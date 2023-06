เจอกันครั้งแรกก็รักแล้ว! 8 หนุ่มจาก BOY PLANET จัดเต็มความสนุกเต็มพิกัด พร้อมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ในงาน 2023 K-POP ROOKIES FESTA in BANGKOK

ผ่านไปแล้วกับงานที่ 8 ศิลปินจากเวทีไม่ว่าจะเป็น 4 หนุ่มหรือจะเป็นนักร้องหนุ่มสุดฮอตอย่างรวมถึง 2 หนุ่มจากวงอย่างและและหนุ่มหน้าใสมากความสามารถที่มาเสิร์ฟความสนุกจัดเต็มทุกโชว์ตลอด 2 ชั่วโมงเต็มให้กับแฟนๆ ชาวไทยในงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน พร้อมโชว์สุดพิเศษ และเซอร์ไพรส์มากมายที่เตรียมมาเพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะเปิดเวทีด้วยหนุ่มน้อยเสียงดี เจย์ ชาง (Jay Chang) ที่เรียกเสียงกริ๊ดจากแฟนๆ ลั่นฮอลล์ด้วยเพลง 예뻤어 ของศิลปินรุ่นพี่อย่าง DAY6 ที่เจย์ได้โชว์พลังเสียงสมมงโวคอลทำเอาแฟนๆ ทั้งฮอลล์เคลิบเคลิ้มดังมนต์สะกด ก่อนพักทักทายเล็กน้อย พร้อมอ้อนเป็นภาษาไทยว่า“สวัสดีครับ ผมเจย์ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ พี่ๆ ครับ วันนี้ เรามาสนุกด้วยกันนะครับ” จากนั้นจะต่อด้วยโชว์เมดเล่ย์จากรายการ BOY PLANET ไม่ว่าจะเพลง RUSH HOUR, JELLY POP และ OVER ME โชว์นี้หนุ่ม เจย์ ใส่เต็มที่ถูกอกถูกใจแฟนๆ คุ้มค่าการรอคอยมากๆ แฟนๆ ส่งเสียงชานท์ และร้องตามดังสนั่น ทำเอา เจย์ ปลื้มกับโมเมนต์นี้มากๆ แล้วไปต่อเนื่องด้วย 2 เพลงที่เจย์เลือกมาโชว์เสียงร้องที่เขามั่นใจว่าเป็นหนึ่งในสเน่ห์ของเขากับเพลง MAKE UP ของ SAM KIM และ FOUR SEASONS เพลงพิเศษที่เจย์แต่งเองจึงขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆ ทุกคน ก่อนจะให้เจย์ได้พักพูดคุยถึงเรื่องราวความสนุกในรายการ รวมถึงเอ่ยปากอ้อนแฟนไทย อยากให้รอติดตามผลงานในอนาคตด้วย พร้อมบอกแฟนๆ ชาวไทยว่า เพราะทุกคนคือเหตุผลที่ทำให้เจย์ยังคงร้องเพลงอยู่ ก่อนหน้านี้เคยคิดที่จะเลิกทำตามฝันในเส้นทางนี้ แต่เพราะทุกคนทำให้เจย์ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้ และสัญญาว่าจะร้องเพลงต่อไปให้นานๆ เลยครับ และได้ปิดท้ายโชว์ด้วย 2 เพลงที่ตั้งใจเลือกและอยากร้องให้แฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะกับเพลง YOU ARE THE REASON ของ CALUM SCOTT และ FALLING AGAIN ของ HARRY STYLESเพิ่มความร้อนแรงให้เวทีลุกเป็นไฟด้วยหนุ่มหน้าใส ยุน จงอู (YOON JONG WOO) ที่เปิดตัวด้วยเต้นเพลง BTBT ของศิลปินรุ่นพี่ B.I. (คิม ฮันบิน) เรียกเสียงกริ๊ดจากแฟนๆ ได้ตลอดเพลงกับความเท่และคาริสม่าที่พุ่งออกมาทุกมูฟเม้นท์ของเขา หลังจากนั้นพูดคุยแนะนำตัวให้แฟนๆ ได้พักหายใจครู่เดียวก็ไปสนุกกันต่อกับโชว์เต้นเมดเล่ย์จากรายการ BOY PLANET กับเพลง BACK DOOR, LAW, SAY MY NAME, EN GARDE และ HOT SUMMER ตามด้วยโชว์สุดพิเศษที่ได้น้องคนสนิทอย่าง เจย์ มาร่วมร้องและเต้นในเพลง LOVE ME RIGHT ของ EXO ถือว่าเป็นโชว์ที่เพอร์เฟคมากๆ ไม่ว่าจะเสียงร้องของ เจย์ และการเต้นที่คมกริบของ จงอู ทำเอาแฟนๆ ประทับใจเป็นอย่างมาก ก่อนจะไปพักเบรกเบาๆ กับช่วงเล่นเกมส์ที่ 2 หนุ่ม เจย์ และจงอู ได้ร่วมสนุกกันเล็กน้อย แล้วไปต่อด้วยโชว์ที่หนุ่ม จงอู เตรียมมาเซอร์ไพรส์แฟนไทย กับโชว์เต้นเมดเล่ย์เพลงเกิร์ลกรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็นเพลง LOVE DIVE, TOMBOY และ HYPE BOY ทำให้ได้เห็นไลน์เต้นที่แข็งแรงในเพลงเกิร์ลกรุ๊ปจาก จงอู ที่แฟนๆ ต่างรอคอย สมฐานะ แดนซ์ซิ่งบอยที่สุด ก่อนที่จะไปถึงช่วงสุดท้ายหนุ่ม จงอู ก็ขออ้อนแฟนไทยทิ้งท้ายว่า “การที่ได้มาพบกับแฟนๆ ชาวไทยในครั้งแรกนี้ รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆ ที่มาต้อนรับ และให้กำลังใจกันเยอะมาก รักนะครับ และในอนาคตผมจะเตรียมผลงานที่จะทำให้ได้พบกับแฟนๆ บ่อยขึ้นไปอีกนะครับ อยากมาเมืองไทยมาหาแฟนไทยทุกวันเลยครับ” หลังจากนั้นก็ถึง 2 โชว์ปิดท้ายของจงอู ที่เขาได้โชว์แร๊พสุดเท่กร้าวใจสุดๆ ในเพลง 시차 (We Are) ของ อูวอนแจ Feat. Loco และ Gray กับโชว์เต้นเมดเล่ย์เพลง KPOP กับเพลง ROCK WITH YOU, GAMBLER, MOVIE STAR, THUNDEROUS [소리군], SUPER [손오공] ถือเป็นโชว์ปิดของจงอูที่สมบูรณ์แบบมากๆ ทั้งจงอูและแฟนๆ ต่างได้มอบช่วงเวลาที่มีความสุข และสนุกสนานให้กันอย่างเต็มที่ไปกันต่อกับช่วงเวลาแห่งความสนุกมันส์คุณสอง กับ 2 หนุ่มจาก UP10TION อีฮวานฮี (Lee Hwanhee) และ อีดงยอล (Lee Dongyeol) มาครั้งนี้พวกเขาไม่ได้มากันเล่นๆ เตรียมโชว์มากมายมาแสดงให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชมกันอย่างใกล้ชิด เริ่มด้วยโชว์ร้อง และเต้นสุดเพอร์เฟคกับ 2 เพลงสุดฮิตอย่าง WHO ของ มุนบิน&ซานฮา และเพลง For You ของ EXO-CBX พักพูดคุยทักทายกันเล็กน้อย แล้วไปต่อกับโชว์ที่ 2 หนุ่มผลัดกันออกมาโชว์พลังเสียงกับเพลง PIECE OF YOU ที่ดงยอลแต่งเพลงนี้เองเพื่อมอบให้กับแฟนๆ ทุกคน และเพลง I'M SAYING [말이야] ของ อีซึงกิ ที่ ฮวานฮี เลือกมาร้องบอกรักกับแฟนๆ ชาวไทยทุกคน หลังจากนั้นพักพูดคุยกันอีกครั้ง คราวนี้ทั้งสองคนได้เปิดเผยความลับถึงเรื่องราวความเป็นมาของพวกเขาทั้งคู่ ซึ่งพวกเขาได้เดบิวต์มากว่า 8 ปีแล้ว อยู่ด้วยกันมานานมีทะเลาะกันบ้าง แต่ก็สนิทกันมากๆ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังต่างชมถึงข้อดีของแต่ละคนกันไม่หยุด เชื่อแล้วว่าสนิทกัน และเป็นเพื่อนรักกันจริงๆ ก่อนจะปิดท้ายอ้อนหวานๆ ถึงแฟนไทย "หวังว่าจะได้พบกับแฟนๆ ชาวไทยอีกนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ" แล้วไปสนุกกันต่อกับโชว์เต้นเมดเลย์จากรายการ BOY PLANET ทั้งเพลง OVER ME, SAY MY NAME, EN GARDE และ HOT SUMMER ก่อนจะปิดท้ายโชว์ของพวกเขาด้วยเพลง Man In Love(남자가 사랑할 때) ของรุ่นพี่ INFINITE ที่ทำเอาแฟนๆ ลุกขึ้นมาเต้นตาม และร้องตามกันทั้งฮอลล์ แฟนๆ เอ็นจอยไปกับ 2 หนุ่มกันมากๆ ถือว่าเป็นโชว์ปิดท้ายที่สร้างความทรงจำที่ดีมากๆ ให้ทั้งศิลปิน และแฟนคลับที่มาร่วมงานได้อย่างน่าประทับใจและปิดท้ายงานนี้ด้วย 4 หนุ่มสุดฮอต REDSTART BOYS (เรดสตาร์ท บอย) คิมมินซอง (Kim Min Seoung) กึมจุนฮยอน (Kum Jun Hyeon) ฮงกอนฮี (Hong Keon Hee) และชเวอูจิน (Choi Woo Jin) พวกเขาเปิดเวทีให้กลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งกับเพลง NUNU NANA ของ JESSI ที่พวกเขาเคยโชว์ในรายการ BOY PLANET และได้รับคำชื่นชมมากมายมาแล้ว ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ไร้ที่ติ ถูกใจแฟนๆ เป็นอย่างมาก และต่อด้วยโชว์เพลง HOT ของ SEVENTEEN โชว์นี้ก็ยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความร้อนในฮอลล์เพิ่มมากขึ้นไปอีก กับการเต้นที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาทั้ง 4 คน ก่อนจะพักพูดคุยทักทายกันเล็กน้อยแล้วไปต่อกันที่โชว์เดี่ยว และยูนิต เริ่มด้วย โชว์ร้องและเต้นเพลง BUNGEE ของ มินซอง และ กอนฮี ต่อด้วย หนุ่มน้อยอูจินที่มาโชว์เต้น 2 เพลง 2 สไตล์ และปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยหนุ่มจุนฮยอน ที่มาโชว์ร้องเมดเล่ย์เพลงของ CRUSH และเพลง 너에게 간다 เพลงประกอบซีรีส์ Hello, Stranger ผลงานเพลงของหนุ่มจุนฮยอนนั่นเอง ซึ่งทั้ง 3 โชว์ของทั้ง 4 หนุ่มเป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ แต่ละคนได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆ ทำเอาแฟนๆ ทั้งฮอลล์ประทับใจเป็นอย่างมากต่อด้วยช่วงที่ให้หนุ่มๆ ได้มาร่วมสนุกเล่นเกมส์เล็กน้อย กับเกมส์ที่เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆ ได้สนั่นฮอลล์กับการพูดประโยคภาษาไทยที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังพูดกันไม่ง่ายเลย กับคำว่า "ยายกินลำไ