็นเจ้าของทั้งบ้านและที่ดินริมน้ำ ซึ่งในระยะอีก 10 ปีข้างหน้ามีโอกาสเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า” นายชยพล กล่าวปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ขาย และก่อสร้างรวม 11 โครงการ มูลค่ารวม 19,000 ล้านบาท โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้ 1,400 ล้านบาท โดยมีผลกำไรอยู่ที่กว่า 100 ล้านบาท“โครงการเดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด นับเป็นโครงการแรกที่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการรุกแผนธุรกิจใหม่ของอัลติจูดอย่างเต็มตัว” นายชยพล กล่าว