“พี-ไตเติ้ล” ชวนวิ่ง! พร้อมกับเหล่าแฟนแอนิเมะ “Jujutsu Kaisen Run in Thailand 2023”

2 ค่ายยักษ์ใหญ่ ผนึกกำลังเอาใจแฟนแอนิเมะ“Jujutsu Kaisen Run in Thailand 2023” งานวิ่งขวัญใจวัยรุ่น! พร้อมลุยแล้ว กับงานวิ่งแอนิเมะ ขวัญใจวัยรุ่น “Jujutsu Kaisen Run in Thailand 2023” งานวิ่งปราบมารสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทย! ชวนแฟนๆ เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ กับรรยากาศที่เหล่าแฟนด้อมแอนิเมะต้องประทับใจไม่รู้ลืม... 5 พฤศจิกายนนี้ เตรียมร่างให้พร้อม ฝึกซ้อมร่างกายให้คุ้นชิน แล้วคุณจะพบกับความสุขตลอดทั้งทางบรรยากาศภายในงานแถลงข่าววันนี้ อบอวลไปด้วยความสนุกสนาน และฟินจิกหมอนแบบน้ำลายหก เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายกับการเปิดตัวนักวิ่งสุดหล่อ 2 หนุ่มคู่จิ้นคู่ใหม่แห่งปี ‘พี-พีรวิชญ์ พลอยนำพล’ และ ‘ไตเติ้ล-ธนธร เสนางคนิกร’ นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์ชื่อดัง “LA PLUIE THE SERIES ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ” โดยเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันแบบติดขอบเวทีเลยทีเดียว และยังตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ ลู่วิ่งทดสอบสมรรถนะร่างกาย ที่เหล่าด้อมคนรักแอนิเมะ “มหาเวทย์ผนึกมาร” ถึงกับร้องว้าวคุณพิชชาภา ณรงค์พันธ์ ผู้บริหาร Japan Anime Movie Thailand (JAM) ผู้ดูแลการตลาดและลิขสิทธิ์นำเข้าภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันกับทางพาร์ทเนอร์ มีเดียลิ้งค์ แบรนด์ เมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด และเหล่าพันธมิตรชั้นนำ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด และ บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัดเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมหรือคอมมูนิตี้คนรักแอนิเมะ “มหาเวทย์ผนึกมาร” ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าแฟนด้อมแอนิเมะ และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการสร้างปรากฏการณ์นี้ ที่สำคัญเราอยากรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจรักสุขภาพ ด้วยกีฬายอดนิยมอย่างการวิ่ง ซึ่งเราจะจัดงานขึ้นที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เป็นจุดเริ่มต้นในการปล่อยตัว ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยมีการแบ่งระยะทางการวิ่งดังนี้ ระยะทาง 6 กิโลเมตร, ระยะทาง 12 กิโลเมตร งานนี้รับรองว่าไม่ผิดหวัง เพราะเราจัดให้แบบครบรส คุณจะได้สัมผัสและตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมฟินๆ ตลอดทั้งงานแน่นอนขณะที่สองหนุ่ม ‘พี-พีรวิชญ์ พลอยนำพล’ และ ‘ไตเติ้ล-ธนธร เสนางคนิกร’ เปิดเผยความในใจว่า เราทั้งสองคนตื่นเต้นมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งครั้งนี้ มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ และครั้งแรกในประเทศไทย ผู้จัดงานเขาขนความสนุก พร้อมเสิร์ฟกิจกรรมแน่นๆ จุกๆ ไว้อย่างล้นหลาม อาทิ การจัดแสดงหุ่นเป่าลมขนาดใหญ่กว่า 2 เมตร ที่จะมาตั้งในงานจากเรื่อง Jujutsu Kaisen ในเวอร์ชั่น SD ให้ได้ถ่ายภาพที่ระลึก และเสริมทัพความอินให้ได้ฟินกันเบบจัดๆ ไปกับการวิ่ง โดยที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกแพ็คเกจการวิ่งได้ตามคาแรคเตอร์ในดวงใจได้อีกด้วย รวมถึงของพรีเมี่ยมสุดตระกาลตา ที่หาซื้อได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น! แค่นั้นยังไม่พอ เขายังรวมตัวคนดังสายวิ่งอีกมากมาย มานำขบวนวิ่งปราบมารไปด้วยกันพิเศษสุดๆ กับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เพื่อความไฮป์ของงานนี้คือ คอสเพลย์ชื่อดัง Emil Cosplayer มาเข้าร่วมงานวิ่งในบทบาท โกะโจ ซาโตรุ แบบจัดเต็มอีก เป็นงานที่จัดได้แบบครบรส จัดจ้านที่สุดแห่งปีจริงๆ ครับอีกหนึ่งความพิเศษที่เราจะมอบให้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ! สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ รักในการวิ่งแต่ไม่มีเวลา และไม่สามารถมาร่วมงานได้ ทางผู้จัดงานได้เปิดระยะทางใหม่กับการวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร (Virtual run) ผู้สมัครสามารถวิ่งเก็บระยะ และส่งผลเข้ามาเพื่อแลกรับเหรียญและเสื้อ finisher สุดพิเศษนี้ได้ เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป เท่านั้นยังไม่พอ ทางผู้จัดงานได้มอบความพิเศษแบบสุดๆ ไปเลยให้กับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คือการเปิดขายบัตร early bird ตั้งแต่วันที่ 5-31 กรกฎาคม ในราคา 900 และ 1,000 บาท โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่เว็บไซต์ https://shop.fivestaragency.co.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Japan Anime Movie Thailand และ Jujutsu Kaisen Run in Thailand 2023